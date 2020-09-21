Android 11 tabanlı Realme UI 2.0: Özellikler ve çıkış tarihi

Realme, akıllı telefonları için geliştirdiği yeni Realme UI 2.0 kullanıcı arayüzünü duyurdu. Android 11 tabanlı bu arayüz, birbirinden güzel özelleştirme seçenekleri ve yenilikle beraber geliyor.

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Google’ın Android 11 işletim sistemini yayınlamasıyla beraber OPPO, OnePlus ve Xiaomi gibi üreticiler de kendi kullanıcı arayüzlerini duyurmaya başladı. Bu üreticilerin arasına katılan Realme’nin de akıllı telefonlarda kullandığı Realme UI 2.0′ın duyurulmasıyla beraber özellikleri de netleşmeye başladı.

Realme UI 2.0: Kapsamlı özelleştirme seçenekleri

Realme UI 2.0′la beraber akıllı telefonunuza gelecek yeni simge paketleri ve başlatıcılarla telefonunuza eşsiz ve büyüleyici bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu arayüzde, kullanıcıların akıllı telefonlarında genel olarak ön planda olacak renkleri ayarlayabilmeleri için Global Tema paketi de bulunuyor. İçerisinde ayar geçişlerini ve simgelerini özelleştirebileceğiniz 5 tür renk serisi ve 10 farklı tek renk barındıran bu paketle telefonunuzu özelleştirebilirsiniz.

The new Dark Mode update in #realmeUI 2.0 offers 3 styles to cater to everyone’s needs: Enhanced, Medium & Gentle. It also supports intelligent auto-adjustment which automatically adjusts the contrast according to the ambient light. Watch the livestream: https://t.co/zU2q9SpyGb pic.twitter.com/ARe47crvXL — realme (@realmemobiles) September 21, 2020

Bunun da ötesinde Realme UI 2.0, birbirinden etkileyici görünüme sahip AOD özelleştirmeleri, yazı tipleri ve üç farklı mod sunan geliştirilmiş bir karanlık mod ile destekleniyor. Karanlık modun telefonunuzun duvar kağıdını ve uygulama simgelerini de karartmasını sağlayabilirsiniz. Realme, baloncuk bildirimleri ve yeni medya kontrolleri gibi Android 11 özelliklerini de bünyesinde barındıran Realme UI 2.0′ın özelleştirilmeye en açık akıllı telefon işletim sistemi olduğunu iddia ediyor.

Performans iyileştirmeleri ve gizlilik özellikleri

Realme UI 2.0, işletim sistemini daha verimli hale getirmek ve kullanıcı verilerini daha iyi korumak için bir dizi performans iyileştirmesi ve gizlilik özellikleri içeriyor. Bu bağlamda Realme, UI 2.0′a ekstra bir gizlilik koruması sağlayacak ‘Deep Sea Privacy’ adlı yeni bir güvenlik paketi ekledi.

Bu güvenlik paketi, temel olarak kullanıcıların kişisel bilgilerinin üçüncü parti uygulamalar tarafından ele geçirilmesini önleme yardımcı oluyor. Örneğin kullanıcıların hassas ve önemli olduğunu düşündüğü verilerini özel bir bölümde tutmalarını sağlayacak Deep Sea Privacy paketi, telefonda yapılan ödemeleri dahi kötü amaçlı yazılımlardan koruyacak.

Introducing the Deep Sea Privacy Plan, the #realmeUI 2.0 features an Invisible Door, Private Space and a Security Shield so that you can share your creativity without worrying about the safety of your personal data and privacy. pic.twitter.com/6Kyry8rYIN — realme (@realmemobiles) September 21, 2020

Ayrıca kullanıcıları dolandırıcılık amaçlı mesajlardan ve reklamlardan da koruyacak olan Realme UI 2.0, iş ve kişisel hayatınızı birbirinden ayırmanızı kolaylaştıracak bir sistem kopyalama mekanizması da sunuyor. Böylelikle telefonda ayrı bir profil oluşturabilecek ve hatta her profil için ayrı parmak izi bile ayarlayabileceksiniz.

Tüm bunların yanı sıra Realme’nin yeni arayüzü, Android 11′i daha verimli hale getirmek amacıyla çoklu görev gibi birkaç adet işlevsellik odaklı yeniliklere de sahip. Örneğin ‘Mini Windows’ sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda küçük bir pencere halinde çalıştırarak diğer işlerinizi halledebilirsiniz. Uyku odaklı özelliklerle de telefonunuzun belirli bir saatte otomatik kilitlenmesini sağlayabilir ve böylece dinlendirebilirsiniz.

Realme UI 2.0, genel olarak sistem kaynaklarının kullanımında %45; sistem hızında ise %32 oranında performans iyileştirmesi içeriyor.

Realme UI 2.0 ne zaman yayınlanacak?

Realme UI 2.0, ilk olarak 24 Eylül’den itibaren Realme X50 Pro kullanıcıları için kapalı beta olarak sunulacak. Şirket, önümüzdeki ay herkese açık sürümünü yayınlamayı ve kasım ayında da nihai sürümü yayınlamayı hedeflediğini açıkladı.