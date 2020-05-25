Akıllı Telefonlar
Redmi K30i 5G modeli tanıtıldı!
Redmi, K30 5G modelinin uygun fiyatlı versiyonu olan K30i 5G modelini resmen tanıttı. Şirket uygun fiyatlı 5G özelliğine sahip akıllı telefonu şık tasarımı ve teknik özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji üreticisi Redmi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Redmi K30 5G üstüne kurulacak Redmi K30i 5G modelini yapmış olduğu lansman ile duyurdu. Redmi’nin yeni telefonu K30’dan en önemli farkı kamera konusunda yer alıyor. Yeni modelde arka taraftaki ana kamera, 64 MP yerine 48 MP’lik çözünürlüğe sahip olacak.
Redmi K30i, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik FHD+ IPS LCD ekran üstüne kuruluyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemciden alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Kutusundan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkan akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor.
Beyaz, mor, mavi ve kırmızı renkleri ile 2 Haziran’da satışa çıkacak olan cihazın etiket fiyatı ise 280 dolar olarak belirlenmiş. Redmi’nin uygun fiyatlı ve 5G’ye sahip akıllı telefonu ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Redmi K30i 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç FHD + IPS LCD (1080 x 2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı)
- Boyut: 165,3 x 76,6 x 8,8 mm
- Ağırlık: 208g
- Batarya: 4.500mAh
- Ön Kamera: 20 MP + 2 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy Z 5G, MediaTek işlemci ile tanıtıldı!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Huawei Enjoy Z 5G, orta seviye telefonlara güç veren MediaTek Dimensity 800 işlemcisiyle şaşırtmıştı. Resmi olarak duyurulan telefon, fiyatına kıyasla sunduğu iddialı özellikler ile dikkat çekiyor!
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Huawei Enjoy Z 5G, orta-üst seviye telefonların yeni lideri olabilir!
Tasarımsal olarak rakiplerine kıyasla büyük bir yenilik barındırmayan Enjoy Z, ön kısmında damla çentikli bir ekran yapısı sunuyor. Yan kısmına parmak izi okuyucu konumlandırılan telefonun arka yüzeyi ise ışık oyunları sayesinde renklendiriliyor.
6.5 inç Full HD+ IPS ekrana sahip olan Huawei Enjoy Z, 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunsal tepki hızı ile akıcı bir deneyim yaşatıyor. Gücünü MediaTek’in 7 nm tekniğinde üretilen yeni orta sınıf işlemcisi Dimensity 800’den alan telefon, bünyesinde dahili 5G desteği de barındırıyor. Ayrıca ARM’ın yeni NATT MC4 grafik yongası da güçlü işlemciye destek veriyor. AnTuTu Benchmark’tan 316.328 puan alan cihazın performans tarafını ise 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri tamamlıyor.
Huawei Enjoy Z 5G, kamera tarafında ise yapay zeka destekli üçlü arka kamera paketi ile dikkat çekiyor. 48+8+2 megapiksel çözünürlüklü kameranın yetenekleri arasında ultra geniş açı ve makro çekim gibi detaylar bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir sensör konumlandırılmış.
İçinde 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunan Huawei Enjoy Z’de 22.5W değerinde hızlı şarj desteği yer alıyor. Bluetooth 5.1, çift bant WiFi desteği, NMCard hafıza kartı ve Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ise telefonun diğer özelliklerini oluşturuyor. Koyu Mavi, Sakura Beyazı ve Gece Siyahı şeklinde 3 renge sahip olan telefonun 238 dolar başlangıç fiyatı olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro Player Edition, resmi olarak duyuruldu!
Realme X50 Pro Player Edition modeli bugün itibarıyla Çin’de satışa çıkmak üzere duyuruldu. X50 Pro modelinin donanım anlamında geliştirilmiş bir versiyonu olan cihazın detaylarına gelin yakından bakalım.
Realme X50 Pro Player Edition özellikleri neler ?
Realme X50 modeli ile aynı tasarım özelliklerine sahip olan model işlem gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Cihazın 90 Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç boyutundaki AMOLED ekranı, FHD çözünürlük sunuyor. LPDDR5 RAM’ler ile gelen model depolama tarafında UFS 3.0 hızında depolama çiplerine sahip. Oyun odaklı bir model olan Realme X50 Pro Player Edition HyperBoost 3.0 teknolojisi ile kesintisiz oyun deneyimi sunmayı vaadediyor. Söz konusu teknolojisi oyun sırasında arka plan uygulamalarını kapatarak belleğin boşaltılmasının yanında rahatsız edici bildirimlerin oyun sırasında kullanıcının karşısına çıkmasını engelleyecek. Bunlara ek olarak HyperBoost 3.0 ile, Wi-Fi, LTE ve 5G ağları arasında gecikmesiz bir geçiş sağlanarak internet üzerinden oynanan oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunulacak.
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4.200 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak olan X50 Pro Player Edition modeli 65W gücünde hızlı şarj desteği ile %0’dan %100 seviyesine 35 dakika içinde çıkabilecek. Firma, cihazın 3 dakika şarj edilmesinin ardından 1 saat boyunca arama yapabildiğini de belirtiyor. Soğutma yeteneklerinin de öne çıkarıldığı X50 Pro Player Edition, ısı dağıtımının en iyi şekilde yapılması için pil ve arka panel arasında grafit yapraklar barındıracak.
X50 Pro modeli ile aynı fiyat etiketine sahip olacak modelde bazı özelliklerden vazgeçilmiş. X50 Pro modelinde bulunan 64 MP ana kamera Player Edition modelinde 48 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca X50 Pro’da bulunan 32+8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı ön kameralar yerini 16+2 MP çözünürlüklü lenslere bırakmış.
Pro Player Edition, resmi adlarıyla “Light Speed Silver” ve “Phantom Black” olmak üzere 2 renk seçeneği ile satışta olacak. Kısaca gri ve siyah renklerde satılacak olan model yalnızca 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. RAM tarafında 6,8 ve 12 GB seçenekleri ile gelecek olan model sırasıyla 350, 385 ve 425 € fiyatlar ile satışa sunulacak. Modelin ülkemize ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20+, 3C’de görüntülendi!
Samsung Galaxy Note 20+, önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Cihaz şu anda herkesin en çok merak ettiği cihazlardan biri. Her ne kadar şu an şirketin ana merkezinin bulunduğu Güney Kore’den bilgi gelmese de Çin tarafında bazı sızıntılar bulunuyor. Bazı Çinli bloggerlar cihazın 3C sertifikası aldığını görsellerle birlikte paylaştı.
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Samsung Galaxy Note 20+ hakkında neler ortaya çıktı?
Samsung Galaxy Note 20+‘ın Çin‘de çıkacak olan modeli hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler 3C sertifikasyon sitesinden geliyor. 3C sertifikasına göre telefon ortalama boyutta ve 4.370 mAh değerinde “nominal” bir pil kapasitesi ile gelecek. Bu bilgiler ışığında tahmini olarak 4.500 mAh kapasiteli bir pil bekleyebiliriz. Bu değerler cihazın S20 Ultra’dan daha küçük bir pil değeri ile geleceğini gösteriyor. S20+ ile karşılaştırdığımızda ise aynı pil değerine sahip olduklarını görüyoruz.
Bu haftanın başlarında, Galaxy Note 20+ ile ilgili bir render sızdırıldı. Cihazın S20 serisine benzer bir telefon olacağı ortaya çıktı. Telefonun ön tarafında ortada nokta delik tasarımlı kamera, metal bir çerçeve ve cam arka kapak ile birlikte dikdörtgen kamera dizilimi bulunacak. İki cihazın arasındaki tek fark Galaxy Note 20+‘ta bulunacak olan S-Pen deliği S20 serisinde bulunmuyor olması.
Teknik özellikler açısından Galaxy Note 20+, Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Amerika haricindeki ülkelerde Exynos 992 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Note 20+, Temmuz veya Ağustos aylarında çevrim içi bir konferans ile tanıtılacak.