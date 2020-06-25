Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X3 Superzoom‘un ardından bugün, periskop kamerası bulunmayan taban model Realme X3 resmi olarak tanıtıldı. Cihazların arasındaki en belirgin fark taban modelde periskop kamera yerine telefoto kamera bulunuyor olması. Diğer fark ise ön kamera tarafında Superzoom 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamera bulundururken, taban modelde 16 MP olarak belirlenmiş.

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Realme X3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

X3, 6.6 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta çift nokta delik tasarımlı 16 MP ana selfie kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihaz, geçtiğimiz yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855+‘ten gücünü alıyor. Telefonun 6 GB veya 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca cihaz, UFS 3.0 depolama birimini kullanacak.

X3, yazılım tarafında Android 10 destekli Realme UI ile birlikte geliyor. Batarya olarak ise 30W hızlı şarj desteği sunan 4.200 mAh pili bulunuyor. Cihazın mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefonun fiyatlandırması 6/128 GB için 24,999 INR(330$), 8/128 GB için 25,999 INR(343$) olacak. X3, Realme’nin web sitesi üzerinden 30 Haziran tarihinden itibaren satın alınabilir duruma gelecek.