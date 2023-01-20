Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, uygun fiyatlı telefonları ile segmenti domine etmeye devam edecek gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan Xiaomiui’nin raporu, giriş seviyesi özelliklere sahip yeni bir Redmi telefonun üzerinde çalışıldığını iddia ediyor. Xiaomiui, Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) veritabanında 23026RN54G model numarasına sahip yeni bir cihaz tespit etti. Şu anda, cihazın nihai pazarlama adıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak rapor, mevcut Redmi A1 giriş seviyesi telefonların geliştirilmiş bir versiyonu olabileceğini öne sürüyor.

FCC belgeleri 23026RN54G ve 220733SL model numaralı Redmi telefonlar arasındaki farkı gösteriyor. Bu görsellerden biri Redmi A1’e ait. İki telefon arasındaki temel fark; yeni 23026RN54G kod numaralı cihazının daha iyi bir yonga setine sahip olması olacak gibi görünüyor.

FCC listesi ayrıca 23026RN54G cihazının Helio P35 çipine sahip olacağını onaylıyor. Bilindiği gibi A1, mütevazı Helio A22 yonga seti tarafından destekleniyor. 23026RN54G’nin A1’den daha iyi performans sunacağını söylemeye gerek yok bile yok.

Xiaomiui, cihazın MIUI kodunu taradı ve MIUI 14’te çalışacağını tespit etti. Ayrıca FCC listesi cihazın Android 13 işletim sistemi deneyimi sunacağını ortaya koyuyor. Cihazın kod adı “water”. Rapor, cihazın bir veya iki ay içinde satışa çıkacağını tahmin ediyor. Hem küresel hem de Hindistan pazarlarında satışa sunulacak.

Rapora göre Redmi A1, satışlardan zayıf bir yanıt almış olabilir ve bu da şirketin mevcut birimleri yenilemesine ve yeniden satmasına neden olabilir. Yeni cihazdaki ana değişiklikler arasında yeni bir yonga seti ve en son yazılım yer alıyor. Tasarımının A1’den farklı olup olmayacağı belli değil.

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Hatırlamak gerekirse Redmi A1, 6.52 inç büyüklüğünde IPS LCD HD+ ekrana, 5 megapiksel ön kameraya ve arkada 8 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip. Helio A22 destekli cihaz, 3 GB RAM / 2 GB RAM, 32 GB dahili depolama, Android 12 Go ve 10W şarj destekli 5.000 mAh pil ile gelmişti. Bakalım yeni modelde RAM miktarı 4 GB’a çıkarılacak mı?