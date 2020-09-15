Redmi 9i uygun fiyatıyla tanıtıldı!

Ülkemize X50 Lite ile giriş yapan ve fiyat/performans olarak dikkat çekici telefonlar üreten Vivo, bu sefer Vivo Y51 modelini tanıttı. Şirketi sıkı takip edenler için bu isim aslında yeni değil. Vivo, 2015‘te aynı isimde bir telefon duyurmuştu. Bu isimlendirmenin sebebi bilinmezken bugün tanıtılan Yeni Vivo Y51 Pakistan’da ön satışa sunuldu.

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Yeni Vivo Y51 neler sunuyor?

Kalbinde Snapdragon 665 yonga setini barındıran Vivo Y51, bu seti 4GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla destekliyor. Bu depolamayı microSD kart ile arttırabiliyoruz ancak sınır belirtilmemiş. Cihaz, Vivo’nun Android 10 tabanlı Funtouch OS 10 işletim sistemiyle beraber geliyor. Telefonun belki de en çok öne çıkarılan özelliği Ace AMOLED ekrana sahip olması. 6.38 inçlik FullHD+ ekranın altında gömülü bir biçimde parmak izi sensörü bulunuyor. 16 MP’lik ön kameraya sahip bir damla çentikle beraber gelen cihaz %90’lık ekran/kasa oranına da sahip.

Arka tarafta 4 adet kameraya ev sahipliği yapan elmas şeklinde bir tasarım görüyoruz. Bu tasarımda 48 MP’lik ana kameraya 8MP ultra geniş açı lensi, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Bu elmas tasarımın altında ise LED flaş ve Vivo marka yazıları bulunuyor. Telefonun tüm işlevlerini yapmakta gücü aldığı bataryası ise 4500 mAh büyüklüğünde. Bu batarya Type C girişi üzerinden 18W’a kadar hızlı şarj özelliğini de destekliyor.

Tüm bu özellikler aslında ilk defa bu telefonda bir araya gelmiyor. Tıpkı ismi Vivo Y51 gibi cihaz da tamamen yeni değil. Şirketin iki farklı telefonu X50 Lite ve S1 Pro’ya oldukça benzeyen bu cihaz ağırlık ya da hibrit SIM desteği gibi küçük farklarla bu iki cihazdan ayrılıyor.

Yeni Vivo Y51 Pakistan’da bugünden itibaren 18 Eylül’e kadar ön satışa sunuldu. Daha sonrasında ise satışları tamamen başlayacak olan cihaz 220 dolar gibi bir fiyata ve 3 farklı renk seçeneğine sahip. Modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.