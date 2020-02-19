Realme X50 Pro 5G, 32 MP ön kamera ile geliyor!

Realme’nin 24 Şubat’ta internet üzerinden yapacağı bir etkinlik ile tanıtacağı Realme X50 Pro 5G modeline ait yeni özellikler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla ortaya çıkan yeni özellikleri yakından inceleyelim.

Toplamda 6 kameraya sahip olacağı bilinen cihazın ön kısımda çift lensli bir kamera modülüne sahip olacağı ortaya çıktı. Bu lenslerden biri 32 megapiksel çözünürlüğünde 105 derece görüş açısına sahip geniş açılı lens olacak. Diğer lensin çözünürlüğü netlik kazanmamış olsada tahminler 8 megapiksel çözünürlüğünde olacağı yönünde. Bu sensörlerin UIS Super Video Stabilization adında yeni bir video stabilizasyon teknolojisiyle geleceği de ortaya çıkan bilgiler arasında. Bu özelliğin OIS ve EIS’den ne kadar farklı olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Realme X50 Pro 5G modelinin, pas kırmızısı ve yosun yeşili olmak üzere 2 renk seçeneği ile piyasaya sunulacağı bilgisi de Realme’nin avrupa kanadı tarafından açıklandı.

Realme X50 Pro 5G’nin kesinleşen diğer özelliklerine bakacak olursak. Cihaz Snapdragon 865 platformundan güç alacak. 12 GB’a kadar RAM seçeneği ile gelecek olan model depolama tarafında 256 GB’a kadar kapasite sunacak. Kutudan Android 10 işletim sistemini temel alan Realme UI ile çıkacak olan model ekran tarafında 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED panel ile geliyor.

64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve Wi-Fi 6, cihazın bilinen diğer özellikleri arasında. Pil kapasitesi belli olmayan X50 Pro 5G’nin 65 W SuperDrat hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği biliniyor.