Redmi Band 2, geçtiğimiz ay Çin pazarı için tanıtılmış ve büyük ilgi çekmişti. Son zamanlarda akıllı saatler ve akıllı bileklikler konusunda ciddi bir atılım yapan firma, bu modelle beraber akıllı bileklik pazarında fiyat performans kralı olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Çin’de önemli başarılara imza atan akıllı bileklik şimdi de küresel pazara açılıyor!

Redmi Band 2 Yakında Ülkemizde Satışa Sunulabilir!

Firma, Redmi Band 2’nin küresel pazar açılışını Endonezya ile yapmış durumda. Öyle ki, cihaz Endonezya pazarında kısa bir süre önce satışa sunuldu. Ayrıca cihaz geçtiğimiz günlerde İtalya’nın sertifikasyon kuruluşlarında da ortaya çıktı.

Bu haberle beraber Redmi Band 2’nin Avrupa pazarına da geleceği kesinleşmiş oldu. Huawei Band 7 gibi popüler akıllı bilekliklerin tahtını sarsmaya gelen cihazın Avrupa’dan kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Bir akıllı bileklik için oldukça etkileyici özelliklere sahip olan cihazda 1.47 inç boyutlu LCD bir ekran yer alıyor. 450 nit parlaklığa ulaşan bu ekran, güneş altında bile yüksek bir okunurluğa sahip olacak. 100’den fazla kadran tasarımını bünyesinde barındıran cihaz, 210 mAh boyutlu bir bataryaya sahip ve bu batarya sayesinde 14 güne varan pil ömrü sunuluyor.

Tüm gün kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, kadın menstrual döngüsü gibi bir akıllı saatten beklenen gelişmiş yazılım özelliklerine sahip olan cihaz 30’dan fazla spor aktivitesi takibi yapabiliyor. 5ATM suya dayanıklılık sunan cihazı yüzme takibi için de kullanabiliyorsunuz.

Diğer cihazlara bağlanmak için Bluetooth 5.1 LE teknolojisini destekleyen cihazın bu yönüyle en güncel bağlantı teknolojilerini desteklediğini söylemek mümkün. Redmi Band 2, geniş çaplı uyumluluğu ile de herkesi etkiliyor. Bu akıllı bilekliği Android 6 veya iOS 12 üzerindeki cihazlarla kullanabilmek mümkün.

Birçok farklı kayış rengine sahip olan cihaz, Çin’de yaklaşık olarak 470 liralık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Eğer ülkemizde de benzer bir fiyatla satışa sunulursa akıllı bileklik pazarında fiyat perfomans dengeleri değişecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Band 2 ülkemizde başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!