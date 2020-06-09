Redmi AirDots S elimizde! Öncekinden ne farkı var?

Redmi Airdots S modeli, adından da anlayabileceğiniz üzere Redmi AirDots modelinin yenilenmiş sürümü. Ancak sadece ufak birkaç noktada değişiklik var. Önceki modelde gördüğümüz tasarım, ses sürücüleri, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve pil ömrü gibi konular birebir aynı. Peki, ne farklı?

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Redmi AirDots S vs Redmi AirDots – Ne farkları var?

Redmi AirDots modelinde birçok kullanıcı, her iki kulaklığın birbirleri ile eşleşmediği yönünde şikayetleri vardı. Xiaomi, yeni modelde bu bağlantı sorunlarını çözdü ve artık kulaklıklar direkt olarak telefona bağlanıyor ve birbirleri arasında herhangi bir eşleşme sorunu çıkarmıyor.

Bir diğer yenilik ise oyun modu. Kulaklığın fiziksel tuşuna 3 kez ard arda bastığınızda oyun modu aktif oluyor ve düşük gecikme süresi sunuyor. Bu özelliği hem PUBG Mobile oyununda hem de YouTube üzerinde bir video izleyerek test ettik. Gerçekten kulaklığın gecikme süresi önemli derecede azalıyor ve hem oyunlarda hem de video izlerken göze batan bir gecikme yaşanmıyor.

Yeni fiyatıyla almaya değer mi?

Şu anda ilk sürüm Redmi AirDots ülkemizde 140 TL civarında satılıyor. Yeni model Redmi AirDots S ise 210 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Çin’den almak isterseniz de 140 TL + vergi ödemeniz gerekiyor.

Açıkcası 210 TL fiyat etiketiyle bu modelin pek fiyat performans ürünü olmadığını ve daha iyi alternatiflere yönelmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.