Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 20 Pro tüm özellikleriyle sızdırıldı
Yakında tanıtılacak olan Realme Narzo 20 Pro hakkında tüm teknik özellikler sızdırıldı. Narzo 20 serisi, 21 Eylül’de ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Seri, Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro olmak üzere üç modelden oluşacak.
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Realme Narzo 20 Pro teknik özellikleri
Narzo 20 Pro, orta seviyeye konumlandırılacak bir telefon. Fiyatına göre sunması beklenen teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Narzo 20 Pro, 9.4 mm kalınlığa, 191 gram ağırlığa ve yüzde 90.5 seviyesinde oldukça iyi bir ekran çerçeve oranına sahip. 6.5 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip FHD+ bir ekranla gelecek. Ekranın dikkat çeken özellikleri ise 90 Hz ekran tazeleme oranı. Gücünü MediaTek’in Helio G95 işlemcisinden alan telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında 4500 mAh bir çözüm tercih edilmiş. Batarya, 65 W gibi olukça iyi bir hızlı şarj desteği vaat ediyor.
Telefon ön tarafta, 16 MP nokta çentik tasarımlı bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 8 MP f/2.3 ultra geniş kamera, 2 MP f/2.4 makro lens ve 2 MP f/2.4 portre kamera eşlik ediyor. Telefon, açma kapama tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip olacak. Fiyat konusunda bir kesinlik olmamakla beraber, söylentilere göre sunduklarına göre makul denebilecek 230 dolarlık bir fiyat bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iOS 14, yeniden başlatma sonrası varsayılan uygulamaları sıfırlıyor
iOS 14 ve iPadOS 14 yükleyen bazı iPhone ve iPad kullanıcıları, cihazlarını yeniden başlattıktan sonra varsayılan uygulama tercihlerinin sıfırlanarak eski haline döndüğünü bildirdi.
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Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ve e-posta uygulamalarını değiştirme seçeneği sunmaya başladı. Yeni işletim sisteminde artık varsayılan tarayıcınızı Safari dışında Chrome gibi başka bir tarayıcıyla; varsayılan mail uygulamanızı ise Mail dışında başka bir uygulamayla değiştirebiliyorsunuz.
Örneğin, varsayılan web tarayıcınızı Safari yerine Google Chrome yapmak istediğinizi varsayalım. Ayarlar uygulamasından ‘varsayılan tarayıcı’ seçeneğini bulup Chrome’u seçtiğinizde, tüm bağlantılar otomatik olarak Safari yerine Chrome’da açılıyor. Aynı kural Mail uygulaması için de geçerli.
iOS 14 ile ayyuka çıkan garip hata
9to5Mac ekibinin bildirdiğine göre Apple’ın kullanıcılara sunduğu bu imkan, şu an için can sıkıcı bir hatayla karşı karşıya. iOS 14 ve iPadOS 14 yüklü cihazınızda varsayılan uygulamalar evet değiştirilebiliyor; ama telefonunuzu yeniden başlattığınızda sistem tercihlerinizi otomatik olarak sıfırlıyor. Yani varsayılan tarayıcı Safari, varsayılan e-posta uygulaması ise yeniden Mail oluyor.
Bu hatanın gün yüzüne çıkmasının ardından birkaç farklı iPhone ve iPad kullanıcısı da, iOS 14 ve iPadOS 14 yükledikten sonra aynı durumun kendilerinde yaşandığını bildirdi. Hatta bir Google Chrome mühendisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada problemin farkında olduklarını söyledi. Ancak bu noktada top tamamen Apple’ın elinde.
Apple’ın kullanıcılara varsayılan uygulama tercihlerini sıfırlama seçeneği sunup hem de böyle bir sorun yaşatmasının sehven yapılmış bir hata olduğu aşikar. Büyük olasılıkla şirket, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı 14.0.1 güncellemesiyle söz konusu hatayı çözecektir. Her ne kadar sadece telefonu yeniden başlattıktan sonra hata meydana gelse de, yine oldukça can sıkıcı bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro, fiyatıyla birlikte ortaya çıktı!
Xiaomi Mi 10T serisi, orta-üst segmentte fiyat/performans olarak şirketin kullanıcıları etkilemeyi planladığı bir seri olacak. Yeni cihazların özellikleri itibariyle pek çok cihazı geride bırakması bekleniyor. Telefonların özelliklerine karşılık hangi fiyattan piyasaya çıkacakları ise buradaki en önemli nokta.
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Xiaomi Mi 10T Pro hangi özellikler ve fiyatlandırma ile piyasaya çıkacak?
Xiaomi Mi 10T Pro, Ice Universe tarafından sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 144 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı seçenekleri mevcut olacak. Bunlar haricinde telefonun 5.000 mAh değerinde batarya ve 108 MP çözünürlüklü ana kamerasının bulunacağı bilinenler arasında. Bugün cihaz hakkında ortaya çıkan en önemli bilgi ise telefonun 699€ olarak fiyatlandırılacak olması. Euro üzerinden fiyatlandırmanın sebebi ise telefonun Avrupa pazarı için satışa çıkacak olmasından kaynaklanıyor.
Mi 10T Pro‘nun fiyatını dolar üzerinden hesapladığımızda 822$’lık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu, elbette hayranlar açısından pek iç açıcı olmayacak. Telefonun özellikleri amiral gemisi seviyesinde olduğu için bu tarz fiyatlandırmalar normal karşılanabiliyor. Geçmişte kullanıcılara sunulan Mi 9T Pro, 323€ ve 354€ üzerinden fiyatlandırılmıştı. Fakat Mi 9T ailesi bir amiral gemisi düzeyinden çok orta segmenti hedefliyordu. Bu sebeple teknik özellik ve tasarım bakımından üstün olan Mi 10T Pro‘nun fiyatlandırması kullanıcılar tarafından olumlu olarak değerlendirilebilir. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
MediaTek işlemcili Huawei Nova 7 SE sızdırıldı
Huawei’nin orta seviyeyi hedefleyen Nova ailesinin üyesi Huawei Nova 7 SE, farklı bir versiyonla karşımıza çıkabilir. TEENA üzerinde görüntülenen yeni versiyonun en dikkat çeken özelliği alışılanın aksine Kirin işlemci kullanılmaması. Bu durum Mate 40 serisinde kullanılacak üst seviye Kirin işlemcilere odaklanan Huawei’nin yeterli orta seviye işlemci tedariğini karşılayamamasından kaynaklanıyor.
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Nova 7 SE Life Kirin işlemci kullanmayacak
Huawei Nova 7 SE hali hazırda Huawei tarafından satışa sunulan bir telefon. Ancak farklı bir işlemciye sahip yeni modeli sızdırıldı. Nova 7 SE Life, Huawei telefonlarda alıştığımız Kirin işlemcilerin yerine MediaTek üretimi bir işlemci kullanacak. Bunun sebebinin yeterli tedariğin karşılanamaması olduğu düşünülüyor. Yakında çıkacak olan Mate serisinin işlemcilerinin üretimine ağırlık veren Huawei, çözümü farlı işlemci kullanmakta bulmuş gibi gözüküyor. Telefon, gücünü Kirin 820 yerine MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alacak. 8 çekirdekli işlemci 2.4 GHz saat hızına sahip. TSMC tarafından 7 nm teknolojisiyle üretilen işlemci, 2 adet Cortex A76 çekirdeğine ve 6 adet Cortex A55 çekirdeğine sahip. Grafik çözümü olarak ise Mali-G57 MC3 kullanılıyor.
Nova 7 SE Life, 8GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip. Ekran tarafında ise, 6.5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekran bulunuyor. 3900 mAh bataryayla birlikte gelen telefon, 40W hızlı şarj destekliyor. Dörtlü kamera dizilimine sahip telefonda 64 Mp ana kamera ve 8 Mp ultra geniş kameraya 2 Mp iki kamera eşlik ediyor. Ön kamerada ise nokta çentik tasarımlı 16 Mp bir kamera tercih edilmiş. Nova 7 SE Life modelinin çıkış tarihi ve fiyatı belli değil. Ancak Kirin işlemcili muadilinden daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.