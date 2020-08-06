Realme X3 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi!

Realme firmasının amiral gemisi cihazı olarak karşımıza çıkan X3 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de kesinleşti.

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Realme X3 Pro, Snapdragon 855+ ile geliyor!

Realme akıllı telefon piyasasında yeni alternatifler ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Firmanın amiral gemisi serisi olması beklenen X3 ailesinden yeni detaylar ortaya çıktı. X3 Pro cihazının geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinden teste girdiği öğrenildi. Test sonuçlarına göre tekli çekirdek performansında 786 puanı hanesine yazdıran cihazın çoklu çekirdek performans puanı ise 2556 olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan bazı teknik özellikleri de test sonuçlarından gözlemlenen cihaz, Qualcomm yapımı Snapdragon 855+ işlemcisi ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.

X3 ailesinin en performanslı ve donanımlı cihazı olması beklenen X3 Pro, görünüşe göre 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca ortaya çıkan sertifikalara göre cihazın içerisinde iki adet batarya bulunacak. Bu bataryaların tanesinin 2200mAh değerinde olacağı toplamda da 4400 mAh değerine ulaşılacağı gelen bilgiler arasında. Tasarım detaylarının henüz netleştirilemediği cihaz, IFA Berlin etkinliğinde tanıtılabilir. Eylül ayında gerçekleştirilecek etkinlik ile birlikte tanıtılması beklenen seri farklı yetenekler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bakalım firma yeni amiral gemisi serisi ile birlikte piyasada önemli bir alternatif olabilecek mi bekleyip göreceğiz.