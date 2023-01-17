Çinli teknoloji devi Nubia, geçen ay Çin’de yeni oyuncu telefonunu piyasaya sürmüştü. Bugün ise RedMagic 8 Pro Avrupa pazarı için tanıtıldı. Oyuncuların hayallerini süsleyen bu telefon için Nubia, telefonun AnTuTu‘da 1.348.653 puan aldığını söylüyor. Gelin bu canavarın özelliklerine yakından bir göz atalım.

Nubia’nın bu canavarında tahmin edebileceğiniz gibi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alıyor. RAM tarafında ise 16 GB LPDDR5X RAM‘i görüyoruz. Depolamada ise 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Telefon 120Hz yenileme hızına, 960Hz dokunmatik örnekleme hızına, 1440Hz PWM karartma + DC karartma, 1300 nit parlaklığa ve %93,7 ekran-gövde oranına sahip 6.8 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geliyor.

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Dahili fan + tam hava kanalına sahip ICE 11.0 sihirli soğutma soğutma sistemi, ilk 3D buz seviyesi çift pompalı 2068mm3 süper büyük VC sıvı soğutma, ekranın altında grafen ve 10 kata kadar soğutma malzemesi de telefonda yer alıyor. Bu soğutma sistemi sayesinde telefonun gövdesinin yüzey sıcaklığı 16 derece düşüyor. Magic GPU optimizasyonu, en iyi oyun deneyimini sunan çerçeve bırakma senaryolarını optimize etmek için çerçeve motorunu otomatik olarak stabilize ediyor.

Omuz tuşlarını geliştirmek, titreşimleri artırmak, oyun aydınlatma efektlerini tanımlamak ve ses efektlerini geliştirmek için yerleşik bağımsız bir oyun çipi Red Core 2 de telefonda yer alıyor. 520Hz dokunmatik örnekleme omuz tetikleyicileri, X ekseni doğrusal motor ve 1115K+1216 ultra doğrusal stereo hoparlörler, 48ms düşük gecikme süresiyle 96kHz’e kadar çıkış için Snapdragon Audio teknolojisine sahiptir.

Telefonda 50MP 1/1.57 inç Samsung GN5 sensör ve 16MP ekran altı kamera ön kamerası bulunuyor. 65W hızlı şarj ile 6000mAh pil ile amiral gemisi özelliklerini tamamlıyor. Telefonun tepe modeli ise 1.200 dolardan satışa sunulacak. Son olarak bu canavarın ülkemize gelmeyeceğini belirtelim…