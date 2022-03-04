realme 9 5G ve realme 9 5G SE’nin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen MWC 2022 (Mobile World Congress/ Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde UltraDart şarj teknolojisini tanıtan realme, teknoloji gündemine bomba gibi düşmüştü. Firma, şimdi de en çok beklenen akıllı telefon modellerinden realme 9 5G ve realme 9 5G SE ile gündemi hareketlendirmiş gibi görünüyor. Cihazların tanıtım tarihi realme tarafından resmi olarak doğrulandı.

5G Desteği, 144 Hz Ekran ve Dahası!

Firmanın tanıtım tarihi olarak 10 Mart’ı işaret ettiği modeller, isimlerinden de anlaşılacağı üzere 5G desteği ile beraber gelecek. Birçok ülkede 5G’nin yaygınlaşmasıyla beraber önem kazanan bu özellik, cihazlarını uzun süre kullanmak isteyen kullanıcıları mutlu edecektir.

İki cihaz arasında işlemci konusunda önemli bir farklılık bulunuyor. Öyle ki, cihazlardan birinde Qualcomm’un orta-üst segment cihazlarda kullanılan işlemcisi Snapdragon 778G yonga seti bulunurken, diğerinde MediaTek’in performans konusunda Snapdragon 778G’ye göre daha mütevazı olan Dimensity 810 yonga seti yer alacak. Dimensity yonga setine sahip olan modelin önemli bir fiyat avantajıyla gelmesinin beklendiğini de belirtelim.

Bunun yanında, realme 9 5G SE’nin 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekranla geleceği bilinse de, bu ekranın hangi panel teknolojisi ile geleceği henüz bilinmiyor. Ancak cihazın IPS LCD ekran paneline sahip modellere benzer şekilde güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olması, realme 9 5G SE’de IPS LCD teknolojisine sahip bir panel kullanılacağına işaret ediyor. Firmanın cihaz hakkındaki iddiası ise cihazın bulunduğu segmentteki en yüksek tazeleme hızına sahip olacağı yönünde.

Cihazların realme’nin resmi sitesindeki görsellerinde, her iki modelin de benzer bir kamera dizilimine sahip olacağı görülüyor. Cihazlarda bulunan dördüncü kamera yerinin, derinlik algılayıcı sensöre ayrıldığı düşünülüyor. Ayrıca, iki cihazda da 48 MP çözünürlüklü ana kameranın ortak bir özellik olacağını söyleyelim.

Fiyat konusunda ise şimdilik bir bilgiye ulaşılabilmiş değil. Ancak cihazların ikisinin de realme 8 5G’nin 200 dolarlık satış fiyatına yakın bir fiyat ile duyurulması bekleniyor. Yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen modellerin nasıl bir başarı göstereceğini bizler de merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce realme yeni modelleriyle başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: realme, GT Neo 3 Üzerinde UltraDart Şarj Teknolojisini Denedi!