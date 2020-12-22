Akıllı Telefonlar
Realme X7 Pro, Tayvan’a geliyor
Eylül’de Çin için tanıtılan Realme X7 Pro, geçen hafta Tayland başta olmak üzere dünya çapında piyasalarda yerini almaya başlamıştı. Bugün ise Tayvan’da çıkışını yapacak olan telefonun hızlı şarj kapasitesi ise 50W’a kadar indirilmiş.
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Kendi resmi Tayvan Facebook hesabında telefonun gelişini duyuran Realme, akıllı telefon hakkında bazı bilgileri de kullanıcılarla paylaştı. Verilen bilgilere göre ise; Çin ve Tayland’da çıkan modellerinde 65W SuperDart şarj desteğiyle gelen telefon, Tayvan versiyonuyla 50W’a kadar şarj desteği verecek. Bu da yüzde sıfırdan tam şarjı 40 dakikada yapabileceği anlamına geliyor. Her ne kadar şarj hızı desteği böylelikle biraz daha azaltılmış olsa da cihazın hala oldukça hızlı bir şarj kapasitesi var.
Telefonun başka değişiklikler barındırıp barındırmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak şirketin bildirdiklerine göre telefon 120Hz AMOLED ekran ile gelecek ve 184 gram ağırlığında olacak. İşlemci alanında ise Dimensity 1000+ SoC yonga setinden gücünü alacak. Diğer özellikleri ise Çin’deki modeliyle aynı olursa; 6.55inç FullHD+ ekran, 64MP dörtlü kamera, 32MP ön kamera, ekran üzerinde parmak izi okuyucusu, ve 4500mAh’lik bir batarya bizleri bekliyor olacak.
Tayvan’da bugün yapılacak olan tanıtımdan sonra telefon hakkında daha net bilgilere ulaşabileceğiz. Yani Tayvan modelinin diğer Çin ve Tayland modellerinden ayırıcı ve benzer özelliklerini öğrenebilmek için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek gibi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak!
Samsung Galaxy A22 5G modeli ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu 2021 yılı içerisinde kullanıcılarını karşılayacak.
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Uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon Samsung Galaxy A22!
Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün sertleşerek devam ediyor. Çoğu firmanın artık tek bir ürün ile gelmediği şu günlerde, Samsung da uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılayacak. Galaxy A22 modelini geliştirdiği Güney Kore basınında ortaya çıkan firma, özellikle Çinli rakiplerinin oldukça hakin olduğu orta ve giriş seviye akıllı telefon rekabetinde alternatif oluşturmayı planlıyor. Ortalama 181 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefon ile alakalı bütün bilgiler ise şu an teori aşamasında.
Uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon olarak bizleri karşılayacak olan Samsung Galaxy A22 5G, henüz hangi işlemciyi kullanacak kesin bir bilgiyi yine bizlere sunmadı. Dimensity 700 serisinden bir işlemcinin beklendiği akıllı telefon, duruma göre Qualcomm yapımı Snapdragon 600 serisinden bir işlemciye de sahip olabilir. Bu dedikodular dışında herhangi bir teknik detayı ortaya çıkmayan akıllı telefonun 2021 yazında kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Bu tarih de tam olarak Galaxy A21 modelinin tanıtımından bir yıl sonraya denk gelmekte. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile rekabette önemli bir unsur olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi resmen duyuruldu
Xiaomi Mi 11 ne zaman çıkacak? Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisiyle alakalı uzun zamandır merak edilen soru, nihayet cevap buldu. Xiaomi, Mi 11’in çıkış tarihi ile alakalı Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Aralık’a işaret etti.
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Türkiye pazarında da varlığını hızla büyütmeye devam eden Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Mi 11’i uzun zamandır tüketicilerle buluşturması heyecanla bekleniyor. Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini kullanacak ilk modellerden biri olması beklenen Xiaomi Mi 11’in çıkış tarihiyse şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu. Kimi sızıntılar, Mi 11’in 29 Aralık’ta tanıtılacağını iddia etmişti ancak Mi 11’in ilk başta küresel olarak mı yoksa Çin pazarında mı tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi yoktu.
Xiaomi Mi 11 ne zaman çıkacak?
Bugün ise nihayet Mi 11 serisinin çıkış tarihi net bir şekilde resmen belli oldu. Şirket tarafından Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan tanıtım posterine göre, Mi 11 serisinin üyeleri 28 Aralık 2020 tarihinde Çin pazarında resmen çıkışını gerçekleştirilecek. Çin’in yerel saatiyle 19:30’da tanıtılacak olan Mi 11, ülkede şimdiden ön sipariş sürecine bile açılmış durumda. Diğer taraftan Xiaomi Mi 11’lerin Türkiye ve diğer ülkelerde ne zaman tanıtılacağıysa hala muammalar arasında yerini alıyor.
Xiaomi 28 Aralık’ta Çin’de düzenleyeceği etkinlikle birlikte Mi 11 ve Mi 11 Pro olmak üzere minimum iki adet akıllı telefon tanıtacak. Hâlihazırdaki mevcut sızıntılar ışığında, bunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Fakat Mi 11 serisinin başka üyelerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Zaten şunun şurasında büyük güne 1 haftadan bile az kaldı, bu bağlamda tüm detaylar 28 Aralık’taki Mi 11 tanıtım etkinliğinde tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkmış olacak.
Mi 11 ve Mi 11 Pro, sızıntılara göre şu özellikler ile gelecek
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip 5G, One UI 3.0 güncellemesini almaya başladı!
Samsung, One UI 3.0 güncellemeleri konusunda yol haritasının önünde gitmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S20 FE Android 11 ile beraber bu güncellemeyi almıştı. Bugün İsviçre’den kullanıcıların bildirmesiyle ortaya çıkan haber ise, şirketin katlanabilir telefon ailesinden Samsung Galaxy Z Flip 5G modelinin bu kervana katıldığı.
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Android 11 tabanlı One UI 3.o ilk kez katlanabilir bir telefonda!
Samsung’un Galaxy Z Flip 5G ile ilgili planlarını hatırlayacak olursak cihaz bu güncellemeyi ancak önümüzdeki yıl alabilecekti. Temmuz ayında tanıtılan telefonun One UI 3.0’a geçişi Avrupa ve Hindistan’da 2021 Ocak ayında sağlanacaktı. Ancak XDA Developers’ta yayımlanan rapora göre telefon bu güncellemeyi F707BXXU1CTL6 koduyla İsviçre’de dağıtmaya başladı. Güncellemeyle Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzüne geçen telefona ek olarak Aralık 2020 güvenlik yaması da gelmiş oluyor.
Ancak güncellemenin şimdilik İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer yazımızı İsviçre’den okuyan bir takipçimiz varsa ‘Ayarlar -> Yazılım Güncellemesi -> İndir ve Yükle’ seçeneklerini takip ederek telefonlarını güncelleyebilir. Ancak One UI 3.0 güncellemelerinin dağıtım hızına bakarsak Türkiye gibi diğer bölgelere güncelleme gelmesinin yakında yaşanacağı söylenebilir.
Samsung, One UI 3.o arayüzünün betasını ilk olarak ağustos ayında tanıtmıştı. Aradan geçen zamanın ardından bu ayın içinde güncelleme Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi cihazlarla dağıtıma başladı. Galaxy Z Flip 5G ise bugün arayüzü alan ilk katlanır telefon olarak da tarihe geçti.
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