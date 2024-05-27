Bilişim sektöründeki global deneyimini uzun yıllardır ülkemize aktaran yeni nesil katma değerli teknoloji danışmanı Redington Türkiye, organizatörlerinin, etkinlik planlayıcılarının, tüm kullanıcıları için kurumsal güvenlik altında, istedikleri sayıda katılımcıyla dijital ve hibrit etkinlikler oluşturabileceği, barındırabileceği, yönetebileceği ve izleyebileceği bir etkinlik teknolojisi platformu olan Crowdsol ile tüm çözümlerinin dağıtımı kapsamında stratejik bir iş birliği yaptı. Redington Türkiye, bu iş birliği kapsamında Crowdsol’un Türkiye ve CIS Bölgesi’ndeki yetkili distribütörü oldu.

Crowdsol, etkinlik dünyasının A’dan Z’ye dijitalleşmesini sağlayan 160 farklı teknolojik özelliği ile tüm etkinlik paydaşlarını bir araya getirerek yeni nesil etkinlikleri hem iş dünyasına hem de sanat ve eğlence dünyasına kazandıran bir teknoloji platformu olarak öne çıkıyor. Sanal bir etkinlik mekanı olarak hizmet veren platform, kullanıcılarına etkinlikleri kendi başlarına kolayca başlatmaları ve yürütmeleri için güçlü, kusursuz bir altyapı ve kullanıcı dostu ve esnek bir sistem sunuyor. Hızla gelişen etkinlik teknolojileri dünyasında Crowdsol, tüm kullanıcılarına erişim ve kullanım kolaylığı sağlayan benzersiz algoritma ve arayüz yapısı ile dikkat çekiyor.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Etkinlik sektörü son yıllarda bu alanda sunulan yenilikçi teknolojilerle bir dönüşüm içerisinde. Kullanıcıların dijitalleşmeye odaklı hızla değişen talepleri doğrultusunda şekillenen pazarın, önde gelen oyuncularından olan ve etkinlik yönetimi alanında hizmet veren SaaS platformu Crowdsol ile yakın zamanda bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliğinin sektörün tüm paydaşlarına değer katacağından hiç kuşkumuz yok. Aynı zamanda yazılım iş birimi önderliğinde pazarlama, İK gibi ticari iş birimlerine sunulabilecek nitelikteki ilk çözümümüz olması itibarıyla da bu iş birliğini kıymetli buluyoruz” dedi.

Crowdsol Kurucusu – CEO’su Tülin Sipahiler, “Biz İş ve Sanat Etkinlik Teknolojileri alanında sektörün en önemli oyuncularından biriyiz. Crowdsol olarak sunduğumuz yenilikçi çözümlerin sahip olduğu artıları bundan sonra Redington Türkiye’nin geniş müşteri ağı ile daha fazla kuruma ulaştıracağımızı düşünüyoruz. Bu iş birliği ile hem Türkiye hem de CIS bölgesinde Redington öncülüğünde sıfırdan bir partner ekosistemi yaratılacak” dedi.