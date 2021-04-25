Realme Q3 ve Q3 Pro’nun özellikleri ve fiyatları!

reklam

Realme’nin yeni 5G destekli modellerini içeren Realme Q3 Serisi tanıtıldı. İşte Realme Q3, Q3 Pro ve Q3i‘nin tüm özellikleri ve fiyatları.

Realme geçtiğimiz günlerde Q Serisi bünyesinde yeni üç adet modeli piyasaya sürdü. Q Serisi bünyesinde 5G destekli üç adet modele yer veriyor. Bu serinin en dikkat çeken tarafları ise her segmentte cihaza yer verilmesi. Q3 ile orta segmente hitap eden şirket, Q3 Pro ile üst segmenti boş bırakmamış. Şimdi gelin cihazların özelliklerine detaylıca bakalım.

reklam

İlginizi Çekebilir: Farming Simulator 22 Duyuruldu! İşte tüm detaylar

Realme Q3 5G’nin özellikleri!

Realme‘nin bu serideki en ilgi çeken modeli olan Realme Q3 isminden de belli olduğu gibi 5G destekli. Bu desteği Qualcomm‘un Snapdragon 750G yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Bu sayede cihaz orta-üst segment cihazlar arasında yarışıyor.

reklam

Depolama tarafında 128GB olmak üzere tek seçenek sunan cihazın ekranına baktığımızda ise Full HD+ çözünürlüğünde 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD 120 Hz bir ekran görüyoruz. 5000mAh’lik batarya ile gelen Realme Q3 5G, 30W hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera tarafında baktığımızda cihazın ön tarafında f/2.1 diyafram aralığına sahip 16MP‘lik bir selfie kamerası görüyoruz.

Q3’ün arka tarafına baktığımızda ise 48MP‘lik ana kameranın yanında 8MP‘lik bir geniş açılı kamera ve 2MP‘lik makro kameraya yer verilmiş. Çift SIM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, gibi birçok özellik sunan Q3, Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalışıyor. 189 gram ağırlığındaki cihazın boyutları ise 162.5 x 74.8 x 8.8 mm olarak şekilleniyor.

Realme Q3’ün fiyatları:

Realme Q3 6GB + 128GB – 200$

Realme Q3 8GB + 128GB – 215$

Realme Q3 Pro 5G’nin özellikleri!

Realme Q3 Pro 5G‘ye baktığımızda Pro modeli olması nedeniyle güçlü bir işlemci görüyoruz. Gücünü MediaTek Dimensity 1100‘den alan cihaz yine 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri sunuyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama tercihi sunan Q3 Pro, 4500mAh‘lik bir batarya ile geliyor. Bu bataryayı ise 30W hızlı şarj desteği ile gayet hızlı bir şekilde doldurabiliyor.

Ön tarafında 6.43 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED 120 Hz bir ekran ile gelen Q3 Pro, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerasına yer eriyor. Arka tarafında 64MP‘lik ana kamera taşıyan cihaz, 8MP‘lik geniş açılı sensöre ve 2MP‘lik makro sensöre de yer veriyor. Tüm bu sistemi Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalıştıran cihaz toplam 179 gram ağırlığında. Boyutları 158.5 x 73.3 x 8.4 mm olarak ölçülen cihaz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS, çift SIM gibi özelliklere sahip.

Realme Q3’ün fiyatları:

Realme Q3 Pro 6GB + 128GB – 246$

Realme Q3 Pro 8GB + 128GB – 277$

Realme Q3 Pro 8GB + 256GB – 308$

Realme Q3i’nin özellikleri!

Realme Q3 Serisi’nin son modeli Realme Q3i isminden de anlaşılacağı üzere daha düşük özellikler sunuyor. Günümüz cihazlarına göre orta segmentte yer edinen Realme Q3i içerisinde MediaTek Dimensity 700 yonga setini taşıyor. 4GB ve 6GB Ram bellek tercihi sunan Q3i aslında performans tercihini size bırakıyor diyebiliriz.

128GB ve 256GB depolama tercihleri ile gelen cihaz üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS LCD 90Hz bir ekran taşıyor. Bu ekranın hemen üzerinde 16MP‘lik ön kameraya yer veren Q3i, arka tarafında 48MP‘lik bir ana kamera barındırıyor. Ek olarak 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren Realme Q3i toplamda 185 gram ağırlığında.

5000mAh‘lik bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile gelen cihaz, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ve çift SIM gibi özelliklere de sahip.