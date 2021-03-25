Realme GT Neo, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!

Realme, bu ay Realme GT adındaki yeni amiral gemisini tanıttı. Bu amiral gemisi, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz, üst düzey özelliklere sahip olmasına rağmen 470$ fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu telefonun Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değilken, şirketin Realme GT Neo adlı yeni bir varyant üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu cihaz, Realme GT’nin farklı tasarımdaki ve bazı farklı özelliklere sahip yeni bir modeli olacak.

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Realme GT Neo hakkında neler biliyoruz?

Realme GT Neo, MediaTek’in yeni amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 1200’den gücünü alacak. Cihaz, 31 Mart tarihinde resmi olarak Çin’de piyasaya çıkacak. Hindistan başta olmak üzere diğer pazarlarda da bu modelin piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte bugün Realme, cihazın tasarımını ve bazı kamera özelliklerini açıklamaya karar verdi. Böylece, cihazla ilgili bazı temel noktaları resmi ağızdan duymuş olduk.

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Realme GT Neo, serinin taban modeline benzer bir şekilde üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Cihazın, 64 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Arka tarafta, kamera diziliminin doğrultusunda renkli bir şerit bulunmakta. Bununla birlikte cihazın sol köşesinde “Dare To Leap” sloganı ve Realme yazısı oldukça dikkat çekiyor. Şirkete göre bu tasarım, Cyberpunk kültürüne olan övgüyü temsil ediyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde CD Projekt Red ile bir iş birliğinin yapılabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Son olarak, fiziksel parmak izi okuyucusunun bulunmadığı tahmin edildiğinden cihazın AMOLED bir panel kullanmasına muhtemel gözle bakılıyor.