Realme X3 SuperZoom, 4200 mAh pil ve 30W hızlı şarj ile geliyor!

Adından da anlaşılacağı gibi gelişmiş yakınlaştırma özellikleri ile gelmesi beklenen Realme X3 SuperZoom modelinin hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı gerçekleşti. Son olarak cihazın pil kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi ortaya çıktı.

Twitter üzerinde Sudhanshu adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre X3 SuperZoom modeli Oppo’nun 30W gücünde VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Ayrıca cihaz 4200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

