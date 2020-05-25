Redmi K30i 5G modeli tanıtıldı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Huawei Enjoy Z 5G, orta seviye telefonlara güç veren MediaTek Dimensity 800 işlemcisiyle şaşırtmıştı. Resmi olarak duyurulan telefon, fiyatına kıyasla sunduğu iddialı özellikler ile dikkat çekiyor!

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Huawei Enjoy Z 5G, orta-üst seviye telefonların yeni lideri olabilir!

Tasarımsal olarak rakiplerine kıyasla büyük bir yenilik barındırmayan Enjoy Z, ön kısmında damla çentikli bir ekran yapısı sunuyor. Yan kısmına parmak izi okuyucu konumlandırılan telefonun arka yüzeyi ise ışık oyunları sayesinde renklendiriliyor.

6.5 inç Full HD+ IPS ekrana sahip olan Huawei Enjoy Z, 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunsal tepki hızı ile akıcı bir deneyim yaşatıyor. Gücünü MediaTek’in 7 nm tekniğinde üretilen yeni orta sınıf işlemcisi Dimensity 800’den alan telefon, bünyesinde dahili 5G desteği de barındırıyor. Ayrıca ARM’ın yeni NATT MC4 grafik yongası da güçlü işlemciye destek veriyor. AnTuTu Benchmark’tan 316.328 puan alan cihazın performans tarafını ise 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri tamamlıyor.

Huawei Enjoy Z 5G, kamera tarafında ise yapay zeka destekli üçlü arka kamera paketi ile dikkat çekiyor. 48+8+2 megapiksel çözünürlüklü kameranın yetenekleri arasında ultra geniş açı ve makro çekim gibi detaylar bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir sensör konumlandırılmış.

İçinde 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunan Huawei Enjoy Z’de 22.5W değerinde hızlı şarj desteği yer alıyor. Bluetooth 5.1, çift bant WiFi desteği, NMCard hafıza kartı ve Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ise telefonun diğer özelliklerini oluşturuyor. Koyu Mavi, Sakura Beyazı ve Gece Siyahı şeklinde 3 renge sahip olan telefonun 238 dolar başlangıç fiyatı olduğunu belirtelim.