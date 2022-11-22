Ünlü teknoloji şirketi Xiaomi’nin alt markası Redmi, bu yılın Mayıs ayında Çin’de Redmi Buds 4 ve 4 Pro’yu piyasaya sürmüştü. Şimdi, seride yeni bir modelin satışa çıkarılması bekleniyor. Redmi Buds 4 Lite isimli yeni varyantın sızdırılan görselleri gündeme düştü. 91Mobiles kaynağı, Kuba Wojciechowski ile işbirliği yaparak TWS kulaklıklara ilk kez bakmamızı sağlayan görseller paylaştı. Redmi Buds 4 Lite, Redmi Buds 3 Lite’ın halefi olarak gelecek. Yaklaşan ses cihazının bütçe dostu bir ürün olacağı tahmin ediliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler Redmi Buds 4 Lite Kulaklığının Muhtemel Özellikleri

Redmi Buds 4 Lite Kulaklığının Muhtemel Özellikleri



Buds 4 Lite ilk bakışta Apple AirPods 3’e benziyor. Görüntüler düz beyaz renge sahip olsa bile, lansmanda daha fazla renk seçeneği bekleyebiliriz. Cihaz, selefine kıyasla kulak içi olmayan bir tasarıma sahip. Cihaz, bir gövdeye ve mikrofonlar için kesiklere sahip hafif kavisli kulak uçları ile beraber gelecek. Şarj kutusu görüntülerde oldukça basit görünüyor. Rapor, cihazın tasarımı dışında Redmi Buds 4 Lite’ın donanım özelliklerini açıklamıyor. TWS kulaklıkların hareket kontrolleri, hızlı eşleştirme, sesli asistan desteği, çevresel gürültü engelleme ve daha fazlasıyla birlikte gelmesini ön görüyoruz.

Şu an itibariyle, Buds 4 Lite lansman zaman çizelgesi gizemini koruyor. Selefi bu yıl Temmuz ayında duyurulmuştu. 6 mm sürücü ünitesine ev sahipliği yapacak cihaz, ENC ve düşük gecikme modunu kullanıcıları ile paylaşacak. TWS kulaklıklar 5 saat kullanım ve saklama kutusuyla 18 saat pil yedekleme kapasitesi ile bizleri asla müziksiz bırakmamayı hedefliyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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