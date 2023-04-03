Türkiye’ye bilişim sektöründeki global deneyimini aktaran yeni nesil dijital teknoloji distribütörü ve danışmanı Redington Türkiye, yerli DDoS test platformu LoDDos çözümlerinin dağıtımı kapsamında stratejik bir iş-birliği yaptı. Redington Türkiye, bu iş-birliği kapsamında Mart 2023’ten itibaren LoDDoS’un Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Doğu Avrupa’daki yetkili tek distribütörü oldu.

LoDDoS, servis olarak yazılım (SaaS) modelinde sunulan, hızlı, kolay, otomatik ve çoklu atak yeteneğiyle kompleks ve güvenli ataklar yapabilen bir DDoS test platformu olarak güvenlik sektöründe önemli bir rol üstleniyor. LODDOS DDoS testlerinin, farklı bulut servis sağlayıcılar üzerinde orkestrasyonunu ve organizasyonlarının kendilerine otomatik, hızlı, kolay ve kontrolü DDOS saldırısı yapmasını sağlıyor. Bu sayede organizasyonlar kendilerine yönelik başlattıkları ve yönettikleri gerçek, kontrollü ve çok vektörlü, kompleks DDoS ataklarıyla; bilgi teknolojileri altyapılarının DDoS saldırılarına karşı direncini, DdoS koruma sistemlerinin/hizmetlerinin ve olay müdahale mekanizmalarının sınırlarını ve yeteneklerini istenen şekilde ve kolayca test edebiliyor, ince ayarlamaları (sistemlerinde gerekli iyileştirmeleri) yapabiliyorlar. LoDDoS üzerinde tanımlanan testler kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde tek hareketle başlatılabiliyor, canlı olarak izlenerek, istenildiği zaman durdurulabiliyor.

“LoDDoS Redington markasıyla globalleşme yönünde büyük güç kazanacak”

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Son yıllarda dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarında küresel ölçekte ciddi bir artış gözlemleniyor. Yapılan farklı araştırmalara göre 2022 yılında DDoS saldırılarında yüzde 79 civarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte şirketler için ciddi bir tehdit oluşturan DDoS saldırıları önemli servis kesintilerine ve son derece yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. DDoS saldırılarıyla mücadelede kritik adımların başında ise saldırgan bakış açısıyla gerçek bir saldırının yapılabileceği doğru test platformlarından biriyle çalışmak geliyor. 23 ülkede yüzlerce referansı olan, Gartner raporlarında 2 kez yer almış yerli girişim LoDDoS, DDoS test platformları arasında sunduğu yenilikçi özelliklerle küresel rakiplerinden ayrışıyor. Biz Redington Türkiye olarak Mart 2023’ten itibaren LoDDoS’un Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Doğu Avrupa’daki tek yetkili dağıtıcısı olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Redington iş ortakları kompleks DDoS testlerini hızlı, kolay, güvenilir yapmayı sağlayan LoDDoS ile bilgi güvenliği alanında yeni ve katma değeri yüksek projeler geliştirme imkanına kavuşurken, LoDDoS Redington markasıyla globalleşme yönünde büyük güç kazanacaktır” dedi.

LoDDoS Teknik Yöneticisi Ahmet Künyeli, “Kırmızı ve mavi takımlar için kullanışlı ve etkin bir DDoS test platformu olan LoDDoS’da elle yapılan DDoS testlerinde uzun zaman alan ve teknik uzmanlık gerektiren DDoS testi hazırlık aşamaları, otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Testler kolay bir şekilde uygulanıyor, hedef sistemin test sırasında canlı olarak izlenmesi sağlanabiliyor ve test sonuçlarına göre DDoS koruma sistemleri/ hizmetleri, ağ ve güvenlik cihazları, uygulamalar, olay tespit ve müdahale yetenekleri iyileştirilmek üzere değerlendirilebiliyor. Tüm bu özellikleri LoDDoS’u DDoS test platformları içerisinde ayrıştırıyor. LoDDoS çözümlerinin tüm bu artılarını bundan sonra Redington Türkiye’nin geniş müşteri ağı ile daha fazla kuruma ulaştıracağımızı düşünüyoruz” dedi.