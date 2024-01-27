Akıllı telefonları ile ülkemizde oldukça rağbet gören Redmi, Redmi Note 13 serisini Türkiye’de tanıttı. Her akıllı telefonu ile birlikte ekosistem ürünü de tanıtan Redmi, Redmi Note 13 serisi ile birlikte de Redmi Buds 5 ve Redmi Buds 5 Pro‘yu tanıttı.

Redmi Buds 5 serisi neler sunuyor?

Kulaklıklar gövde ve silikon kulak uçlarıyla aynı yarı kulak içi tasarıma sahip. Kulaklıklar çıkarıldığında otomatik olarak müziği durdurma özelliğine de sahipler. Buds 5 ve Buds 5 Pro IP54 dereceli toza ve suya dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Aktif gürültü önleme teknolojisine sahip olan kulaklıklar 46 desibele kadar gürültüleri engelleyebiliyor. ANC teknolojisinin haricinde TWS kulaklıklarda şeffaflık modu da bulunuyor. Bu mod ile birlikte etraftaki sesler de oldukça net duyulabiliyor.

Buds 5 iki adet, Buds 5 Pro ise üç adet mikrofonla birlikte geliyor. Bu mikrofonlar rüzgar sesini içeri almamak konusunda oldukça başarılılar.

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Buds 5 12.4 mm büyüklüğünde bir sürücü ile birlikte geliyor. Buds 5 Pro ise 11 mm’lik bir subwoofer ve 10 mm’lik bir tweeter ile birlikte geliyor. Redmi’nin yeni kulaklık serisi bağlantı tarafında Bluetooth 5.3 teknolojisini kullanıyor. Kodek tarafında ise her iki kulaklıkta da LHDC 5.0 kodeği destekleniyor.