Xiaomi, Redmi Note 13 serisini duyurduğunda yanında ekosistem ürünlerini de tanıtmıştı. O ürünlerden bazıları ise Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro ve daha uygun fiyatlı olan Redmi Buds 5 modeli. Bu videoda ise fiyatıyla dikkat çeken TWS kulaklığın detaylarına yakından bakıyoruz.

Redmi Buds 5, üç farklı renkte satın alınabiliyor. Siyah, beyaz ve Gökyüzü Mavisi olarak tercih edilebilen kulaklık kutusuyla beraber sadece 42 gram ağırlığında. Kulaklıklar IP54 sertifikasıyla beraber suya ve toza karşıda dayanıklılık gösteriyor.

12,4 mm dinamik sürücüleri olan Redmi Buds 5, 4 farklı EQ ayarı yapabiliyor. Bununla beraber 46 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme özelliğiyle istediğiniz yerde ortamdaki gürültülerden kurtulabiliyorsunuz. Üç farklı gürültü engelleme modu ve üç farklı şeffaflık modu ile geniş bir seçenek modu bulunan kulaklık yapay zeka desteğiyle çağrılarda daha net bir mikrofon kalitesi sunuyor.

Bluetooth 5.3 özelliğiyle bağlantısını gerçekleştiren Redmi Buds 5, Google Fast Pair ile hızlı bir şekilde Android cihazlarla eşleşebiliyor. Çift cihaz bağlantısıyla daha fazla cihazda aynı anda kullanımda mümkün. Xiaomi Earbuds uygulaması sayesinde kulaklığın tüm kontrollerini (batarya, ANC, dokunma özellikleri vb.) gerçekleştirebiliyorsunuz.

Redmi Buds 5 kulaklığın her bir tanesinde 54 mAh batarya bulunurken, 480 mAh batarya da şarj kutusunda bulunuyor. ANC kapalı modunda 40 saate varan şarj kutusuyla beraber kullanım süresi sunan kulaklıkta, yine ANC kapalı olarak sadece kulaklıklar ile 10 saatlik batarya ömrü kullanıcısına sunuluyor. Hızlı şarj desteği bulunan Redmi Buds 5, sadece 5 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım süresi vadediyor.

Uygun fiyatlı kulaklıklar kategorisinde yer alan Redmi Buds 5, 1199 TL fiyatla satın alınabiliyor. Eğer Xiaomi’nin kendi sitesi üzerinden satın alımı yapılırsa Xiaomi hesabı olanlara 100 TL, yeni bir Xiaomi hesabı olanlara ise 200 TL’lik indirim kuponu tanımlanıyor. Böylece kulaklık daha uygun fiyata denk geliyor. Peki siz Redmi Buds 5 hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünenler var mı? Kulaklık hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Xiaomi’ sitesi üzerinde Redmi Buds 5 modeline göz atmak ve satın almak için; https://hwp.to/RedmiBuds5

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