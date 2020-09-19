realme 6 vs Oppo A72 Karşılaştırma | Hangisi daha F/P?

Yeni düzenlemeler dolayısıyla 2000 TL altında pek fazla ithal cihaz kalmamasıyla beraber; akıllı telefon satın almak isteyen birçok kullanıcı, gözünü 2500-3000 TL bandındaki cihazlara çevirdi. Bu fiyat segmentinde en çok göze çarpan modellerden 2’si yani Oppo A72 ve Realme 6 bugün bizlerle.

İlginizi çekebilir: Oppo, 3D kavisli ekranlı daire akıllı saat patenti aldı!

reklam

Aynı fiyatta bulunan 2 büyük rakip, Oppo A72 ve realme 6

İki cihazın fiyatı gün itibariyle hemen hemen aynı. Hatta Oppo A72 ve realme 6 birçok yönden benzer özelliklere de sahip. Realme 6 modelinde MediaTek’in Helio G90T işlemcisi bulunurken Oppo’da ise Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi mevcut. Bu noktada birçok kişi MediaTek tercih etmek istemeyerek Snapdragon 665’i daha cazip bir seçenek olarak görecektir. Fakat şunu belirtmem lazım ki Helio G90T de en az Snapdragon 665 kadar iyi bir işlemci hatta performans bakımından Snapdragon 665’in de önünde. Bu noktada Helio G90T 12 nanometrelik süreçle üretilirken Snapdragon 665, 11 nanometrelik süreçle üretiliyor şeklinde bir karşı argüman ortaya atabilirsiniz fakat 1 nanometrelik üretim süreci farkı aslında düşündüğünüz kadar kritik bir kalite farkı yaratmıyor.

2 cihazın ekranı da aynı boyutta ve aynı çözünürlükte. 2 cihazda da sol üst köşede bir adet kamera deliğimiz var ve bu 2 kamera da 16 MP ve f/2.0 diyagram açıklığına sahip. Kamera konusundaki esas fark ise arka tarafta karşımıza çıkıyor. Realme 6’da, 64 MP, f/1.8 diyagram açıklığına sahip bir kamera mevcutken; Oppo tarafında 48 MP, f/1.7 diyagram açıklığına sahip bir kamera mevcut.

30 W hızlı şarj, 18 W hızlı şarjdan kaç kat daha hızlı bir şekilde batarya dolumu gerçekleştirebiliyor?

Gelelim şarj tarafına. Aslında bu noktada işin içinden çıkabilmek gerçekten çok zor. Oppo A72, 5000 mAH’lık daha büyük bir bataryaya sahipken realme 6, 4300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Fakat realme 6’da VOOC 4.0 hızlı şarj desteği mevcut. VOOC 4.0 ile 30 W’lık hızlı şarjdan yararlanabiliyorsunuz. Bu değer Oppo A72 için ise 18 W ile sınırlı. Yani realme tarafında bataryanız daha ufak olsa da VOOC 4.0 hızlı şarj ile beraber kısa sürede bataryanızı doldurabiliyorsunuz. Hatta sizler için bu değerleri ölçtüm. Realme 6’yı, 30 W hızlı şarj sayesinde bataryası boşken 1 saat civarında bir sürede tam şarja kadar doldurabilirken; Oppo A72’de 18 W’lık şarjla ancak 2 saat 50 dakikaya yakın bir sürede cihazı tam şarja ulaştırabiliyorsunuz.

Ben gün içinde priz bulmakta zorlanıyorum diyen bir kullanıcıysanız; Oppo A72’nin 5000 mAh’lık bataryasıyla bir günü çok rahat çıkarabileceğinizi de söylemem lazım. Bu konuda daha net veriler sunabilmek için Oppo A72 ve realme 6 için PCMark batarya testi de gerçekleştirdim. 2 cihazda da full ekran parlaklığında testi gerçekleştirdim ve realme 6, toplamda 6 saat 13 dakikada bataryayı tüketirken; Oppo A72 için bu değer 9 saat 53 dakika yani neredeyse 10 saat oldu.

Sonuç

2 cihaz da farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip. Eğer 90 Hz ekran yenileme hızı, 64 Mp kamera, 30 W hızlı şarj desteği istiyorsanız realme 6’yı; ben stereo hoparlör istiyorum, bataryam da büyük olsun bir günü çok rahat çıkarsın, bide ben Qualcomm işlemciden vazgeçmem MediaTek kullanmak istemiyorum diyorsanız da Oppo A72’yi tercih edebilirsiniz. 2 cihazın da bu fiyat segmentinde sizi mutlu edeceğini söyleyebiliriz. Daha fazla bilgiye, sizler için yayınladığımız inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!

https://www.youtube.com/watch?v=bduJ7lwRt_s