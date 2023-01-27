Türkiye’ye bilişim sektöründeki global deneyimini aktaran kurumsal teknoloji distribütörü ve danışmanı Redington Türkiye, veri odaklı güvenlik teknolojileri sağlayıcısı SealPath ile şirketin IRM (Bilgi Hakları Yönetimi), Güvenli Dosya Paylaşımı, Kriptolama ve Veri Sınıflandırma çözümlerinin tamamının Türkiye’de dağıtımı kapsamında stratejik bir iş birliği yaptı.

Sealpath ile verilerinizin güvenliği de kontrolü de sizde

İspanya merkezli SealPath, hassas dosyalarınızın korunmasına ve onları on-premise, bulut, flash bellek fark etmeksizin istediğiniz yerden kontrol edilebilmenize yardımcı olan güvenlik yazılımları geliştiriyor. SealPath çözümleri ile işletmeler, dosyaları nerede olurlarsa olsun onları koruyabilir ve bunların paylaşımının rahat ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayabilir. SealPath’in sezgisel kontrol sistemi ile bilgilere kimin eriştiğini kontrol edebileceğiniz gibi, dosyalarınızı istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz. IRM koruması ve bilgi teknolojisini kullanan SealPath, dosyalarınızı bir yere depolamaz ve kullanıcıları bu depolama alanı içinde kullanmaya zorlamaz.

“Bu iş birliği ile partnerlerimize kurumsal dijital haklar yönetimi projeleri konusunda önemli fırsatlar yaratacağız”

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Günümüzde dijital ortamda sakladığımız hassas verilerin güvenliği giderek daha fazla önem kazanıyor. Hem bireylerin hem kurumların çok kritik olan bu konuya özellikle pandemi sonrası daha fazla yatırım yapmaya başladıklarını söylemek mümkün. Buradaki en önemli konulardan biri veri güvenliği konusunda doğru çözüm ortağını bulabilmek. İşte bu noktada sunduğu çözümlerle fark yaratan SealPath ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde Türkiye’de sunduğumuz ürün ve çözümlerimizin niteliğini güçlendirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya çapında 25’ten fazla ülkede hizmet veren Avrupa IRM çözümü lider markası SealPath ürünlerinin, Redington’un katma değerli distribütör yaklaşımı ve global tecrübesi ile Türkiye pazarında yer alması finans, sağlık ve kamu yönetimi gibi çeşitli sektörlerdeki kuruluşlara verilerini çok daha iyi korumaları/paylaşmaları için imkân sağlayacak. Partnerlerimize ise kurumsal dijital haklar yönetimi projeleri konusunda önemli fırsatlar yaratacak” dedi.

SealPath Türkiye Operasyonları Müdürü Tarık Küçük, “Türk şirketlerin hassas verilerini korumak için sunduğumuz yenilikçi çözümleri, Redington Türkiye gibi çok tecrübeli bir iş ortağı pazara sunacak olmamızdan dolayı son derece mutluyuz. SealPath olarak verileri önem sırasına göre koruma, dosyaları güvenle paylaşma, veri kaybını önleme, verileri sınıflandırma, firma içinde mevcut DLP, SIEM, Exchange, O365 vb uygulamalar ile entegrasyoları da içeren kriptolama ve e-mail koruma işlemlerini KVKK’ya uygun bir şekilde gerçekleştiren yenilikçi çözümlerimiz var. Ayrıca bunların tümünü yaparken çalışma şeklinizi de değiştirmeniz gerekmiyor. SealPath çözümlerinin tüm bu artılarını bundan sonra Redington Türkiye’nin geniş partner ağı ile daha fazla kuruma ulaştıracağımızı düşünüyoruz” dedi.