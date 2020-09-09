Xiaomi’den Mi 10 ve Mi 10 Pro için Android 11 müjdesi!

Xiaomi, bugün yaptığı resmi duyuruda Android 11 güncellemesini ilk alacak cihazlarının Mi 10 ve Mi 10 Pro olduğunu açıkladı.

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Android 11′in resmi çıkışını dün gerçekleştirmesinin ardından, akıllı telefon üreticilerinden beta programı ve güncelleme haberleri gelmeye devam ediyor. OPPO ve OnePlus’a ek olarak şimdi de Xiaomi resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda yeni Android’le alakalı bilgi paylaştı. Duyuruya göre Android 11 güncellemesini ilk alacak Xiaomi telefonlar, Mi 10 ve Mi 10 Pro olacak. Bu noktada Xiaomi, Android 11′i yeni bir MIUI sürümü yerine direkt MIUI 12 ile entegre bir şekilde yayınlayacak.

Xiaomi’nin açıklamasına göre yeni MIUI 12, başta cihaz kontrol yönetimi olmak üzere Android 11′in beraberinde getirdiği muazzam özelliklerle birleştirilen kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Ek olarak sistem genelinde yapılan teknik yeniliklerle de MIUI 12, bünyesinde barındırdığı her yeniliği kullanıcıya en ince ayrıntısına kadar hissettirecek sürükleyici animasyonlara ve görsel iyileştirmelere sahip.

Android 11 tabanlı MIUI 12 özellikleri

Peki Android 11 ile beraber ne gibi yenilikler sunuluyor? Şimdi onlara bir göz atalım. Android 11′in Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’ya getirdiği en dikkat çekici yenilik, sohbet bildirimleri tarafında oldu. Bu bağlamda kullanıcılar, artık birden fazla mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen bildirimleri bildirim ekranında tek yerden yönetebilecek. Ek olarak bu Xiaomi, kullanıcılara bu bildirimleri önem düzeyine göre diledikleri şekilde ayarlayabilme imkanı da sunuyor.

Xiaomi’nin açıkladığı bir başka yenilik, mesajlaşma uygulamalarından gelen bildirimlerin baloncuk şeklinde ekranda görülmesi oluyor. Bu özelliği Facebook’un Messenger platformunda uzun süredir görüyorduk, Android 11 ile beraber artık WhatsApp gibi tüm mesajlaşma uygulamalarında da sohbet balonlarını görmeye başlayacağız.

Android 11 ile MIUI 12′ye gelen bir diğer yeniliğin ise cihaz kontrolleri tarafında olduğu, Xiaomi’nin açıkladığı bilgiler arasında yer alıyor. Buna göre Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcıları, akıllı ev ekosistemine dahil olan ürünlerini tek tuşla kontrol edebilecek. Xiaomi, bu sayede kullanıcıları her bir ürün için ek uygulama açma derdinden kurtarıyor.