Xiaomi Mi 9T geliyor!

Xiaomi tüm dünyada popüler olan Mi 9 ailesine yeni bir model dahil etmeye hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Mi 8 modelinde farklı varyasyonlar çıkararak bir çok kesime hitap etmişti.

Bu yıl için hali hazırda Mi 9 ve Mi 9 SE modellerini gördük. Xiaomi’nin sıradaki modeli olan Mi 9T, geçen yılki Pro modelinin yerini alıyor. Ayrıca Xiaomi, ilk defa bir modelinde “T” eklentisini kullanıyor. Bu eklenti, hızlı şarja bir gönderme olarak da tahmin ediliyor.

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Xiaomi Mi 9T, hali hazırda Tayland, Tayvan, Singapur ve Rusya’da sertifikasyondan geçmesi, telefonun global pazarda yer alacağını gösteriyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alması ve 48 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olması beklenilen telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek.

Bu özelliklerinin yanında cihazda tatminkar bir batarya kapasitesi sunması bekleniyor. Mi 9T’nin bu senenin “Pro” modeli olacağını düşürsek, fiyat anlamında Mi 9’un bir tık üstünde olması bekleniyor.