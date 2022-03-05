realme Telefonlara Sessize Alma Tuşu Geliyor!

OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmalar, birbirleriyle sıkı bir işbirliği içerisindeler. Öyle ki, bu çatı altında yer alan firmaların çoğu benzer teknolojileri farklı isimlerle cihazlarında kullanabiliyor. Son gelen haberler, yine bu çatı altında yer alan OnePlus ile realme arasında da bir alışveriş olabileceğini gösteriyor. Anlaşılan o ki, realme tarafından üretilen telefonlar da OnePlus modellerinde bulunan sessize alma tuşuna kavuşacak.

İlk Olarak Orta Segment Telefonlarda Görülecek!

Bu özellik aslında Apple’ın iPhone modellerinde başından beri bulunan bir özellik. Bu kayar tuş sistemi sayesinde kullanıcılar telefonlarının ekranını uyandırmak zorunda kalmadan basit bir kaydırma hareketi ile cihazlarını sessize alabiliyor ve sessiz moddan çıkarabiliyorlardı.

Android tarafındaki kullanıcıların bazıları bu özelliği istese de, OnePlus dışında hiçbir üretici bu konuda bir adım atmamıştı. Eğer haberler doğruysa, Android cephesinde OnePlus ile özdeşleştirilen sessize alma tuşu artık realme telefonlarda da bulunacak. Bu tuş sisteminin hangi cihazlarda kullanılacağı henüz kesin değil. Ancak ilk örneklerin bu yılın Nisan ayında tanıtılacak orta segment cihazlarda görülmesi bekleniyor. Bu nedenle firmanın 10 Mart’ta duyuracağı realme 9 5G ve realme 9 5G SE’nin bu tuşa sahip olmayacağını söylemek mümkün.

Her ne kadar bu özellik OnePlus telefonlarla özdeşleştirilse de, nispeten uygun fiyatlı olan OnePlus Nord CE ve Nord N10 5G modellerinde bu tuşa yer verilmemişti. Bu özelliğin Android tarafındaki temsilcisi olarak bilinen bir firmanın giriş ve orta seviye cihazlarında bu özelliği sunmamasına rağmen, realme’nin bu özelliği ilk olarak orta seviye cihazlarında sunması dengeleri değiştirebilir.

Bu tuş sistemi, cihazların tamir edilebilirliğini kısıtlamasına ve bozulma ihtimali olan mekanik bir parça olmasına rağmen kullanıcılar tarafından seviliyor ve realme’nin bu özelliği kendi telefonlarında kullanması firma adına olumlu bir gelişme olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren diğer firmalar da bu özelliği benimsemeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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