Akıllı Telefonlar
Realme X3 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Realme firmasının amiral gemisi cihazı olarak karşımıza çıkan X3 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de kesinleşti.
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Realme X3 Pro, Snapdragon 855+ ile geliyor!
Realme akıllı telefon piyasasında yeni alternatifler ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Firmanın amiral gemisi serisi olması beklenen X3 ailesinden yeni detaylar ortaya çıktı. X3 Pro cihazının geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinden teste girdiği öğrenildi. Test sonuçlarına göre tekli çekirdek performansında 786 puanı hanesine yazdıran cihazın çoklu çekirdek performans puanı ise 2556 olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan bazı teknik özellikleri de test sonuçlarından gözlemlenen cihaz, Qualcomm yapımı Snapdragon 855+ işlemcisi ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.
X3 ailesinin en performanslı ve donanımlı cihazı olması beklenen X3 Pro, görünüşe göre 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca ortaya çıkan sertifikalara göre cihazın içerisinde iki adet batarya bulunacak. Bu bataryaların tanesinin 2200mAh değerinde olacağı toplamda da 4400 mAh değerine ulaşılacağı gelen bilgiler arasında. Tasarım detaylarının henüz netleştirilemediği cihaz, IFA Berlin etkinliğinde tanıtılabilir. Eylül ayında gerçekleştirilecek etkinlik ile birlikte tanıtılması beklenen seri farklı yetenekler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bakalım firma yeni amiral gemisi serisi ile birlikte piyasada önemli bir alternatif olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi MIX 4, 11 Ağustos’ta tanıtılabilir!
Kısa süre içerisinde akıllı telefon dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Xiaomi, önümüzdeki günlerde 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 11 Ağustos’ta yapılacak olan kutlamada aynı zamanda yeni ürün lansmanı da gerçekleştirilecek. Duyurulacak ürünlerin arasında ise sürpriz bir şekilde Xiaomi Mi MIX 4 yer alabilir!
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Xiaomi Mi MIX 4, markanın 10. doğum gününe mi hazırlanıyor?
Xiaomi’nin halkla ilişkilerden sorumlu yöneticisi Xu Jieyun, 10. yıl dönümü etkinliğinin programını Weibo üzerinden paylaştı. 11 Ağustos Salı günü saat 14:30’da başlayacak etkinlikte ilk olarak Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, markanın 10 yıllık yolculuğunu özetleyecek. Daha sonra ise Xiaomi’nin gelecek vizyonunun paylaşılmasının ardından yeni ürünlerin duyurulacağı belirtiliyor.
Weibo paylaşımında hangi ürünlerin tanıtılacağına dair kesin bir bilgilendirme yer almıyor. Ancak çeşitli otoriteler tarafından Mi 10 ve Redmi K30 Extreme Edition modellerinin özel bir sürümünün duyurulacağı söyleniyor. Bununla beraber “eski ve sevilen bir serinin” devam ürününün de etkinlikte görücüye çıkacağı iddia ediliyor. Bu modelin Xiaomi Mi MIX 4 olma ihtimali ise bir hayli ağır basıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda sızdırılan yol haritasında sürpriz bir şekilde Mi MIX serisine de yer verilmişti.
Tasarım odaklı serinin satışa sunulan son modeli olan Xiaomi Mi MIX 3, resmi olarak Ekim 2018’de tanıtılmıştı. %100 ekran/gövde oranına sahip Mi Mix Alpha ise geçtiğimiz yıl duyurulmasına rağmen kavramsal bir konsept olarak kaldı. Şimdilik iddialarla sınırlı kalan yeni nesil Mi MIX modelinin tasarımı ve özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi şimdilik bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Google, 2021’de katlanabilir Pixel modeli piyasa sürebilir
Google, yeni sızdırılan belgere göre, katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa şirket, katlanabilir Pixel modelini 2021‘de piyasaya sürecek.
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Google katlanabilir telefon furyasına dahil oluyor
9to5Google‘ın ulaştığı bir belge, Google‘ın ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi hazırlandığını ortaya çıkardı. Şimdilik sadece “Passport” kod adıyla bildiğimiz cihaz hakkında, sızdırılan belgelerde açıkça “foldable (katlanabilir)” olarak atıfta bulunulduğuna dikkat çekiliyor.
Katlanabilir telefonun yanı sıra belgede bir de “Raven” ve “Oriole” adında iki cihazdan daha bahsedildiğini görüyoruz. Bu cihazların ne olduğu tam olarak belli olmasa da, büyük ihtimalle Pixel 6 modeli olabileceği ifade ediliyor. Bahsedilen tüm bu 3 cihazın çıkış tarihi, 2021’in dördüncü çeyreği olarak etiketlenmiş durumda. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Google, ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürecek.
Google‘ın katlanabilir telefon üzerinde çalışması aslında sürpriz bir gelişme değil. Her ne kadar son kullanıcıya tam olarak ulaşmamış olsa da katlanabilir telefonların, geleceğin akıllı telefon pazarında büyük yer edineceği kabul gören bir gerçek. Samsung ve Huawei‘in bu pazarda hakimiyetini güçlendirmek için yoğun çalıştığını düşünürsek; Google‘ın bu şirketlerle rekabet etmek için katlanabilir telefon üretmesinin mantıklı olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda Google, Android‘in geliştiricisi olmasından ötürü yazılım tarafında da avantajlı. Ürettiği katlanabilir telefonlarda donanım ile yazılım uyumluluğunu kusursuz bir biçimde yapabilir. Her halükarda Google‘ın bu işe dahil olması, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabetin ortaya çıkacağını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, kablosuz hızlı şarj ile gelebilir!
Twitter’da EverythingApplePro adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülere göre iPhone 12 arka kasası mıknatıslara sahip olacak. Bu mıknatıslı kasa dizilimi şirketin gelecekteki akıllı telefonlarına ve diğer cihazlarına entegre edilebilir. Yayınlanan fotoğraflar bize Qi kablosuz şarj bobininin boyutlarına karşılık gelen daire şeklinde konumlanmış çok sayıda mıknatısı gösteriyor. Bu mıknatıslar, iPhone’un kablosuz şarj cihazlarında veya herhangi bir manyetik destekte rahatça durabilmesini sağlayabilir.
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iPhone 12 kasasındaki mıknatıslar başka hangi özellikleri açıklayabilir?
Eğer ortaya çıkan bu fotoğraflar onaylanırsa iPhone 12 serisi, kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj özellikleri ile gelebilir. Bu görüntüler bize sadece mıknatısları değil iPhone 12 arka kasasını da gösteriyor. Bu nedenle bu görüntülerin doğru olma olasılığı yüksektir. Ayrıca Apple’ın yeni bir Qi kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını düşünürsek kablosuz şarj desteği kulağa mantıklı geliyor. Ayrıca bu mıknatısların çok iyi konumlandırılması gerekiyor aksi halde kablosuz şarjın çalışmamasına neden olabilir. Bu konu hakkındaki kesin bilgileri cihazın çıkmasına yakın bir tarihte öğrenebiliriz.
Yeni iPhone serisi bu sene iki aşamada mı yayınlanacak?
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan rapora göre yeni iPhone serisi iki aşamada kullanıcılara sunulacak. İlk aşamada Eylül ayında iki adet 6.1 inçlik model yayınlanacak. Ardından başka bir tarihte 5.4 inçlik ve 6.7 inçlik diğer modeller tanıtılacak. Bunun sebebinin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor.