Redmi Band küresel pazara gelmeyebilir

Sony, WF-XB700 ve WH-CH710N olmak üzere iki yeni Bluetooth kulaklığını piyasaya sürdü. WF-XB700 kulak içi, WH-CH710N ise kulak üstü bir tasarıma sahip.

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Sony bu kulaklıkları hangi özelliklerle tanıttı?

WF-XB700 kulak içi kulaklığı, Sony’nin Extra Bass serisine ait bir ürün olarak tanıtıldı. Cihaz, Sony’nin amiral gemisi kulaklığı WF-1000XM3’e benzer bir kulaklık tasarımına sahip. Sony WF-XB700, IPX4 sertifikasına yani tere ve su sıçramalarına karşı koruması ile geliyor. Kulaklığın egzersiz yaparken sabit durmasını sağlayacak kanatçıklara ise bu cihazda yer verilmemiş. Cihazda WF-1000XM3’ün aksine aktif gürültü iptali bulunmuyor. Ayrıca dokunuş desteği bu cihazda bulunmuyor. Onun yerine fiziksel butonlar tercih edilmiş.

Sony WF-XB700, şarj kutusuyla birlikte WF-1000XM3’ün 24 saatlik pil ömrünün aksine yaklaşık 18 saatlik pil ömrüne sahip. Ancak kutusu olmadan ise WF-1000XM3 6 saat dayanırken, WF-XB700 9 saat dayanabiliyor. Yani iki cihazın birbirine karşı artı ve eksileri mevcut. WF-XB700, 130$ fiyattan satışa sunulacak ve siyah, mavi renk seçenekleri bulunacak.

Sony WH-CH710N ise çift mikrofon yardımı ile gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip. WH-CH700N yani cihazın eski versiyonundaki gürültü engelleme yeterli gelmiyordu umarız bu sürümde bu soruna çözüm bulunmuştur. Yeni modelde aynı eskisi gibi 35 saatlik pil ömrüne sahip olacak. Tasarım ise diğer Sony kulaklıklara benzer bir şekilde biraz yenilendi. WH-CH710N‘nin fiyatı ise 200$ olacak ve siyah, beyaz, mavi renk seçenekleri bulunacak.