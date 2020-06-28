Realme X3, Avrupa’nın aksine Çin’de alt seviye işlemci ile sunulacak

Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X3 Superzoom, Avrupa ve Hindistan pazarları için satışa sunuldu. Çinli Realme’nin ise cihazı şaşırtıcı bir şekilde henüz Çin’de satışa sunmadığını biliyoruz. Fakat son dedikodulara göre Realme, X3’ü Çin’de, Avupa pazarının aksine daha düşük bir işlemci seti ile satışa sunabilir.

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Realme, X3 Superzoom modeli için neden Çin’de daha alt seviye bir işlemci kullanmak istiyor

Avrupa ve Hindistan için Qualcomm’un Snapdragon 855+ işlemci seti ile sunulan cihaz, Snapdragon 865’in aksine 5G desteğine doğrudan sahip değil. Snapdragon 855+ ile sunulan cihazlar ise, 5G desteği sağlayabilmek için; Qualcomm’ın ayrı bir 5G modemiyle eşleştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu durumda Realme, Çin’de satışa sunacağı cihazlarda eğer Snapdragon 855+ modelini kullanmayı tercih ederse, 5G desteği için ek modüller satın almak zorunda kalacak. Bu durumda ise cihazın Çin’deki satış fiyatının ciddi anlamda yükselmesi bekleniyor. Bu noktada Realme, eğer 5G desteğini sunmak istiyorsa, dahili 5G modülüne sahip daha düşük performanslı bir işlemciyi Çin’deki cihazlarına dahil etmeyi düşünebilir. Ya da yüksek performanslı işlemci ile devam edip 5G’den vazgeçmek zorunda kalabilir.

Sızıntılara göre, yaşanan bu ikilemde, Çinli üretici Realme tarafından x3 için öngörülen muhtemel işlemci seçenekleri, Qualcomm’un Snapdragon 765G modeli ve Mediatek’in Dimensity 800 modeli. Bizce Realme, Snapdragon 800 serisini Çin’deki cihazlarda rafa kaldıracak olsa bile; adı geçen bu işlemciler de tatmin edici güçlere sahip olduğu için bu değişiklikten fazla yara almayacaktır. Akıllı telefon sektörünün son dönemde parlayan yıldızlarından Realme, bu hareketiyle bizlere; farklı pazarlara yönelik farklı ihtiyaçları tartmaya özen gösterdiğini belli ediyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!