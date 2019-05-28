Redmi 7A, 80 dolarlık fiyatı ile satışa sunulacak

Redmi, bugün Çin’de yaptığı etkinlikle 4000 mAH bataryası Android Pie işletim sistemine sahip yeni cihazı Redmi 7A modelini tanıttı.

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80 dolar fiyatı ile Redmi 7A

Aslında birkaç gün önce tanıtımı yapılan ancak, fiyat ve teknik detayları bilinmeyen Redmi 7A, bugün Çin’de yapılan etkinlik ile birlikte tüm detayları paylaşıldı. Redmi özellikle cihazlarının A modellerinde, fiyat/performans odaklı ürünler geliştirmeyi planlıyor. Android deneyimini giriş segmentinde de yaygınlaştırmak isteyen Redmi, yeni cihazı Redmi 7A modelini 80 dolarlık ( yaklaşık 480 TL ) fiyatı ile piyasaya sunacak.

Redmi 7A özellikleri ve fiyatı

Redmi 7A ön tarafında 5.45 inç boyutunda 18:9 HD+ IPS LCD ekranı ile kullanıcıları karşılayacak. Üst ve alt kısımlarda çerçeveleri bulunan cihazda ekran kasa oranı ise %74.4 . Ekranın hemen üst kısımında bulunan 5 MP çözünürlüğünde ki selfie kamerası 1080P ‘de 30 kare videolar çekmenize olanak sağlayacak. Ana kamera ise 13 MP çözünürlüğe ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Arka kamera cihazın arkasına dikey şekilde konumlandırılırken hemen altında LED flaş desteği cihaza sunulmuş. 9.6 mm kalınlığı, 165 gram ağırlığı ile fiyatına göre cihazın teknik boyutları kabul edilebilir seviyede.

Ayrıca, Snapdragon’un giriş segmenti için ürettiği Snapdragon 439 işlemcisi Redmi 7A’ya güç verecek. 16 veya 32 GB depolamaya 2 ve 3 GB RAM seçenekleri ile birlikte gelecek cihazda Android Pie 9.0 üzerine kurulu MIUI 9 arayüzü olacak. Telefonun en büyük avantajlarından biri ise sahip olduğu 10W şarj desteğine sahip 4000 mAH bataryası. Fiyat noktasında tasarruf etmek için Redmi 7A üzerinde parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Redmi 7A bağlantı kısımında voLTE, 4G desteği, 3.5mm Jack girişi ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini içinde barındıracak. 6 Haziran’da ilk olarak Çin’de satışa sunulacak mavi ve siyah renk seçenekleri ile gelecek Redmi 7A’nın fiyatı ise sadce 80 dolar olacak.