realme 6 vs Oppo A72 Karşılaştırma | Hangisi daha F/P?

HyperX Cloud Orbit S inceleme videomuzda, bugüne kadar gördüğümüz en gelişmiş ve en pahalı oyuncu kulaklığını inceliyoruz.

reklam

HyperX Cloud Orbit S inceleme

Ürün, kutu içeriğinden çıkan üç farklı kablo seçeneğiyle PC, mobil cihazlar, Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One için kullanılabiliyor. Ürün her ne kadar şarj etmeniz gereken bir ürün olsa da kablolu olarak çalışıyor. Bunun için her iki tarafı da USB Type-C kablo, bir tarafı USB Type-C bir tarafı USB Type-A veya her iki tarafı da 3.5 mm’lik ucu olan kabloyu kullanmamız gerekiyor. Tasarım olarak bir hayli kallavi ve 368 gram olan kulaklık, kulağınızı tamamen içine alan bir yapıya sahip. Kulaklık pedleri oldukça büyük ve başınızı destekleyen bir de yastık üst bölümde bulunuyor. Ürünün mikrofonu çıkarılabilir durumda. Mikrofon ses testini videomuzdan dinleyebilirsiniz. Kulaklık üzerinde ses ve mikrofon için seviye ayarı ile birlikte, mikrofonu kapatıp açma tuşu, 3D ve açma kapa tuşu gibi tuşlara yer verilmiş.

İlginizi çekebilir: HyperX Cloud Earbuds inceleme

HyperX Cloud Orbit S bugüne kadar gördüğümüz kulaklıklar arasında en büyük boyutlu sürücülere sahip modellerden bir tanesi. Zira modelde tam 10 cm yani 100 mm’lik sürücüler bulunuyor. Bu da haliyle gerek oyun oynarken gerekse de müzik dinlerken hem yüksek sesli hem de çok kaliteli bir ses almamızı sağlıyor. Ayrıca modelde 10 Hz–50.000 Hz frekans aralığı, 120 dB ses hassasiyeti ve 7.1 sanal ses desteği bulunuyor. Modelle birlikte uzun süre Valorant oynadık. Cihazın teknik özellikleri ve 3D ses desteğiyle birlikte, özellikle rakip oyuncunun nereden geldiğini duymanız gerektiği durumlarda şahane bir performans alıyorsunuz. Zira daha uygun fiyatlı seçeneklere göre konum bazlı ses konusunda oldukça tutarlı sesler duyabiliyorsunuz.