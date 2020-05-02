Realme X3 SuperZoom, 4200 mAh pil ve 30W hızlı şarj ile geliyor!

Adından da anlaşılacağı gibi gelişmiş yakınlaştırma özellikleri ile gelmesi beklenen Realme X3 SuperZoom modelinin hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı gerçekleşti. Son olarak cihazın pil kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi ortaya çıktı.

Twitter üzerinde Sudhanshu adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre X3 SuperZoom modeli Oppo’nun 30W gücünde VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Ayrıca cihaz 4200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

realme X3 SuperZoom will use a 4200mAh battery with 30W fast charging support. — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 2, 2020

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Daha önce gerçekleşen sızıntılarda, söz konusu modelin Qualcomm Snapdragon 855+ yonga seti ve 12 GB ile birlikte geleceği ve Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanacağı sızdırılmıştı. Kamera tarafında 20X yakınlaştırma yeteneği ile piyasaya sürülmesi beklenen model Bluetooth sertifikasyonunun yanında Geekbench ver tabanında da görüldü. X3 SuperZoom modeli Geekbench performans testinden 788 tek çekirdek ve 2634 çoklu çekirdek puanı aldı. Bu gelişmelere dayanarak modelin yakın zamanda piyasaya sürüleceğini söylemek mümkün.

Realme X3 SuperZoom ile ilgili haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın farklı özellikler ile tanıtılabileceğini belirtelim.

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