Bilişim sektöründeki global deneyimini uzun yıllardır ülkemize aktaran katma değerli yeni nesil teknoloji distribütörü Redington Türkiye, başta güvenlik olmak üzere altyapı konusunda etkin çözümler sunan Barracuda Networks ile tüm ürün ailesinin dağıtımı kapsamında stratejik bir iş birliği yaptı. Redington Türkiye, bu iş birliği kapsamında Barracuda’nın Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu.

2003 yılında kurulan ve merkezi Kaliforniya’da bulunan bir bilişim teknolojileri şirketi olan Barracuda, güvenlik, ağ ve depolama çözümleri sunuyor. Barracuda’nın küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunduğu çözümler arasında, ağ güvenliği, e-posta güvenliği, veri koruma ve yedekleme, ağ ve uygulama performansı, veri merkezi ve bulut güvenliği öne çıkıyor. Global çapta müşteri portföyüne sahip şirket, sağlıktan eğitime, finanstan kamuya farklı birçok sektörden firmaya hizmet sunuyor. Barracuda ürün ailesi, kullanıcı dostu arayüzleri, etkili güvenlik önlemleri ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

“Bu iş birliği her iki markanın hem Türkiye hem de Azerbaycan’da büyümesi için önemli bir fırsat”

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Barracuda Networks ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyorum. 200 binden fazla küresel müşterinin, çalışanlarını, verilerini ve uygulamalarını siber tehditlere karşı korumak için güvendiği Barracuda ve geniş iş ortaklığı ağı ile katma değerli iş modeli anlayışına sahip Redington Türkiye’nin iş birliği, iki markanın da hem Türkiye hem de Azerbaycan’da hızla büyümesi için önemli bir fırsat olacaktır. Redington Türkiye olarak, Barracuda Networks’ün güvenlik ve ağ çözümlerindeki liderliği ve iş ortaklarımız aracılığı ile son kullanıcılarımıza daha güvenli bir iş ortamı sağlamak ve iş sürekliliğini desteklemek için en ileri siber güvenlik çözümlerini sunacak olmanın memnuniyeti yaşıyoruz. Barracuda’nın yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerimize değer katmak için heyecanlıyız ve bu ortaklık sayesinde Türkiye’deki işletmelere daha güçlü bir dijital güvenlik altyapısı sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

Barracuda Networks Bölge Müdürü Toni El Inati, “Bu stratejik iş birliği ile, Barracuda’nın; Redington’un güçlü iş ortaklığı kanal yapısı aracılığıyla, Türkiye ve Azerbaycan’da daha da büyümesini hedefliyoruz. Sunduğumuz geniş kapsamlı ağ güvenliği çözümlerinin sahip olduğu artıları bundan sonra Redington Türkiye’nin geniş iş ortaklığı ağı ile daha fazla kuruma ulaştıracağımızı düşünüyoruz. Barracuda çözümleri Redington iş birliği ile partnerlerimiz için iyi bir iş fırsatı, son kullanıcılar için ise siber tehditlere karşı daha güvenli yarınlar sağlayacak” dedi.