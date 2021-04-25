Realme Watch 2, Buds Q2 ve dahası 30 Nisan’da geliyor!

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Realme‘nin yeni akıllı aksesuarları için geri sayım başladı. Realme Watch 2, Buds Q2 ve dahası 30 Nisan’da gerçekleşecek olan lansman ile geliyor.

Realme son dönemde çıkardığı akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerine çekti. Yakın zamanda Realme 8 5G ile karşımıza çıkan şirket, TENAA’da iki üst segment model hakkında da sızıntılar vermişti. Şimdi ise 30 Nisan‘da bir lansman gerçekleştireceğini açıklayan Realme, yeni ürünlerini burada tanıtacak. Gelin detaylara göz atalım.

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Realme AloT Lansmanı!

Realme yeni bir lansman ile birçok giyilebilir teknoloji ürününü tanıtmayı planladı. Realme AloT Lansmanı adındaki bu yeni etkinlik 30 Nisan saat 12.00‘da gerçekleşecek. Malezya‘da yapılacak olan bu etkinlikte Realme yeni akıllı saatlerini, kablosuz kulaklıklarını, Bluetooth hoparlörünü ve daha birçok teknolojik ürünü tanıtacak. Tabi tüm bu lansman Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak yayınlanacak. Gelin şimdi Realme’nin bu lansmanda tanıtacağı yeni cihazlara yakından göz atalım.

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Realme Watch 2!

Realme tarafından 30 Nisan’da tanıtılacak olan Realme Watch 2 şimdiden çok merak edilen bir akıllı saat oldu. 1.4 inç büyüklüğünde 320×320 piksel renkli dokunmatik bir ekran ile gelen Watch 2, IP68 sertifikasına sahip. Bu sayede cihaz suya ve toza dayanıklılık gösteriyor.

257.6 x 35.7 x 12.2 mm boyutlarında oldupu söylenilen cihaz 305mAh‘lik pil ile gelecek. Bu sayede normal kullanımda 12 günlük kullanım süresi sunan cihaz, tam 90 farklı spor modu sunuyor. Bluetooth 5.0 LE desteği sunan Watch 2, Android 5.0 ile çalışacak.

Realme Cobble Bluetooth Hoparlör!

Realme‘nin AloT lansmanında tanıtacağı bir diğer ürün ise bir kablosuz hoparlör. Realme bu cihaz hakkında şimdiye kadar hiçbir sızıntıya yer vermedi diyebiliriz. O yüzden hoparlörün özellikleri bilinmiyor. Ancak Realme Cobble Bluetooth hoparlöre dışardan baktığımızda mavi kamuflaj tasarımı ile günümüz modasına da uyum sağladığını görüyoruz. Yine mavi bir kordon ile gelen hoparlör bu sayede taşınabilir olduğunu da vurguluyor.

Realme Buds Q2!

İlk olarak karşımıza 2021 Ocak ayında çıkan Realme Buds Q2 sonunda geliyor. 30 Nisan’da diğer ürünler ile birlitke tanıtılacak olan bu TWS kulaklık, fiyat olarak Realme Buds Q’ya eşdeğer olacak. Bu modelde gecikme süresini azaltan Realme, 119ms olan gecikmeyi 88ms‘e düşürmeyi başarmış.

20 saat pil ömrü sunduğu belirtilen Buds Q2‘nin bataryası hakkında başka bir detay yok. Realme Buds Q modeline göre daha farklı bir tasarım ile gelecek olan Buds Q2, Quite Blue adı verilen bir renge sahip olacak. Ancak ürünün siyah bir versiyon da olacak.

Realme Watch S Master!

Realme’nin bu lansmanda tanıtacağı bir başka akıllı saat modeli de Realme Watch S Master olacak. Master sürümü ile farklı bir tasarım dili sergileyen Realme, bu modeli farklı bir tarza hitap ettiği için tanıtacak. Daha spor bir tasarım ile gelecek olan Watch S Master, kordonundaki tasarım ile dikkatleri üzerine toplayacak.

Realme Buds Air 2 Neo!

Realme‘nin AloT lansmanında tanıtacağı bir diğer TWS kulaklık modeli Realme Buds Air 2 Neo olacak. Nisan ayının başlarında duyurulan Realme Buds Air 2 Neo, şimdi aktif gürültü engelleme teknolojisi ile tekrardan sergilenecek.

Realme Motion Gece Lambası!

Lansmanda bir de aktif gece lambası tanıtacağını belirten Realme, bu tarafta Xiaomi’nin benzer ürünü ile bir rekabete girmiş gibi gözüküyor. Halka şeklinde bir tasarıma sahip olan bu gece lambası dışardan bakıldığında oldukça şık duruyor. Beyaz renkli Realme Motion hakkında herhangi bir detay verilmese de adından da anlaşılacağı üzere harekete duyarlı bir gece lambası olduğu biliniyor.

Realme Alkali Pil!

Realme’nin bu lansmanda bana göre en ilginç modeli bu alkali piller. Realme teknoloji dünyasına kattığı ürünler ile yetinmeyip, bir de pil sektörüne giriş yapmış gibi gözüküyor. Lansman resminde gösterilen Z15(AA) ve Z17(AAA) piller Realme logolu en dikkat çeken ürünler olacak gibi duruyor.

Genel olarak baktığımızda Realme ilgi çekici bir lansman ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. Başta da belirttiğimiz gibi Realme AloT Lansmanı, 30 Nisan saat 12.00’da gerçekleşecek. Bakalım Realme bu lansmanda tanıttığı ürünler ile nasıl tepkiler alacak. Sizce Realme’nin yeni ürünleri ilgi çekici mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.