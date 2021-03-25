Qualcomm Snapdragon 780G yonga seti duyuruldu!

Qualcomm’un 700 serisi Snapdragon çipleri, piyasada amiral gemisi çiplere yakın sonuçlar veren orta sınıf yonga setleridir. Bugün ise Qualcomm, Snapdragon 780G 5G adlı yeni bir Snapdragon 7 serisi yonga seti duyurdu. Yeni çip, daha gelişmiş yapay zeka performansı, daha iyi bir kamera deneyimi ve 5G bağlantısı sunmayı amaçlıyor. Ayrıca bazı yeni gelişmiş özellikler de yonga setinin donanımında mevcut.

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Qualcomm Snapdragon 780G, hangi teknik özelliklere sahip?

Snapdragon 780G, sekiz çekirdekli yapıda ve Snapdragon 768G‘nin devamı niteliğinde bir yonga setidir. Bu çip, düşük bütçeli 5G akıllı telefonları hedef alacak. Bununla birlikte WinFuture, Snapdragon 780G‘nin ilk kez Xiaomi Mi 11 Lite‘da bulunacağını söylüyor. 29 Mart’ta tanıtılması beklenen Mi 11 serisinde, uygun fiyatlı bir 5G modelin bulunması oldukça önemli. Snapdragon 780G, tıpkı Snapdragon 888 gibi 5 nm üretim sürecinden geçiyor. Yonga seti, iki adet 2.4 GHz saat hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeğine sahip olacak. Bununla birlikte, altı adet 1.8 GHz saat hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeği de yeni çipte mevcut.

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Qualcomm Snapdragon 780G, Adreno 642 GPU ile birlikte geliyor. Ayrıca grafik sürücüsü, OTA güncellemelerini destekliyor. Bu, oyun severler için oldukça iyi bir haber çünkü GPU, bu güncellemeler ile oyun sırasında gerçek zamanlı 10 bit HDR çözünürlük sağlayabilecek. Bununla birlikte yeni yonga seti, Spectra 570 görüntü sinyali işlemcisini kullanan 7 serisindeki ilk çiptir. Yeni nesil görüntü sinyali işlemcisi, aynı anda 3 farklı kamerayı destekleyebiliyor. Son olarak Snapdragon 780G, Snapdragon X53 modem ile birlikte geliyor. Bu sayede cihazlar, 3 Gbps indirme hızına kadar ulaşabiliyor. Yeni yonga seti, ikinci çeyrekte ticari satışlara başlayacak.