Redmi Note 10, teknik özellikleriyle görüntülendi!

Xiaomi destekli Redmi, bu yıl Redmi 9 ve Redmi Note 9 serisini piyasaya sürdü. Şirket, şimdi ise Redmi Note 10 serisi üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre markanın Note 10 serisi birkaç ay içinde resmi olarak kullanıcılara tanıtılacak. Geçtiğimiz günlerde M2007J22C model numarasına sahip Xiaomi markasına ait bir telefon SRRC sertifikası aldı. Güvenilir bir sızıntıcı ise bunun Redmi Note 10 serisine ait olduğunu iddia etti.

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Redmi Note 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Weibo üzerinden ortaya çıkan iki adet fotoğraf, Redmi Note 10 serisine ait olarak lanse edildi. Bu fotoğraflarda cihazın bazı teknik özellikleri de görüntülendi. Canlı olarak çekilen fotoğraflarda cihazın model numarasının M2007J22C olduğu görülüyor. Sızan görüntülere göre cihazın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Cihazın donanımsal özellikleri ise 8 GB RAM destekli 8 çekirdekli 2,4 GHz taban frekansta çalışan bir yonga seti olarak görüntülendi. Telefon, Android 10 tabanlı MIUI 12 ile birlikte geliyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bazı söylentilere göre cihaz, MediaTek Dimensity 820 veya Dimensity 720 ile gelecek. Fakat ortaya çıkan bu görsel, söylentilerde bahsedilen yonga setlerinden farklı bir frekansta çalışıyor. Fakat geçtiğimiz ay duyurulan Dimensity 800U, bu cihazın taban işlemci frekansı ile uyuşuyor. Bu sebeple, yeni seride Dimensity 800U’nun kullanılması muhtemel gözüküyor. Diğer bir seçenek ise Snapdragon 765G yonga seti olabileceği yönünde. Önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkmasını bekliyoruz.