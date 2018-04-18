RedBull Ring edition ile Samsung yeni nesil arka kapakları deniyor

Samsung’un yeni incileri Galaxy S9 ve S9+ şimdi de RedBull Ring edition versiyonları ile gelmeye hazırlanıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu modeller halihazırda Vodafone Hollanda sitesinden sunulmuş durumda.

RedBull Ring edition ile tema odaklı arka kapak

Cihazların RedBull versiyonları Avusturya’daki RedBull Ring adlı pistten esinlenerek hazırlansa da donanımsal olarak standart S9 ve S9+’tan farkları yok. Öte yandan beraberinde gelen özel kapak ise olayı başka boyuta taşıyor. NFC destekli arka kapak telefona yerleştirildiğinde cihazın teması RedBull ayarlarına dönüyor ve duvar kağıdınız özel olarak seçilmiş F1 yarış görselleriyle değişiyor. Aynı şekilde bazı ikonlar da yeni temaya uygun olarak farklılık gösteriyor.

Forumla One yarışına hediye bilet

Dedikodular ise bu etkinliğin Samsung tarafından NFC kapakları denemek adına ortaya atıldığı. Eğer Güney Koreli firma bu yeni akım kapakların tuttuğunu görürse daha pek çok farklı versiyonunu hazırlama niyetinde. Dediğimiz gibi her iki modelin de RedBull versiyonu Vodafone Hollanda üzerinden satışa sunulmuş durumda. Üstelik cihazları operatör planarı ile alanlara Avusturya’daki Formula One yarışına iki bilet de hediye.