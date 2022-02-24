Realme Pad Mini Render ve Özellikleri Sızdırıldı!

Geçtiğimiz yıl tablet piyasasına giren Realme şimdi de yeni bir model üzerinde çalışıyor. Realme Pad Mini olarak adlandırılan yeni model hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Realme Pad Mini Render’ları Çevrimiçi Göründü

OnLeaks, Smartprix ile işbirliği içinde, Realme Pad Mini‘nin teknik özelliklerini ve arka panelini sergileyen resmi basın görsellerini ele geçirdi. Realme Pad Mini daha öncede Tayland’daki NBTC sertifika web sitesinde RMP2105 model numarasıyla görülmüştü. Ancak liste, tabletin özellikleri ve özellikleri hakkında fazla bir şey açıklamamıştı.

Yüksek kaliteli sızdırılmış görüntülere göre, Realme Pad Mini, küçük bir dikdörtgen modül içinde yapay zeka özelliklerine sahip tek bir arka kameraya sahip olacak. Arka panelin sağ alt köşesinde bir “Realme” markası var. Tasarıma buradan göz atabilirsiniz:

Ayrıca tabletin sağ tarafında güç butonunu ve ses rocker’larını görebiliyoruz. Maalesef cihazın önden görünüşünü gösteren herhangi bir render yok.

Realme Pad Mini: Temel Özellikleri

Rapor Realme Pad‘in 10.4 inçlik ekranından daha küçük olan 8.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Henüz teyit edilmemiş olsa da, cihazın abisine çok benzeyen bir IPS LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

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Realme Pad Mini‘nin 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Unisoc T616 işlemciyi’yi alması bekleniyor. Cihaz ayrıca Realme Pad‘de görülen 7.100mAh pilden daha küçük olan 18W hızlı şarj desteğine sahip 6.400mAh pil ile desteklenecek.

Kamera özelliklerine bakacak olursak, tabletin selfie çekmek ve görüntülü görüşmelere katılmak için 5MP ön kamera ile birlikte 8MP arka kameraya sahip olması muhtemel. Realme Pad Mini‘nin resmi lansmanından önce hayal kırıklığı yaratan Android 11‘i çalıştırması bekleniyor. Realme Pad Mini’nin tanıtım tarihide henüz belli değil.