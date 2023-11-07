Çinli teknoloji devi realme, yakın bir gelecekte tanıtılacak olan realme GT5 Pro modelinin teknik özelliklerini hakkında bazı bilgiler paylaştı. Şirket, bu amiral gemisi modelinin gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yongasından alacağını onayladı. Ayrıca, telefonun teknik özelliklerini belirlemek için sertifikasyon sürecini tamamladı.

realme Çin CMO Xu Qi Chase, bu yeni telefonun ekranının 3000nit’in üzerinde bir parlaklığa sahip olacağını açıkladı. Bu, kullanıcıların yüksek parlaklıkta daha iyi bir görüntü deneyimi yaşayacakları anlamına geliyor. Ancak, yalnızca parlaklıkla sınırlı değil, realme GT5 Pro’nun diğer özellikleri de dikkat çekici olacak.

İlginizi Çekebilir: Redmi 12 İnceleme | Uygun fiyatlı Xiaomi telefon!

Bu amiral gemisi telefonun, iki yıldan fazla bir süredir üzerinde çalışılmış ve mevcut GT serisini aşmayı hedefliyor. Telefon, yüksek parlaklıkla birlikte çok yönlü geliştirmeler sunacak ve ekran deneyimini rakiplerinden ayıracak. Sertifikasyon süreci, 6,78 inç büyüklüğünde, 2780×1264 piksel çözünürlüklü bir 1,5K kavisli AMOLED ekranın varlığını doğruladı. Telefonun ekranı, BOE tarafından üretilen ultra dar çerçeveli ve hafif kavisli bir yapıya sahip olacak. Ayrıca, göz koruması (SVM) ve çerçeve kontrolü gibi özelliklere sahip olacak.

Sertifikasyon belgelerine göre, realme GT5 Pro’nun arka kamerasında 50MP ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) ile birlikte 8MP 120° ultra geniş açılı kamera ve 50MP periskop telefoto kamera bulunacak. Ayrıca, telefonun kamerasının Sony Lytia LYT808 sensörü, Omnivision OV08D10 ultra geniş sensörü ve 2,7X optik yakınlaştırmalı IMX890 telefoto kamerasını içereceği söyleniyor.

Telefonun ön kamerası ise 32MP çözünürlüğünde olacak ve hızlı şarj yetenekleriyle donatılmış 5400mAh (tipik) / 5260mAh (minimum) pil ile gelecek. Realme GT5 Pro’nun lansmanı bu ayın sonlarında bekleniyor, bu nedenle yakında daha fazla ayrıntı öğrenmeyi bekleyebiliriz.