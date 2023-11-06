Xiaomi’nin giriş segmentine yönelik olan telefonlarından birisi Redmi 12 modeli oldu. Bu videoda öğrencilere indirimine uygun olan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
Xiaomi uygun fiyatlı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Xiaomi’nin Redmi serisi her zaman uygun fiyat politikası ile dikkat çekiyor. Redmi 12 modeli ise segmentinde tercih edilebilecek modeller arasında kendisine yer buluyor.
Redmi 12 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm 195.5 gram
Ekran: 6.79 inç IPS LCD FHD+ 90 Hz 550 nit
İşlemci: Mediatek Helio G88
RAM/Depolama: 4/128 – 8/128
Kamera: 50MP + 8MP + 2MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 18W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3
Peki siz Redmi 12 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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