Akıllı Telefonlar
Realme X3 SuperZoom, 4200 mAh pil ve 30W hızlı şarj ile geliyor!
Adından da anlaşılacağı gibi gelişmiş yakınlaştırma özellikleri ile gelmesi beklenen Realme X3 SuperZoom modelinin hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı gerçekleşti. Son olarak cihazın pil kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi ortaya çıktı.
Twitter üzerinde Sudhanshu adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre X3 SuperZoom modeli Oppo’nun 30W gücünde VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Ayrıca cihaz 4200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.
realme X3 SuperZoom will use a 4200mAh battery with 30W fast charging support.
— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 2, 2020
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Daha önce gerçekleşen sızıntılarda, söz konusu modelin Qualcomm Snapdragon 855+ yonga seti ve 12 GB ile birlikte geleceği ve Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanacağı sızdırılmıştı. Kamera tarafında 20X yakınlaştırma yeteneği ile piyasaya sürülmesi beklenen model Bluetooth sertifikasyonunun yanında Geekbench ver tabanında da görüldü. X3 SuperZoom modeli Geekbench performans testinden 788 tek çekirdek ve 2634 çoklu çekirdek puanı aldı. Bu gelişmelere dayanarak modelin yakın zamanda piyasaya sürüleceğini söylemek mümkün.
Realme X3 SuperZoom ile ilgili haberimizde bahsettiğimiz özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın farklı özellikler ile tanıtılabileceğini belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Vivo, yeni bir kamera patenti aldı
Çin’in yenilikçi teknoloji firmalarından Vivo, yeni bir kayar kamera patenti aldı. Vivo’nun bu hamlesi, yeni bir akıllı telefon modeli mi geliyor sorusunu da akıllara getirdi.
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Vivo markası yenilikçi bir cihazla mı karşımıza çıkacak
Kayar kamera tasarımına sahip bir cihaz patenti alan Vivo, tüketicilerin akıllarında soru işareti yarattı. Yenilikler konusunda genellikle öncü bir marka konumunda bulunan Vivo’nun, pop-up kamera teknolojisini de ilk kullanan marka olduğunu da hatırlatalım. 91 Mobiles tarafından sızdırılan patent görüntülerine baktığımız zaman, Vivo’nun yeni kamera patenti bizlere Xiaomi’nin Mi Mix 3 modelini hatırlattı. Vivo’nun dikkat çeken yeni kamera tasarımındaki bir diğer detay ise, Vivo’nun ön tarafta da LED flaş ışığı kullanacak olması. Bu tasarım ile beraber, Mi Mix 3’te olduğu gibi neredeyse çerçevesiz denilebilecek düzeyde bir tasarım yakalanmış oluyor.
Yenilikçi teknolojiler konusunda iddialı olan Vivo, ekran altında parmak izi okuyucu teknolojisini de ilk uygulayan firma idi. Firmanın yenilikçilik yönündeki geçmişini de göz önüne alırsak; bu patentin kullanılacağı cihazda da radikal yenilikler ile karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz.
Siz Vivo’nun patentini aldığı bu kamera tasarımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Vivo nasıl bir yenilik ile karşımıza çıkabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı!
OnePlus Z, şirketin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü OnePlus 8 serisinin fiyat artışı yüzünden uygun fiyatlı olarak çıkarmayı planladığı modeli. Cihazın yakın zamana kadar ismi OnePlus 8 Lite olarak geçiyordu. Bugün ise cihazla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.
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OnePlus Z hakkında neler ortaya çıktı?
Temmuz ayında çıkması beklenen OnePlus Z, MediaTek Dimensity 1000L yonga setini kullanacağı düşünülüyordu. Fakat bugün ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alacak. İlk başta bu sızıntıların bir yanlış anlaşılma olduğu tahmin ediliyordu. Fakat ortaya çıkan bir başka alternatif açıklama var. Bazı haber kaynaklarına göre OnePlus Z‘nin gecikme sebebi yonga seçimini yapamamasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda OnePlus 8 ve 8 Pro ile birlikte çıkması planlanan cihaz çok daha ileri bir tarihe ertelendi. Bunun sebebi, Qualcomm tarafı OnePlus‘a MediaTek‘ten daha iyi bir teklif yapmış olabilir.
OnePlus, kurulduğu günden bu yana sadece Qualcomm yongalarını kullanıyordu. Qualcomm ile olan iş birlikleri her etkinlikte her basın toplantısında belirtiliyor. Bu sebepten Qualcomm, OnePlus‘ın başka bir yonga seti üreticisi ile çalışmasını istemiyor olabilir. Eğer durum bu şekildeyse cihazın MediaTek çip üzerine tasarlanmasının ardından değiştirilen bir kararla, yeni çip üzerinde yeniden tasarlanması gerekir. Bu da birkaç aylık sarkmanın sebebini bize gösteriyor.
MediaTek Dimensity 1000L her ne kadar kağıt üstünde Snapdragon 765‘tan daha iyi gözükse de OnePlus, Snapdragon’a yazılım optimizasyonu konusunda daha yakın duruyor. İlerleyen günlerde bu konu hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme XT, Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı!
Geçtiğimiz Ocak Ayı’nda Android 10 temelinde Realme UI 1.0 arayüzüne geçen Realme XT, birkaç düzeltme ve yenilik de barındıran Nisan Ayı güvenlik güncellemesini aldı.
Realme XT modeli için yayımlanan RMX1921EX_11_C.04 kodlu Nisan Ayı güvenlik güncellemesi yeni güvenlik yaması haricinde geliştirmeler de barındırıyor. Güncelleme notlarında 3. parti uygulamaların ses kalitesinde geliştirme yapılığı belirtiliyor. Ayrıca “Saat” uygulamasının alarımları otomatik olarak devredışı bırakmasını sağlayan bir hata düzeltmesi de güncelleme ile birlikte sunuluyor.
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Nisan Ayı güncellemesi notları
Güvenlik
- Android güvenlik yaması; Nisan 2020
Düzeltmeler
- 3. parti uygulamalar için ses kalitesi geliştirildi.
- Karanlık mod aktif iken son konum bilgileri listesinin sağına ok eklendi.
- Müzik çalındığında çıkan rahatsız edici ses giderildi.
- Alarmı otomatik olarak kapatan arka plan uygulamalarını kapatma hatası giderildi.
Dağıtımına başlanan güncelleme kademeli olarak tüm XT kullanıcılarına dağıtılacak.
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