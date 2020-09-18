Realme Narzo 20 Pro tüm özellikleriyle sızdırıldı

Yakında tanıtılacak olan Realme Narzo 20 Pro hakkında tüm teknik özellikler sızdırıldı. Narzo 20 serisi, 21 Eylül’de ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Seri, Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro olmak üzere üç modelden oluşacak.

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Realme Narzo 20 Pro teknik özellikleri

Narzo 20 Pro, orta seviyeye konumlandırılacak bir telefon. Fiyatına göre sunması beklenen teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Narzo 20 Pro, 9.4 mm kalınlığa, 191 gram ağırlığa ve yüzde 90.5 seviyesinde oldukça iyi bir ekran çerçeve oranına sahip. 6.5 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip FHD+ bir ekranla gelecek. Ekranın dikkat çeken özellikleri ise 90 Hz ekran tazeleme oranı. Gücünü MediaTek’in Helio G95 işlemcisinden alan telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında 4500 mAh bir çözüm tercih edilmiş. Batarya, 65 W gibi olukça iyi bir hızlı şarj desteği vaat ediyor.

Telefon ön tarafta, 16 MP nokta çentik tasarımlı bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 8 MP f/2.3 ultra geniş kamera, 2 MP f/2.4 makro lens ve 2 MP f/2.4 portre kamera eşlik ediyor. Telefon, açma kapama tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip olacak. Fiyat konusunda bir kesinlik olmamakla beraber, söylentilere göre sunduklarına göre makul denebilecek 230 dolarlık bir fiyat bekleniyor.