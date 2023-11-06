Xiaomi’nin giriş segmentine yönelik olan telefonlarından birisi Redmi 12 modeli oldu. Bu videoda öğrencilere indirimine uygun olan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Xiaomi uygun fiyatlı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Xiaomi’nin Redmi serisi her zaman uygun fiyat politikası ile dikkat çekiyor. Redmi 12 modeli ise segmentinde tercih edilebilecek modeller arasında kendisine yer buluyor.

Redmi 12 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm 195.5 gram

Ekran: 6.79 inç IPS LCD FHD+ 90 Hz 550 nit

İşlemci: Mediatek Helio G88

RAM/Depolama: 4/128 – 8/128

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 18W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3

Peki siz Redmi 12 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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