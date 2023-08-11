Redmi bir süre önce Redmi 12’yi Hindistan pazarında piyasaya sürmüştü. Ülkemize de gelecek olan Redmi 12, Hindistan pazarında satışa çıkar çıkmaz satış rekoru kırdı. Detaylara bakalım.

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Akıllı telefon satışa çıktıktan 24 saat içerisinde akıllı telefonun tüm stokları tükendi. Akıllı telefon üç farklı fiyat ile satışa sunuldu:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 10.999 Hindistan Rupisi

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 12.499 Hindistan Rupisi

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 14.499 Hindistan Rupisi

Redmi 12 Neler Vaat Ediyor?

Redmi 12, 1080×2400 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panele sahip. Giriş segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekran özelliklerinden.

Redmi 12 kaputun altında 12 nm üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G88 yonga seti ile birlikte geliyor. Isınma sorunları yaşanabilecek bir yonga seti. Bu yonga setine iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik ediyor:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

Kamera tarafında ise Redmi 12 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.