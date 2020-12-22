Realme X7 Pro, Tayvan’a geliyor

Eylül’de Çin için tanıtılan Realme X7 Pro, geçen hafta Tayland başta olmak üzere dünya çapında piyasalarda yerini almaya başlamıştı. Bugün ise Tayvan’da çıkışını yapacak olan telefonun hızlı şarj kapasitesi ise 50W’a kadar indirilmiş.

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Kendi resmi Tayvan Facebook hesabında telefonun gelişini duyuran Realme, akıllı telefon hakkında bazı bilgileri de kullanıcılarla paylaştı. Verilen bilgilere göre ise; Çin ve Tayland’da çıkan modellerinde 65W SuperDart şarj desteğiyle gelen telefon, Tayvan versiyonuyla 50W’a kadar şarj desteği verecek. Bu da yüzde sıfırdan tam şarjı 40 dakikada yapabileceği anlamına geliyor. Her ne kadar şarj hızı desteği böylelikle biraz daha azaltılmış olsa da cihazın hala oldukça hızlı bir şarj kapasitesi var.

Telefonun başka değişiklikler barındırıp barındırmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak şirketin bildirdiklerine göre telefon 120Hz AMOLED ekran ile gelecek ve 184 gram ağırlığında olacak. İşlemci alanında ise Dimensity 1000+ SoC yonga setinden gücünü alacak. Diğer özellikleri ise Çin’deki modeliyle aynı olursa; 6.55inç FullHD+ ekran, 64MP dörtlü kamera, 32MP ön kamera, ekran üzerinde parmak izi okuyucusu, ve 4500mAh’lik bir batarya bizleri bekliyor olacak.

Tayvan’da bugün yapılacak olan tanıtımdan sonra telefon hakkında daha net bilgilere ulaşabileceğiz. Yani Tayvan modelinin diğer Çin ve Tayland modellerinden ayırıcı ve benzer özelliklerini öğrenebilmek için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek gibi.