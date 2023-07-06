Realme bir süredir akıllı telefon kanadındaki ataklarına devam ediyor. Son raporlara göre ise Çinli teknoloji devi Realme GT Neo 6 serisi üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Digital Chat Station’un son sızıntısına göre Realme’nin yakın zamanda piyasaya süreceği bir akıllı telefonunda 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunacak.

Digital Chat Station’un bahsettiği akıllı telefonun Realme’nin GT serisine ait olacağı düşünülüyor. Ancak bu akıllı telefon Realme GT Neo 6 serisinden bir akıllı telefon olmayacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini Realme’nin GT Neo 6 serisinden sonra tanıtması bekleniyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Realme GT Neo 6, 1.5K çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.74 inç büyüklüğünde olacak ve 144hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Realme GT Neo 6 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 240W kablolu hızlı şarj desteğine sahip bir bataryadan alacak.

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Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya eşlik edecek ikinci ve üçüncü kameraların özellikleri ise henüz bilinmiyor.