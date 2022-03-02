OnePlus Kullanıcıları Dinledi: OnePlus 10 Pro Küresel Pazara Açılıyor!

OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OnePlus, en yeni amiral gemisi modeli olan OnePlus 10 Pro’yu sadece Çin pazarında satışa sunmuş ve Çin dışında OnePlus 10 Pro’yu bekleyen birçok kullanıcı hayal kırıklığına uğramıştı. Cihazı sabırsızlıkla bekleyen kullanıcılar, firmanın amiral gemisinin küresel pazarda satışa sunulmasından umudu kesmişken OnePlus’tan gelen son haberler herkesi sevindirdi. Anlaşılan o ki, yakın zamanda OnePlus 10 Pro küresel pazarda da satışa sunulacak.

OPPO’nun MWC’de yaptığı etkinlikte tanıtılan 150 Watt’lık şarj aletini yakın zamanda tanıtacağı bir cihazda kullanacağı haberi ile gündemi işgal eden OnePlus, bu sefer de OnePlus 10 Pro ile gündemi hareketlendirmiş gibi görünüyor.

Mart Sonunda Üç Pazarda Daha Satışa Çıkacak!

MWC 2022’de (Mobil Dünya Kongresi) konu hakkındaki soruları yanıtlayan OnePlus, amiral gemisi modelinin Kuzey Amerika, Avrupa ve Hindistan pazarlarında da satışa sunulacağını doğruladı. Tarih olarak Mart ayının sonunu gösteren firma, bu açıklamasıyla cihazı bekleyenleri sevindirmeyi başardı.

Cihazın küresel pazarda satışa sunulacak olan modelinde, Çin’de satışa sunulan modelde bulunan ve OPPO telefonlarda görmeye alıştığımız ColorOS arayüzü yerine OnePlus’ın kendi arayüzü olan OxygenOS kullanılacak. Firma, ColorOS’e geçeceği haberleri yüzünden çokça eleştirilmişti. Bu nedenle, firmanın arayüz tarafındaki tercihini OxygenOS’ten yana kullanması doğru olmuş diyebiliriz. Cihazın OxygenOS 12.1 ile geleceğini ve yakın zamanda OxygenOS 13 güncellemesi alacağını da belirtelim. Firmanın sonraki modellerinde OxygenOS’in kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz kesin değil. Zira OnePlus, açıklamalarında her iki işletim sisteminin de “temiz ve hafif” olacak şekilde tasarlandığını ve ortak kodlara sahip olduklarını söylüyor.

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 6.7 inç büyüklüğünde 120 hz tazeleme hızı destekli 2K OLED ekran, UFS 3.1 depolama birimi, 80 Watt hızlı şarj desteği gibi özellikleriyle dikkat çeken OnePlus 10 Pro’nun fiyatı hakkında ise şimdilik kesin bir bilgiye ulaşılabilmiş değil. Tahminler, cihazın 8 GB bellek ve 128 GB depolama kapasitesine sahip baz modelinin 650-750 euro aralığında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Samsung’un amiral gemisi olan Galaxy S22 Ultra’nın 1400 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olduğu düşünülürse, OnePlus’ın amiral gemisi ciddi bir fiyat avantajına sahip olabilir. Bizler de cihazın fiyatını merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki telefonunuz olarak OnePlus 10 Pro’yu tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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