Realme, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Realme GT5 Pro ile amiral gemisi rekabetine odaklanıyor. Realme’nin başkan yardımcısı Xu Qi, yaklaşan cihazın, benzerlerini geride bırakan “flaş şarjın yeni zirvesi” olduğunu vurguluyor. Realme’nin yeni canavarı Realme GT5 Pro fiyatı ile yok artık dedirtecek.

İçindekiler Realme GT5 Pro fiyatı ile dikkat çekecek

Realme GT5 Pro fiyatı ile dikkat çekecek

Realme GT5 Pro’nun öne çıkan özelliklerinden biri, gelişmiş ısı dağıtma yetenekleridir. Yoğun kullanım ve hızlı şarj sırasında güvenli sıcaklık sınırlarını aşmamak için yapılan ısı yönetimi, cihazın performansını artırıyor.

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Bu cihaz, güçlü Snapdragon 8 Gen3 mobil platformuyla donatılarak birinci sınıf performans sunacak. Depolama alanında büyük bir ilerleme kaydeden Realme, 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunuyor. 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 24GB+1TB olmak üzere üç farklı varyantı bulunacak ve fiyatları sırasıyla 2999 yuan, 3299 yuan ve 3699 yuan olarak belirlendi. Realme’nin bu, pazarın üst segmentini hedeflediği açık.

Xu Qi, ayrıca ekran konusunda yeni bir rekordan bahsediyor, ancak ekranla ilgili spesifik ayrıntılar vermiyor. Arka kamera modülü 50MP+50MP+8MP lenslerden oluşurken, selfie kamerası 32MP çözünürlüğe sahip. Arkadaki 8MP kamera muhtemelen bir telefoto kamera olarak kullanılıyor. Henüz bilinmeyen yakınlaştırma yeteneklerine rağmen, “karanlık-ışık telefoto” ifadesi, yazılım düzeyinde özel bir özellik içerebileceğini gösteriyor.

Pil ömrü oldukça önemli bir özelliktir ve Realme GT5 Pro, 5400mAh bataryasıyla uzun süreli bir şarj vaat ediyor. Ayrıca, süper hızlı 240W kablolu şarj desteği, şarj hızını yeni bir seviyeye taşıyor.

Realme‘nin yaklaşmakta olan GT5 Pro modeli, güncel teknoloji ve yüksek kaliteli donanımın başarılı bir kombinasyonunu sunuyor gibi görünüyor. Isı yönetimi, ekran kalitesi, kamera özellikleri ve şarj hızı gibi gelişmelerle, bu cihazın akıllı telefon pazarında etkileyici bir iz bırakması bekleniyor.