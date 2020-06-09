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Redmi AirDots S elimizde! Öncekinden ne farkı var?
Redmi Airdots S modeli, adından da anlayabileceğiniz üzere Redmi AirDots modelinin yenilenmiş sürümü. Ancak sadece ufak birkaç noktada değişiklik var. Önceki modelde gördüğümüz tasarım, ses sürücüleri, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve pil ömrü gibi konular birebir aynı. Peki, ne farklı?
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Redmi AirDots S vs Redmi AirDots – Ne farkları var?
Redmi AirDots modelinde birçok kullanıcı, her iki kulaklığın birbirleri ile eşleşmediği yönünde şikayetleri vardı. Xiaomi, yeni modelde bu bağlantı sorunlarını çözdü ve artık kulaklıklar direkt olarak telefona bağlanıyor ve birbirleri arasında herhangi bir eşleşme sorunu çıkarmıyor.
Bir diğer yenilik ise oyun modu. Kulaklığın fiziksel tuşuna 3 kez ard arda bastığınızda oyun modu aktif oluyor ve düşük gecikme süresi sunuyor. Bu özelliği hem PUBG Mobile oyununda hem de YouTube üzerinde bir video izleyerek test ettik. Gerçekten kulaklığın gecikme süresi önemli derecede azalıyor ve hem oyunlarda hem de video izlerken göze batan bir gecikme yaşanmıyor.
Yeni fiyatıyla almaya değer mi?
Şu anda ilk sürüm Redmi AirDots ülkemizde 140 TL civarında satılıyor. Yeni model Redmi AirDots S ise 210 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Çin’den almak isterseniz de 140 TL + vergi ödemeniz gerekiyor.
Açıkcası 210 TL fiyat etiketiyle bu modelin pek fiyat performans ürünü olmadığını ve daha iyi alternatiflere yönelmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi | 799 TL’ye aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Huawei Freebuds 3i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin Freebuds Lite ve Freebuds 3 modelleri arasında konumlandırılan ve aktif gürültü engelleme sistemi sunan kablosuz kulaklığın detayları videomuzda.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi
Freebuds 3i, tasarımsal olarak Freebuds Lite modelini andırsa da çok daha yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusunun 80.7 x 35.4 x 29.2 mm boyutlarında ve 51 gram ağırlığında olan cihazın kulaklıkları ise 41.8 x 23.7 x 19.8 mm boyutlarında ve 5,5 gram ağırlığında.
Sadece beyaz renk seçeneği ile alınabilen Freebuds 3i, Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. Her iki kulaklığın ayrı ayrı kullanılabildiği modelde ANC, yani aktif gürültü engelleme sistemi ve çağrı sesi önleme özellikleri mevcut. Bunu üç mikrofon ile yapan Freebuds 3i kulaklığın altında, üstünde ve içinde konumandırdığı bu mikrofonlar ile fiyatına göre kabul edilebilir bir gürültü engelleme sağlıyor.
Çağrı kalitesinde hiç de fena olmayan Freebuds 3i, 800 TL fiyatıyla satışa çıkmış durumda. Ancak 900 TL ve hatta altına bulunabilen Freebuds 3 varken tercih konusunda Freebuds 3i biraz zorluk yaşayacak gibi görünüyor. Bir diğer rakibi ise Apple AirPods 2. nesil olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
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Redmi Note 9S DAHA hızlı şarj olur mu? | 30W HIZLI ŞARJ testi
Redmi Note 9S bildiğiniz gibi, 18W şarj desteğine sahip olarak firma tarafından lanse edilmişti. İnternet üzerinde çeşitli forumlarda ise 30W hızlı şarj cihazıyla daha hızlı dolum yapılabileceği belirtiliyor.
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Söylediğim üzere Xiaomi’nin Redmi Note 9S cihazı 18W hızlı şarj desteğine sahip. Abisi olarak nitelendirebileceğimiz Redmi Note 9 Pro’da ise aynı işlemciyi kullanmalarına nazaran (Snapdragon 720G), Pro cihazda 30W şarj desteği bulunuyor.
Biz de bu iddiayı güçlendirmek adına bir test yapalım dedik. Cihazımızı “Xiaomi” marka biri 18W, biri 30W olmak üzere şarj adaptörleriyle şarj ettik. Büyük bir hüsranla sonuçlanan testimizde, ekran kapalı olarak yaptığımız “Şarj testimiz” iki şarj aletiyle de ortalama olarak “2 saat” sürdü.
Tahminim şu ki, firma anakart üzerinden ya yazılımsal ya da donanımsal olarak bu desteği kapatmış olabilir. Bu yüzden de cihaz daha hızlı şarj edilemiyor olabilir.
Donanım
Gerçekten ısınıyorlar mı? | ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super incelemesi
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un ROG serisine nazaran daha uygun fiyatlı model ailesi TUF Gaming serisinden GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerine detaylı test yaptık.
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TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi
Özellikle bazı modellerde ısındığı ve performans sorunu yaşadığı söylenen TUF Gaming ekran kartlarından yeni seri olarak geçen GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerini zorlayarak testlerini gerçekleştirdik. Özellikle ısınma değerlerine göz attığımız kartlar bu konuda oldukça dengeli ve fanlar %40 performansta çalışıyorken bile serin bir şekilde çalışmayı başarıyor.
Aynı zamanda iki ekran kartı ile de oyun testlerimizi gerçekleştirdik. Kullandığımız sistem özelliklerimiz ise şöyle;
- Intel Core i9 10900
- ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- 2 x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz
- TUF Gaming GTX 1660 Super / TUF Gaming GTX 1650 Super
- Corsair VS650 güç kaynağı
- ROG Ryujin 240 sıvı soğutma
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super 6G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1815 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1785 MHz , GPU Hızı : 1530 MHz
CUDA Çekirdeği; 1408
Bellek Hızı; 14002 MHz
Video Belleği; GDDR6 6GB
Güç Bağlantısı; 1 x 8-pin
Boyutlar; 26.4 x 13 x5.5 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super 4G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1755 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1725 MHz , GPU Hızı : 12002 MHz
CUDA Çekirdeği; 1280
Bellek Hızı; 12002 MHz
Video Belleği; GDDR6 4GB
Güç Bağlantısı; 1 x 6-pin
Boyutlar; 20.6 x 12.4 x 4.6 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320