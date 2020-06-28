Akıllı Telefonlar
Realme X3, Avrupa’nın aksine Çin’de alt seviye işlemci ile sunulacak
Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X3 Superzoom, Avrupa ve Hindistan pazarları için satışa sunuldu. Çinli Realme’nin ise cihazı şaşırtıcı bir şekilde henüz Çin’de satışa sunmadığını biliyoruz. Fakat son dedikodulara göre Realme, X3’ü Çin’de, Avupa pazarının aksine daha düşük bir işlemci seti ile satışa sunabilir.
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Realme, X3 Superzoom modeli için neden Çin’de daha alt seviye bir işlemci kullanmak istiyor
Avrupa ve Hindistan için Qualcomm’un Snapdragon 855+ işlemci seti ile sunulan cihaz, Snapdragon 865’in aksine 5G desteğine doğrudan sahip değil. Snapdragon 855+ ile sunulan cihazlar ise, 5G desteği sağlayabilmek için; Qualcomm’ın ayrı bir 5G modemiyle eşleştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu durumda Realme, Çin’de satışa sunacağı cihazlarda eğer Snapdragon 855+ modelini kullanmayı tercih ederse, 5G desteği için ek modüller satın almak zorunda kalacak. Bu durumda ise cihazın Çin’deki satış fiyatının ciddi anlamda yükselmesi bekleniyor. Bu noktada Realme, eğer 5G desteğini sunmak istiyorsa, dahili 5G modülüne sahip daha düşük performanslı bir işlemciyi Çin’deki cihazlarına dahil etmeyi düşünebilir. Ya da yüksek performanslı işlemci ile devam edip 5G’den vazgeçmek zorunda kalabilir.
Sızıntılara göre, yaşanan bu ikilemde, Çinli üretici Realme tarafından x3 için öngörülen muhtemel işlemci seçenekleri, Qualcomm’un Snapdragon 765G modeli ve Mediatek’in Dimensity 800 modeli. Bizce Realme, Snapdragon 800 serisini Çin’deki cihazlarda rafa kaldıracak olsa bile; adı geçen bu işlemciler de tatmin edici güçlere sahip olduğu için bu değişiklikten fazla yara almayacaktır. Akıllı telefon sektörünün son dönemde parlayan yıldızlarından Realme, bu hareketiyle bizlere; farklı pazarlara yönelik farklı ihtiyaçları tartmaya özen gösterdiğini belli ediyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max ile ilgili yeni bir görsel sızdırıldı
Honor’un “fablet” yani telefon ve tablet karışımını temsil eden bir isim verdiği Honor X10 Max modeli ile ilgili yeni bir görsel Çin’de sızdırıldı. Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde sızdırılan görüntü ile beraber; X10 Max’ın renk seçenekleri ve cihaz ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkmış oldu.
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Honor X10 Max ile ilgili neler biliyoruz
2 Temmuz tarihinde tanıtılacağı duyurulan Honor X10 Max modeli, devasa boyutları dolayısıyla, büyük cihaz seven kullanıcıları heyecanlandırmayı başardı. Lansmana çok kısa bir süre kalmışken; Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo’da X10 Max ile ilgili yeni bir görsel sızdırıldı. Görsele baktığımız zaman ise, Honor X10 Max modelinin siyah, mavi ve mor olmak üzere 3 ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacağını görüyoruz. Ayrıca telefonun arka kısmının son halini de görmüş oluyoruz. Cihaz ile ilgili son detay ise, NFC desteğinin de bulunacağı yönünde.
Cihazın arka tarafında, dikdörtgen yapıya sahip bir kamera modülü bizleri karşılıyor. 2 adet lensin ortasına yerleştirilmiş LED flaş ışığı göze çarpıyor. Alışkın olmadığımız bir diğer donanım da, kameranın yanında sağ alt tarafta bulunan infrared sensör olmuş. Kameralar ise, 48 Mp ana kamera ve 2 Mp makro lens olarak sızdırılmış idi. Ön tarafta ise, damla çentik üzerinde 8 Mp çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası mevcut. Ayrıca USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunacağını da Honor’un yayınladığı tanıtım görsellerinden biliyoruz. Ek olarak, Honor’un belirttiği üzere cihazın ekran paneli yüksek bir parlaklığa ve düşük enerji tüketimine sahip olacak. Honor’un bunu 7.09 inç boyutsa sahip LCD bir ekranda nasıl başarabileceği ise ayrı bir merak konusu.
Siz, Honor X10 Max modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar büyük boyutlara sahip bir cihazı tercih eder miydiniz, kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme X3 yeni bir yazılım güncellemesi alıyor!
Realme X3 henüz tanıtılalı iki gün olmasına rağmen cihaza yeni bir yazılım güncellemesi geliyor. Bu, cihazın aldığı ikinci yazılım güncellemesi olacak. Güncelleme temel olarak telefondaki takılma sorunlarını çözmeyi ve sistem kararlılığını arttırmayı hedefliyor.
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Realme X3 yeni güncelleme ile hangi sorunları çözüyor?
Realme X3, yeni güncellemesinde ekran parlaklığını ve görüntü kalitesini optimize edecek. Ayrıca parmak izi okuyucusunun ısınma sorunu da bu güncelleme ile çözülecek. Telefonun genel olarak çalışma kararlılığındaki sıkıntı ve takılma sorunları giderilecek. Güncelleme notları, Haziran 2020 Android güvenlik güncellemesinden de bahsediyor. Bunların haricinde Realme PaySa ve Realme Link uygulamaları cihazlara eklenecek. Fakat şu an güncellemeyi yükleyen kişiler, bu uygulamaların cihazlarına yüklenmediğini belirtiyor. Bu sorunun en kısa sürede çözüleceğini tahmin ediyoruz.
Yeni X3 güncellemesi RMX2081_11_A.31 koduyla cihazlarda kullanılacak. Güncellemenin 195 MB boyutu bulunuyor ve telefonlara otomatik olarak gönderiliyor. X3, Hindistan için 30 Haziran tarihinden itibaren satışa çıkacak. Satın alanlar güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek isterlerse Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilir.
X3, Snapdragon 855+ SoC‘den gücünü alıyor ve 6/8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 6.6 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın 64 MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pili mevcut.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875 ile gelecek amiral gemisi modeller daha da pahalı olacak!
Mobil çip üreticisi Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisinin akıllı telefonların performansını olduğu kadar fiyatlarını da yukarı taşıması bekleniyor.
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Snapdragon 875’li Amiral Gemisi modeller daha da pahalı olacak!
Son yıllarda en büyük mobil çip üreticisi olarak Qualcomm’un piyasayı domine ettiğini söyleyebiliriz. Çoğu Android akıllı telefon üreticisi olumlu şöhretleri nedeniyle Snapdragon yonga setlerini kullanıyor. Şu an için Snapdragon 800 serisinin en son yonga seti olan 865, kullanıcılara Android tarafında en yüksek performansı sunmakta. Bu yıl amiral gemisi olarak ifade edebileceğimiz yüksek performanslı telefonlarda fiyat artışı gördük. Bunun ülkemizde dolar kuru ile bağlantısı olmasına rağmen dünya genelinde de üst sınıf telefonlarda bir fiyat artışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyat artışının arkasındaki temel sebeplerden biri ise 5G modemler diyebiliriz.
POCO F1 serisinin devamı olarak gelen POCO F2 de 865 yonga seti ile piyasaya sürüldü. Benzer özelliklere sahip telefonlara göre rekabetçi bir fiyata sahip olsa dahi telefon fiyat etiketi ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bu fiyat artışının en büyük nedeni ise yine Snapdragon 865 yonga setine dayanıyor.
Yayınlanan yeni rapora göre üst segmentteki akıllı telefonların fiyat artışı durmayacak. Yaklaşan Snapdragon 875, Snapdragon 865’den bile daha pahalı olacak. Bir forumda yayınlanan rapora göre bu fark hiç de küçük değil. Yeni nesil yonga setinin 250 dolar olması bekleniyor. Snapdragon 865 yonga setinin fiyat etiketinin 150-160 dolar civarında olduğunu düşünürsek yeni nesil işlemci ile piyasaya çıkacak olan telefonların oldukça yüksek fiyatlara sahip olmasına hazırlıklı olmalıyız.