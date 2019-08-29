Realme Q, Snapdragon 712 işlemci ile gelecek

Çinli telefon üreticisi Realme, Realme Q telefonunun Qualcomm Snapdragon 712 işlemci ile birlikte geleceğini doğruladı.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Realme yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. 5 Eylül‘de Çin’de gerçekleştirilecek Q serisi lansmanından önce cihazlar ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirket Realme Q cihazının Snapdragon 712 işlemcisi ile birlikte piyasaya sürüleceğini onayladı. Realme Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dün yaptığı açıklamada Q serisinin dört yeni cihazını göreceğiz. Q serisi cihazları ile ilgili olarak ” Realme 5 Pro, Q serisinin ana kahramanı olacak.” dedi. Bu açıklamadan sonra cihazın Çin’de 5 Pro kod adıyla satışa sunulabileceği düşünüldü. Resmi lansmana 7 gün kalmasına rağmen Oppo’nun alt markasının Q seri ile ilgili daha çok bilgiyi açıklaması bekleniliyor.

Realme 5 Pro özellikleri ve fiyatı

Realme 5 Pro üzerinde değişikliklere gidilerek Çin’de Realme Q adı altında satışa sunulması bekleniliyor.

İşlemci: Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm)

Ekran: IPS LCD 6.3 inç, 97.4 cm2 (%83.6 ekran-kasa oranı) , 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 görüntü oranı (09 ppi ) Corning Gorilla Glass 3+

Depolama ve RAM seçenekleri: 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM

Batarya: 4035mAh 20W: 50% ‘ye 30 dakikada şarj süresi (VOOC 3.0)

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie); ColorOS 6

Arka kamera paketi:

48 MP, f/1.8, (ana kamera), 1/2″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş açı), 1/4″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (Makro kamera)

2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, derinlik sensörü

2160p 30fps, 1080p 30/60/120fps video desteği

Ön kamera:

16 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.0µm

1080p 30fps video desteği