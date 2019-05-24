Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin yeni giriş seviye akıllı telefonu Redmi 7A tanıtıldı ve özellikleri açıklandı.

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Redmi 7A özellikleri

Telefon 5.45 inç boyutundaki ekranı 18:9 ekran formatında ve HD+ (720 x 1440 piksel) çözünürlüğünde. Redmi 7A‘da günümüz trendinden farklı olarak çentiksiz ekran kullanılmış. Telefon gücünü ise Qualcomm‘un sekiz çekirdekli giriş seviye işlemcisi Snapdragon 439‘dan alıyor.

2 GB/16 GB ve 3 GB/32 GB, RAM ve dahili hafıza opsiyonları sunan telefonda 256 GB‘a kadar microSD kart desteği de sunulmuş. Cihazın arka kamerası 13 MP ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde. İddiasız donanım özelliklerini dikkate alırsak telefonun 4000 mAh’lık bataryasıyla oldukça uzun bir kullanım ömrü sunacağını tahmin etmek zor değil. 3.5 mm jakla gelen Redmi 7A, P2i seviyesinde sıçramalara karşı koruma sertifikasına da sahip.

Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıkan telefon siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.