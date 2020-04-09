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Redmi Band küresel pazara gelmeyebilir
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı bilekliği Redmi Band, küresel pazara gelmeyebilir. Gelen son bilgilere göre, firma bilekliği sadece Çin‘de satmayı planlıyor.
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Redmi Band hayranlarını üzebilir!
Xiaomi‘nin uygun fiyatlı akıllı bilekliği Redmi Band, Çin pazarında satışa çıktı. Renkli tasarımı ve gerçekten rakiplerine oranla uygun fiyatıyla beğeni toplayan saat hakkında kötü haberler ortada dolaşıyor. TechRadar isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Xiaomi yeni akıllı bilekliklerini dünya genelinde satışı için bir plan düşünmüyor. Yani uygun fiyatlı bilekliklere şu an için ulaşamayacağız gibi gözüküyor. Haberde bilekliklerin sadece Çin pazarı için çıktığı düşünülse de Xiaomi‘nin son anda karar değiştirebileceği ihtimali de belirtilmiş. Tabi bu kararın ardında dünya genelinin meşgul olduğu Corona virüsü belasının olup olmadığı bilinmiyor. Ancak akıllı bileklik kullanmayı sevenler şimdilik başka alternatiflere yönelmek zorunda kalacaklar.
Xiaomi‘nin yeni akıllı bilekliği, 1.08 inç boyutunda OLED ekrana sahip. Optik nabız sensörünü de içinde barındıran akıllı bileklik uyku takibi de yapabiliyor. 5 ATM basınca kadar su altında kalabilen akıllı bileklik, tarih/saat, hava durumu ve müzik kontrolü gibi işlevlere de sahip. NFC desteği olmayan cihaz, Xiaomi‘nin iddiasına göre tam 14 gün şarja gerek olmadan çalışabiliyor. 13 dolar gibi gerçekten çok ucuz bir fiyatla gelen akıllı bileklik bakalım Çin dışına çıkabilecek mi göreceğiz.
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Sony, WF-XB700 ve WH-CH710N kulaklıklarını piyasaya sürdü!
Sony, WF-XB700 ve WH-CH710N olmak üzere iki yeni Bluetooth kulaklığını piyasaya sürdü. WF-XB700 kulak içi, WH-CH710N ise kulak üstü bir tasarıma sahip.
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Sony bu kulaklıkları hangi özelliklerle tanıttı?
WF-XB700 kulak içi kulaklığı, Sony’nin Extra Bass serisine ait bir ürün olarak tanıtıldı. Cihaz, Sony’nin amiral gemisi kulaklığı WF-1000XM3’e benzer bir kulaklık tasarımına sahip. Sony WF-XB700, IPX4 sertifikasına yani tere ve su sıçramalarına karşı koruması ile geliyor. Kulaklığın egzersiz yaparken sabit durmasını sağlayacak kanatçıklara ise bu cihazda yer verilmemiş. Cihazda WF-1000XM3’ün aksine aktif gürültü iptali bulunmuyor. Ayrıca dokunuş desteği bu cihazda bulunmuyor. Onun yerine fiziksel butonlar tercih edilmiş.
Sony WF-XB700, şarj kutusuyla birlikte WF-1000XM3’ün 24 saatlik pil ömrünün aksine yaklaşık 18 saatlik pil ömrüne sahip. Ancak kutusu olmadan ise WF-1000XM3 6 saat dayanırken, WF-XB700 9 saat dayanabiliyor. Yani iki cihazın birbirine karşı artı ve eksileri mevcut. WF-XB700, 130$ fiyattan satışa sunulacak ve siyah, mavi renk seçenekleri bulunacak.
Sony WH-CH710N ise çift mikrofon yardımı ile gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip. WH-CH700N yani cihazın eski versiyonundaki gürültü engelleme yeterli gelmiyordu umarız bu sürümde bu soruna çözüm bulunmuştur. Yeni modelde aynı eskisi gibi 35 saatlik pil ömrüne sahip olacak. Tasarım ise diğer Sony kulaklıklara benzer bir şekilde biraz yenilendi. WH-CH710N‘nin fiyatı ise 200$ olacak ve siyah, beyaz, mavi renk seçenekleri bulunacak.
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Yeni nesil Apple Watch, Touch ID ile mi geliyor?
Apple yeni nesil akıllı saati Apple Watch için önemli bir özellik getiriyor. İddialara göre firma akıllı saatlerine Touch ID ekleyecek.
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Ekran altına Touch ID
Apple, kullanıcılarının çok sevdiği özelliği olan Touch ID‘yi görünüşe göre geri getiriyor. YouTube’da iUpdate isimli kanalda yer alan videolu habere göre Apple, yeni nesil akıllı saati Apple Watch‘a ekran altı parmak izi okuyucusu eklemek istiyor. Touch ID özelliği sayesinde kullanıcıların her saati bağladıklarında PIN girmesi sorununun da ortadan kalkması bekleniyor. Aynı şekilde saat üzerinden yapılan ödemeler de Touch ID vasıtasıyla hemen halledilebilecek. Apple hayranların sevdiği bu özellik dışında yeni nesil saatlerinin içerisine “Hey Siri!” komutlarını da ekleyecek. Günlük hayatı kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra Apple‘ın, yeni nesil saatlerine kanda yer alan oksijen miktarının ölçülebildiği gelişmiş bir sistem daha getirerek sağlık alanında da atılım yapması bekleniyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığın da yeni nesil Apple Watch oldukça önemli özelliklerle bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. WatchOS 7 ile geleceğine kesin gözüyle bakılan akıllı saatin, tanıtım tarihine kadar daha fazla yeni özelliklere kavuşup kavuşamayacağını kestirmek güç. Ayrıca etkinler ve tarihleri konusunda sıkıntılı günler yaşayan firma, geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nı şimdilik hazirana erteledi. Dünya genelinde ki Corona virüsü salgının etkilerine göre konferansın internet üzerinden yapılabileceği bilgisi aktarıldı.
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Huawei’den yeni sportif akıllı saat Watch GT 2e!
Huawei yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor. Watch GT 2‘nin ardından firma daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Şimdiler de Watch GT 2e modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanan firma gençleri hedef almışa benziyor.
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Daha sade ve sportif bir tasarımla geliyor.
Akıllı saat piyasasında önemli işler çıkaran Huawei, Watch GT 2 modeline kardeş getiriyor. Watch GT 2e ismini alan model hedef kitle bakımından gençlere ve sporculara ithaf ediyor. Cihaz sade ve renkli bir tasarıma sahip. Özellik olarak ise Watch GT 2‘nin neredeyse aynısı. WinFuture isimli internet sitesinde teknik özellikleri sızdırılan cihaz, çok farklı yenilikler içermiyor. 1.39 inç AMOLED ekranla gelen cihaz 455 mAh pil kapasitesi ile 14 gün pil ömrü vadediyor. Bluetoth 5.1 teknolojisini kullanacak cihaz hem Android hemde IOS cihazlar da sorunsuz kullanılabilecek. Ayrıca 16 MB RAM ve 4 GB dahili depolama seçeneğine sahip cihaz 46 mm‘lik gövde boyutuna sahip. Aynı zamanda cihazın Watch GT 2 ile ortalama olarak aynı fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.
Belli ki Huawei akıllı saat rekabetinde Apple‘ın yediği pastadan lokma istiyor. Firma hem performans olarak hemde batarya bakımından çıkardığı cihazlar ile övgüleri üzerine topladı. Üst seviye akıllı saatler arasında en iyi şarj sürelerinden birini sunan Watch GT serisi bakalım bu yeni üyesiyle ne kadar kullanıcı çekecek. Cihazın ülkemizde satışına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei Watch GT 2e, 26 Mart tarihinde P40 modelleriyle beraber aynı lansmanda tanıtılacak.