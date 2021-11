realme GT 2 Pro CEO Tarafından Onaylandı!

Dün Realme kurucusu ve CEO’su Sky Li, markanın yaklaşmakta olan amiral gemisinin GT 2 Pro olarak adlandırılacağını doğruladı. Cihaz, Realme’nin bugüne kadarki en premium amiral gemisi olarak tanımlanıyor ve dünya çapında satışa sunulacak.

GT 2 Pro – that’s how we are going to name our first and most premium flagship phone. Always feel great to deliver something new and exciting to users worldwide. #realmeGT2Pro pic.twitter.com/ngX5VI409S

— Sky Li (@skyli_realme) November 29, 2021