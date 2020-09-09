OPPO, Android 11 tabanlı ColorOS 11’i beta olarak yayınladı

OPPO, Android 11 işletim sistemi üzerine giydirdiği yeni kullanıcı arayüzü olan ColorOS 11′in genel beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı.

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Türkiye başta olmak üzere küresel pazarda gittikçe kendisini büyütmeye devam eden OPPO, ColorOS arayüzünün yeni sürümünü tanıttı. Bu noktada dikkat çeken detay, OPPO’nun Android’in sürüm numaralarıyla eş zamanlı gidebilmek adına direkt ’11’e atlaması oldu. Böylelikle mevcut haliyle 7.2 sürümü var olan ColorOS, artık ColorOS 11 olarak yoluna devam edecek.

Bu arayüzün ilk genel betası ise OPPO tarafından dağıtılmaya başlandı. Bu bağlamda Find X2, Find X2 Pro, Reno 3 ve Reno 3 Pro kullanıcıları bugünden itibaren Android 11 tabanlı ColorOS 11 beta programına kaydolarak telefonlarına yükleyebiliyor.

Yalnız bu programın şu an için dolu olduğunu ekleyelim. OPPO, 14 Eylül’de ColorOS 11′e özel bir tanıtım etkinliği düzenleyecek; bu etkinlikte ise, hem ColorOS 11′in yeni özellikleri ve hangi telefonlara geleceği hakkında daha fazla bilgi paylaşacak hem de beta programını yenileyecek. Ayrıca OPPO, aynı etkinlikte Android 11 güncellemesini hangi telefonlara vereceğiyle alakalı kapsamlı bir zaman çizelgesi de açıklayacak.

Dün Google’ın Android 11′i Pixel cihazları için resmi olarak yayınlamasının ardından, akıllı telefon üreticileri birer birer kendi telefonları için güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Benzer bir adım dün OnePlus’tan da gelmiş; OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro için OxygenOS 11 beta sürümü yayınlanmıştı. Bakalım bu şirketleri, hangi rakipleri takip edecek?