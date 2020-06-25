Akıllı Telefonlar
Realme X3, resmi olarak tanıtıldı!
Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X3 Superzoom‘un ardından bugün, periskop kamerası bulunmayan taban model Realme X3 resmi olarak tanıtıldı. Cihazların arasındaki en belirgin fark taban modelde periskop kamera yerine telefoto kamera bulunuyor olması. Diğer fark ise ön kamera tarafında Superzoom 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamera bulundururken, taban modelde 16 MP olarak belirlenmiş.
İlginizi çekebilir: Flyme 8.1 güncellemesi eski Meizu telefonlara geliyor!
Realme X3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
X3, 6.6 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta çift nokta delik tasarımlı 16 MP ana selfie kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihaz, geçtiğimiz yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855+‘ten gücünü alıyor. Telefonun 6 GB veya 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca cihaz, UFS 3.0 depolama birimini kullanacak.
X3, yazılım tarafında Android 10 destekli Realme UI ile birlikte geliyor. Batarya olarak ise 30W hızlı şarj desteği sunan 4.200 mAh pili bulunuyor. Cihazın mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefonun fiyatlandırması 6/128 GB için 24,999 INR(330$), 8/128 GB için 25,999 INR(343$) olacak. X3, Realme’nin web sitesi üzerinden 30 Haziran tarihinden itibaren satın alınabilir duruma gelecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 Pro – Huawei P40 lite | Pil Düellosu
Pil Düellosu serimizin bugünkü konukları Redmi Note 8 Pro vs. Huawei P40 Lite modeli olacak. Bugünkü videomuzda, Mert bize eşlik edecek ve cihazların pil durumlarını birlikte yorumlayacağız.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro – Pil Düellosu
Redmi Note 8 Pro ve Huawei P40 Lite pil kapasiteleri neler?
Note 9S modelinde 4.500 mAh’lik bir batarya kapasitesi yer alırken, P40 Lite’da 4.200 mAh’lik bir batarya kapasitesi mevcut.
Pil Düellosu tüm istatistikleri
%100 pil durumlarıyla başladığımız teste, ilk önce bir saat boyunca video izliyoruz. P40 Lite’da izlediğimiz bir saatlik video sonrasında, %88’e düştü. Yine aynı şekilde Note 8 Pro, bir saatin sonunda pil durumumuz %88 değerlerine kadar geriledi. Toplamda %12’lik pil yüzdesi kaybederken, mAh cinsinden P40 lite’da 504, Redmi Note 8 Pro’da 540 sayısını elde ettik.
Ses ve parlaklığı sonuna kadar açık vaziyette, bir saat boyunca test ettiğimiz müzik dinleme aşamasında, pil yüzdelerimiz P40 lite’da %8’lik güç kaybederek %80’e, Note 8 Pro’da ise %5’lik güç kaybı ile %83’e düştü. mAh cinsinden değerlerimiz, P40 lite’da 336 olurken, Note 8 Pro’da 225 sayısına tekabül ediyor.
Ardından, yine bir saat boyunca iki cihazla da video kaydına başlıyoruz. İki cihaza da bu esnada dokunmuyoruz. P40 Lite’da değerimiz %68’e inerken, Note 8 Pro’da %71’e kadar geriliyor. mAh cinsinden kaybımız, video izleme testinde olduğu gibi her iki cihazda da %12 düşüş mevcut.
Son olarak, her iki akıllı telefonumuzda da en yüksek çözünürlük değerlerinde PUGB oynuyoruz. Oyun testinde ortaya çıkan sayısal değerlerimiz sırasıyla, P40 Lite’da %58, Note 8 Pro’da %58 oluyor. Yani test sonunda, aynı pil yüzdesine sahip oluyorlar. mAh cinsinden ise değerlerimiz, P40 Lite’da 420, Redmi Note 8 Pro’da 585 olarak sonlanıyor.
Testimizin sonunda, yüzdelik pil düşüşü her iki cihaz için %42 olurken, harcanan mAh’imiz P40 Lite’da 1764, Redmi Note 8 Pro’da 1890 değerleriyle tamamlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C3i modeli duyuruldu!
Realme, merakla beklenen giriş segmenti akıllı telefonu C3i modelini duyurdu. Çinli şirket, giriş seviyesi akıllı telefon pazarına bir yeni cihaz daha kazandırdı.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 7, Çin’de Android 10 güncellemesi almaya başladı
Realme, giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz aylarda C3 giriş seviyesi akıllı telefonunu duyurmuştu. Şirket şimdi de Realme C3i modelini Vietnam’da satışa çıkardı.
6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde HD+ damla çentikli IPS LCD tabanlı ekran ile gelecek olan bu model, MediaTek Helio G70 yonga setinden beslenecek. C3i, microSD ile genişletilebilen 2GB RAM ve 32GB depolama alanıyla destekleniyor.
Mavi ve kırmızı renklerde gelecek ve yaklaşık 111$ fiyat etiketine sahip olacak olan telefon, Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çalışıyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacak cihaz, 3 Temmuz’da satışa çıkması planlıyor.
Realme C3i modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel) 20:9 ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G70 (İki adet 2.0GHz Cortex A75+ Altı adet 1.7GHz Cortex A53 çekirdek), Mali-G52 2EEMC2
- RAM: 2GB
- Depolama: 32GB dahili ve microSD ile genişletilebilir hafıza
- İşletim Sistemi: Android 10 (Q), Realme UI 1.0
- Arka kamera: LED flaşlı 12MP 1.25um piksel boyutlu, f / 1.8 diyafram değerine sahip PDAF ana ve 2 megapiksel f / 2.4 diyafram değerine sahip ikinci arka kamera
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Bağlantı: 3.5mm kulaklık girişi
- Boyutlar: 164.4 x 75 x 9 mm; Ağırlık: 195g
- Batarya: 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde pil
- Fiyat: 110 dolar
Akıllı Telefonlar
Flyme 8.1 güncellemesi eski Meizu telefonlara geliyor!
Meizu, Mayıs ayının başında Flyme 8.1 güncellemesini duyurmuştu. Şimdi ise şirket, eski telefonlarına bu güncellemeyi vermeye başlıyor. Bu arayüz güncellemesi Android 10 tabanlı olacak ve şimdilik kapalı beta testinden geçecek. Oluşan hatalar düzeltildikten sonra ise daha geniş bir kitle bu sürüme ulaşabilecek.
İlginizi çekebilir: Vivo iQOO Z1x, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Flyme 8.1 ne zaman gelecek ve hangi özellikleri içerecek?
Yeni güncellemenin Beta testi 21 Temmuz’da başlayacak. Güncellemeyi alabilmek için Sistem Güncelleme uygulamasına kayıt olmak gerekiyor. Kayıtlar 31 Temmuz tarihine kadar açık kalacak. Flyme OS‘un güncel sürümü şu anda mevcut Meizu 17 serisi cihazlarda bulunuyor. Beta‘nın gerçekleşme amacı ise yeni özellikleri eski cihazlara kararlı bir şekilde aktarabilmektir.
Güncellemenin detaylarına bakacak olursak, artık Meizu cihazlarda kullandığınız TWS kulaklıkların gecikme süresi daha düşük olacak. Küçük pencere modu artık 24 farklı uygulamayı destekleyecek. Oyun oynarken veya film izlerken kesintileri önlemek için artık kabarcık bildirimleri kullanılabilecek. Ayrıca kamera ve galeri uygulamalarında da önemli iyileştirmeler bulunuyor. Bu güncelleme ayrıca OneMind 4.0 (Yapay zeka motoru) ve Aicy’i (Dijital asistan) güncelleyecek.
Hangi telefonlar yeni güncellemeyi destekleyecek?
- Meizu 16s
- Meizu 16s Pro
- Meizu 16T
- Meizu 16
- Meizu 16 Plus
- Meizu 16Xs
- Meizu 16X
- Meizu Note 9
- Meizu Note 8
- Meizu X8
Geçtiğimiz hafta Flyme OS, 8.yılını tamamladı ve bunun için şirket yakın zamanda bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor olabilir. Ortaya çıkan bazı görsellerde Meizu 17’ye benzer bir telefon ikonunun yanında saat ikonu görüntülendi. Eğer böyle bir plan varsa yakın zamanda ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.