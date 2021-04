Realme Watch 2, Buds Q2 ve dahası 30 Nisan’da geliyor!

reklam

Mobil internet sağlayıcı ve aksesuar üreticisi olan Honor, ayrıca giyilebilir teknoloji ürünleri de üretmeye devam eden firmadır .Yenilikçi akıllı bileklik HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı ile gelirken günlük akışı kolaylaştıracak benzersiz sağlık ve egzersiz takip yetenekleriyle yeni bir akıllı saat deneyimi yaratmaya hazırlandığını belirtti.

Özellikle gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle fark yaratmayı hedefleyen HONOR, en yeni akıllı bilekliği HONOR Band 6’yı Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığını duyurdu. Bileklikten öte gerçek bir akıllı saat deneyimi sunmak üzere tasarlanan Honor Band 6, sağlık, egzersiz, stres ve uyku takibi gibi birçok akıllı saatte bulunan özelliklerin yanında hafif ve şık bir akıllı asistan olarak öne çıktığını iddia ediyor.

Ekran detaylarına göz atacak olursak, geniş ve canlı 1.47 inç’lik 194×368 çözünürlüklü AMOLED ekranıyla oldukça net bir görüntü imkânı sunan HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Parmak izi bırakmayan kavisli cam ekran tasarımıyla gelen Honor Band 6, ikonik ve şık bir görünüşe sahip bir cihaz. Silikon kauçuk kayışlarıyla rahat bir kullanım sunan akıllı bileklik, farklı saat görünümü seçenekleriyle beraber geldiğini de belirtelim.

Honor Band 6 ile sağlığınızı takip edin!

Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak olan akıllı bileklik, birçok sağlık takibi özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Akıllı bileklik, SpO2 takibi sayesinde kullanıcının kandaki oksijen seviyesini ölçebildiğini belirtirken, solunumla ilgili olası sorunlara yönelik uyarı verebiliyor. Ayrıca optik kalp ritim sensörü ve hassas, yapay zekalı algoritmayla birlikte, 7/24 nabız takibi yaparak, sıra dışı bir durumda kullanıcıyı harekete geçirebildiğini belirtiyor. Kalp ritmindeki değişimleri de algılayabilen HONOR Band 6, bu sayede kullanıcının gün içerisindeki stres seviyesini belirleyip rahatlatıcı nefes egzersizleri sunabiliyor. Derin uyku, hafif uyku, REM uykusu, uyanık geçen süre ve yapılan şekerleme sayısı gibi farklı bilgileri de kullanıcılara verebilen HONOR Band 6, bu ölçümlerle uyku kalitesini artırmak adına öneriler sunabilme özelliğine de sahip.

Egzersiz deneyiminde yanınızda!

HONOR Band 6, düzenli olarak egzersiz yapanlar için mükemmel bir yardımcı görevi gördüğünü de iddia ediyor. Açık ve kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme gibi 10 farklı antrenman moduna sahip olan akıllı bileklik, gerçek zamanlı veri sağlamasının yanı sıra, egzersiz hedefine ulaşmaya yardım ediyor.

50 metreye kadar su geçirmeyen HONOR Band 6, kulaç sayısı ve yüzücülere yönelik SWOLF skoru gibi su altı aktivitelerini de takip edebilme özelliğine sahip. Bu açıdan yüzücüler için de ideal bir bileklik olarak dikkat çeken HONOR Band 6, altı farklı egzersiz modunu otomatik olarak algılayarak kullanıcıların egzersiz takibini başlatmalarını ve çalışmalarını kayıt altına almalarını da sağlıyor.

Pil durumu hakkında!

Tek şarjla yoğun kullanımda bile 10 güne kadar pil ömrüne sahip olduğunu iddia eden akıllı bileklik, normal kullanımda ise bu süreyi 14 güne uzatabildiğini belirtiyor. Hızlı şarj özelliğiyle gelen Honor Band 6, 10 dakikalık hızlı şarjla 3 günlük kullanım sağlayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Telefona Bluetooth üzerinden bağlanabilen HONOR Band 6, “Uzaktan Deklanşör”, “El Feneri” , “Telefonumu Bul” gibi pratik uygulamalara ek müzik kontrolü, arama ve mesaj bildirimi, hava durumu, alarm gibi kullanışlı özellikleriyle bileğinizde şık bir aksesuar ve birincil asistanız olmayı hedefleyecek.

Honor Hakkında;

Honor, merkezi Shenzen, Çin’de olan ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co.’ye ait olan bir Akıllı telefon üreticisi, Mobil internet sağlayıcı ve aksesuar üreticisidir. Firma ayrıca giyilebilir teknoloji ürünleri de üretmeye devam ediyor. Kendisini, ikonik bir küresel teknoloji markası olmaya, güçlü ürün ve hizmetleriyle herkes için yeni bir akıllı dünya yaratmaya adadıklarını duyurmuşlardır.. Ar-Ge’yi her zaman odağında tutarak, dünyanın her yerindeki insanların kendi sınırlarını zorlayıp, daha özgür ve başarılı olmalarını sağlayan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini de belirtiyor. Her bütçeye uygun, yüksek kalitede akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve giyilebilir teknolojiler sunan HONOR’un ürün portföyü ile tanışabilirsiniz