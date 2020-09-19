İnceleme
realme 6 vs Oppo A72 Karşılaştırma | Hangisi daha F/P?
Yeni düzenlemeler dolayısıyla 2000 TL altında pek fazla ithal cihaz kalmamasıyla beraber; akıllı telefon satın almak isteyen birçok kullanıcı, gözünü 2500-3000 TL bandındaki cihazlara çevirdi. Bu fiyat segmentinde en çok göze çarpan modellerden 2’si yani Oppo A72 ve Realme 6 bugün bizlerle.
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Aynı fiyatta bulunan 2 büyük rakip, Oppo A72 ve realme 6
İki cihazın fiyatı gün itibariyle hemen hemen aynı. Hatta Oppo A72 ve realme 6 birçok yönden benzer özelliklere de sahip. Realme 6 modelinde MediaTek’in Helio G90T işlemcisi bulunurken Oppo’da ise Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi mevcut. Bu noktada birçok kişi MediaTek tercih etmek istemeyerek Snapdragon 665’i daha cazip bir seçenek olarak görecektir. Fakat şunu belirtmem lazım ki Helio G90T de en az Snapdragon 665 kadar iyi bir işlemci hatta performans bakımından Snapdragon 665’in de önünde. Bu noktada Helio G90T 12 nanometrelik süreçle üretilirken Snapdragon 665, 11 nanometrelik süreçle üretiliyor şeklinde bir karşı argüman ortaya atabilirsiniz fakat 1 nanometrelik üretim süreci farkı aslında düşündüğünüz kadar kritik bir kalite farkı yaratmıyor.
2 cihazın ekranı da aynı boyutta ve aynı çözünürlükte. 2 cihazda da sol üst köşede bir adet kamera deliğimiz var ve bu 2 kamera da 16 MP ve f/2.0 diyagram açıklığına sahip. Kamera konusundaki esas fark ise arka tarafta karşımıza çıkıyor. Realme 6’da, 64 MP, f/1.8 diyagram açıklığına sahip bir kamera mevcutken; Oppo tarafında 48 MP, f/1.7 diyagram açıklığına sahip bir kamera mevcut.
30 W hızlı şarj, 18 W hızlı şarjdan kaç kat daha hızlı bir şekilde batarya dolumu gerçekleştirebiliyor?
Gelelim şarj tarafına. Aslında bu noktada işin içinden çıkabilmek gerçekten çok zor. Oppo A72, 5000 mAH’lık daha büyük bir bataryaya sahipken realme 6, 4300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Fakat realme 6’da VOOC 4.0 hızlı şarj desteği mevcut. VOOC 4.0 ile 30 W’lık hızlı şarjdan yararlanabiliyorsunuz. Bu değer Oppo A72 için ise 18 W ile sınırlı. Yani realme tarafında bataryanız daha ufak olsa da VOOC 4.0 hızlı şarj ile beraber kısa sürede bataryanızı doldurabiliyorsunuz. Hatta sizler için bu değerleri ölçtüm. Realme 6’yı, 30 W hızlı şarj sayesinde bataryası boşken 1 saat civarında bir sürede tam şarja kadar doldurabilirken; Oppo A72’de 18 W’lık şarjla ancak 2 saat 50 dakikaya yakın bir sürede cihazı tam şarja ulaştırabiliyorsunuz.
Ben gün içinde priz bulmakta zorlanıyorum diyen bir kullanıcıysanız; Oppo A72’nin 5000 mAh’lık bataryasıyla bir günü çok rahat çıkarabileceğinizi de söylemem lazım. Bu konuda daha net veriler sunabilmek için Oppo A72 ve realme 6 için PCMark batarya testi de gerçekleştirdim. 2 cihazda da full ekran parlaklığında testi gerçekleştirdim ve realme 6, toplamda 6 saat 13 dakikada bataryayı tüketirken; Oppo A72 için bu değer 9 saat 53 dakika yani neredeyse 10 saat oldu.
Sonuç
2 cihaz da farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip. Eğer 90 Hz ekran yenileme hızı, 64 Mp kamera, 30 W hızlı şarj desteği istiyorsanız realme 6’yı; ben stereo hoparlör istiyorum, bataryam da büyük olsun bir günü çok rahat çıkarsın, bide ben Qualcomm işlemciden vazgeçmem MediaTek kullanmak istemiyorum diyorsanız da Oppo A72’yi tercih edebilirsiniz. 2 cihazın da bu fiyat segmentinde sizi mutlu edeceğini söyleyebiliriz. Daha fazla bilgiye, sizler için yayınladığımız inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
https://www.youtube.com/watch?v=bduJ7lwRt_s
İnceleme
2900 TL’lik oyuncu kulaklığı?! HyperX Cloud Orbit S inceleme
HyperX Cloud Orbit S inceleme videomuzda, bugüne kadar gördüğümüz en gelişmiş ve en pahalı oyuncu kulaklığını inceliyoruz.
HyperX Cloud Orbit S inceleme
Ürün, kutu içeriğinden çıkan üç farklı kablo seçeneğiyle PC, mobil cihazlar, Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One için kullanılabiliyor. Ürün her ne kadar şarj etmeniz gereken bir ürün olsa da kablolu olarak çalışıyor. Bunun için her iki tarafı da USB Type-C kablo, bir tarafı USB Type-C bir tarafı USB Type-A veya her iki tarafı da 3.5 mm’lik ucu olan kabloyu kullanmamız gerekiyor. Tasarım olarak bir hayli kallavi ve 368 gram olan kulaklık, kulağınızı tamamen içine alan bir yapıya sahip. Kulaklık pedleri oldukça büyük ve başınızı destekleyen bir de yastık üst bölümde bulunuyor. Ürünün mikrofonu çıkarılabilir durumda. Mikrofon ses testini videomuzdan dinleyebilirsiniz. Kulaklık üzerinde ses ve mikrofon için seviye ayarı ile birlikte, mikrofonu kapatıp açma tuşu, 3D ve açma kapa tuşu gibi tuşlara yer verilmiş.
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HyperX Cloud Orbit S bugüne kadar gördüğümüz kulaklıklar arasında en büyük boyutlu sürücülere sahip modellerden bir tanesi. Zira modelde tam 10 cm yani 100 mm’lik sürücüler bulunuyor. Bu da haliyle gerek oyun oynarken gerekse de müzik dinlerken hem yüksek sesli hem de çok kaliteli bir ses almamızı sağlıyor. Ayrıca modelde 10 Hz–50.000 Hz frekans aralığı, 120 dB ses hassasiyeti ve 7.1 sanal ses desteği bulunuyor. Modelle birlikte uzun süre Valorant oynadık. Cihazın teknik özellikleri ve 3D ses desteğiyle birlikte, özellikle rakip oyuncunun nereden geldiğini duymanız gerektiği durumlarda şahane bir performans alıyorsunuz. Zira daha uygun fiyatlı seçeneklere göre konum bazlı ses konusunda oldukça tutarlı sesler duyabiliyorsunuz.
Akıllı Telefon
General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
General Mobile GM 20 Pro incelemesi ile karşınızdayız. 2.300 TL fiyatıyla satışa çıkan GM 20 Pro’nun detayları bu videomuzda!
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General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
GM 20 Pro, 2.300 TL fiyatıyla satışa çıktı. 8.65 mm kalınlığında ve sadece 180 gram ağırlığında olan telefon, genel olarak GM 9 Pro modelinden tasarımsal olarak biraz geriye gitmiş gibi. Şahsen GM 9 Pro tasarımını oldukça sevmiştim. Ancak bu da fena değil gibi. Gücünü Mediatek Helio P70 işlemcisinden alan cihaz, bu açıdan Türkiye piyasasında satılan Vestel Venus Z40 ve Oppo A91 ile benzeşiyor. Ancak rakiplerinden daha uygun fiyatta olması da önemli bir artısı. Grafik işlem birimi tarafında ARM Mali-G72 MP3’ü kullanan General Mobile GM 20 Pro’ya 6 GB bellek ve 128 GB MicroSD kart destekli depolama alanı da yer verilmiş.
Donanımsal açıdan fiyatına göre oldukça iyi seviyede diyebileceğimiz GM 20 Pro modeli kamera açısından ise tam bir arada kalmış. 48MP + 8MP + 2MP değerinde üçlü arka kamerasıyla fotoğraf tarafında beklenenden iyi performans gösteren GM 20 Pro, video tarafında ise tatmin edici değil. Ancak sosyal medyada paylaşmak için bu telefonla oldukça tatmin edici çekimler yapabilirsiniz. (Geniş açıyı boşverin :))
4050 mAh bataryası oldukça yeterli olsa da 10 Watt hızlı şarjda kalmış olmaları biraz üzücü. En azından 15-18-20 Watt değerlerini görmek isterdik. Ama Wi-Fi ac, Cat 7 seviyesinde 4,5G desteği ve VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi destekleriyle de dikkat çekici bir adım da atılmış. Sadece yazılım desteği konusunda GM tarafı ne yapacak burası önemli. GM 9 Pro’ya halen güncelleme gelmemesi GM 20 Pro’nun da Android 11 alamayacağının bir göstergesi olabilir.
Fakat fiyat ve performans oranına baktığımızda General Mobile GM 20 Pro 2.500 TL altına bulabileceğiniz en iyi telefon diyebiliriz. Bazı eksikliklerini göz ardı edersek General Mobile iyi iş yapmış.
Genel
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – En ucuz Snapdragon 765’li cihaz!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuzda, ülkemizde şu an 3999 TL satış fiyatıyla ithalatçı garantili olarak listelenen cihaza yakından bakıyoruz. Bakalım telefon, sunduğu özellikleriyle nasıl?
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – Tasarım
Telefon ülkemizde mavi ve siyah renk seçenekleri ile satılıyor. Her ne kadar cihaza dışarıdan baktığınızda görünüm cam ve metal karışımı gibi olsa da, aslında tamamen polikarbon bir kasadan bahsediyoruz. Ön taraftan baktığımızda ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz.
Tasarımsal açıdan cihazda mono hoparlör olmasına karşın ses çıkış gücü ve kalitesi oldukça iyi. Ayrıca 24-bit/192 kHz ses desteği sunan 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olması önemli bir artı. Telefonun parmak izi sensörü ekranın altında. Gayet hızlı ve kararlı çalışıyor.
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Ekran ve performans özellikleri
Kamera – Meh!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuz genel olarak olumlu. Ancak kamera konusunda Xiaomi’nin bu modelde daha iyi bir sensör kullanmasını beklerdik. Zira ana kamera 48 MP’lik Samsung Tetracell sensörünü kullanıyor. Gündüz çekimlerinde oldukça başarılı işler çıkartan bu kamera, gece performansına geçtiğimizde birçok rakibinden geri kalıyor. Telefonda ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP derinlik ve makro olmak üzere toplamda 4 arka kamera yer alıyor.
Ön tarafta ise Mi Note 10 Lite modelinde de gördüğümüz 16 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Batarya ve bağlantı
Cihazda 4160 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bağlantı konusunda ise aptX HD, aptX Adaptive ve Bluetooth 5.1 desteği göze çarpıyor. Cihaz yaptığımız PCMark testinden parlaklık sonda iken 9 saate yakın bir performans gösterdi. Gündelik kullanımda ise bir yoğun günü çok rahat çıkartabiliyor.