Henüz resmi olarak duyurulmamış olan Red Dead Redemption Remastered, Rockstar Games’in web sitesindeki bazı güncellemelerden anlaşıldığı üzere Nintendo Switch’e de geliyor olabilir. Bu bilgi, güncellenen Red Dead Redemption logosunun yanı sıra oyunun reyting listesine eklenen modern site modüllerinin keşfi ile ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir: Retroflag Handheld Controller Nintendo Switch: Oyunlarda Nostaljik Bir Yolculuk

Siteye eklenen platform butonları arasında Nintendo Switch butonunun da olması, remaster’ın bu konsola da gelebileceğine işaret ediyor. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ın da Nintendo Switch’te piyasaya sürülmüş olması, Red Dead Redemption remaster’ının bu platforma gelmesini muhtemel kılıyor.

Ancak, bu durum gerçekleşirse, Nintendo Switch’in grafik kapasitesi nedeniyle, Red Dead Redemption Remastered’ın PS5 ve Xbox Series X/S’teki aynı görselliklere sahip olmasını beklemiyoruz.

Plus, Rockstar included RDR1 to the Ratings list of the modern site modules.

RDR1 Original site doesn’t use those modules. Suggesting a site update.

PS3, Xbox 360 and Switch were newly added as platform buttons (CTA)

Below is a preview (not indicative of platform availability) https://t.co/iVYtJmEmxG pic.twitter.com/Vj2UVVEdo1

— Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023