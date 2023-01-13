Birkaç gün önce Çin’in resmi TENAA sertifikasyon sitesinde Realme şirketine ait yeni iki adet telefon görüntülendi. Bildiğiniz üzere bunlardan biri yeni GT Neo 5 olacak. Ancak diğer cihaz bugün ortaya çıkan ve ilerleyen günlerde Çin pazarında satışa sunulacak olan Realme V30 oldu.

Çin merkezli sertifika kuruluşlarında görüntülenen RMX3618 ve RMX3619 model kodlu iki Realme marka cihaz, yakında piyasaya çıkacaklarının sinyalini verdi. Bu telefonlardan Realme GT Neo 5 erken çıksa da diğer cihaz bugüne kadar açığa çıkarılamamıştı. Son raporlar söz konusu modelin V serisinin yeni akıllı telefonu olduğunu gösteriyor. Yeni ürün Çin’de Realme V30 ismi ile piyasaya sürülecek.

İçindekiler Realme V30 Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Realme V30 Tasarımı ve Teknik Özellikleri

İlk olarak yeni Realme V30, HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6,5 inçlik bir ekrana sahip olacak. TENAA teknik özellik sayfası, telefonun 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM sürümlerine ve 64-256 GB depolama alanı ile beraber geleceğini de ortaya koyuyor.

Bununla beraber yeni canavarda ekstra depolama için de microSD kart yuvası yer alacak. Cihaz yazılım tarafında büyük ihtimalle Android 13 sistemine entegre bir Realme UI ile çalışacak.

Profesyonel fotoğraflar için V30, 5 megapiksel ön kamera ve arkada 13 megapiksel çift kamera sistemine sahip olacak. Güvenlik için yana bakan bir parmak izi tarayıcısı telefonda yer alacak. Cihaz, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Ürünün bulunduğu 3C listesine göre, mevcut batarya yalnızca 10W şarj hızını destekleyebiliyor.

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Tasarım tarafına da değinecek olursak yeni V30, 164,4 x 75,1 x 8,1 mm boyutlarında ve yaklaşık 186 gram ağırlığında. Cihazın TENAA görüntüleri, arka yüzünün iki tonlu bir dizayna sahip olacağını ortaya koyuyor. Şu anda cihazın fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.