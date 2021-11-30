realme GT 2 Pro CEO Tarafından Onaylandı!

Dün Realme kurucusu ve CEO’su Sky Li, markanın yaklaşmakta olan amiral gemisinin GT 2 Pro olarak adlandırılacağını doğruladı. Cihaz, Realme’nin bugüne kadarki en premium amiral gemisi olarak tanımlanıyor ve dünya çapında satışa sunulacak.

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GT 2 Pro – that’s how we are going to name our first and most premium flagship phone. Always feel great to deliver something new and exciting to users worldwide. #realmeGT2Pro pic.twitter.com/ngX5VI409S — Sky Li (@skyli_realme) November 29, 2021

CEO Li yaptığı açıklamada “GT 2 Pro – İlk ve en premium amiral gemisi telefonumuzu bu şekilde adlandıracağız. Dünya çapındaki kullanıcılara yeni ve heyecan verici bir şey sunmak için her zaman harika hissedin.” sözlerinde bulundu.

İlgili haberlerde OnLeaks (91mobiles aracılığıyla) GT 2 Pro’ya ait ilk render görüntülerini yayınladı. Tasarım, arka kısmın üst kısmına doğru Nexus 6P tarzı kamera yerleşimi ile Realme GT ve GT Neo2’dençok daha farklı olduğunu gösteriyor. Muhtemelen 8MP telefoto kamerasının yanı sıra iki adet 50MP kamera ile gelecek olan üç kamera modülü yer alıyor. Ayrıca üç kameranın da, gölgelenme ve arka ışık direncini azaltmada uzmanlaşan Ricoh tarafından geliştirilen GR lensleri sunacağı söyleniyor.

Ayrıca tasarım kısmında ise Realme GT 2 Pro’nun düz metal kenarlara sahip olduğu görülüyor. Qualcomm’un yakında çıkacak Snapdragon 8x Gen1’i kullanması bekleniyor. Telefon kısa süre önce bir AnTuTu listesinde 1 milyondan fazla puan aldığı amiral gemisi yonga setiyle ortaya çıktı. Telefonun ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip 6,51 inç FHD+ AMOLED ekran, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama, 125W UltraDart şarj ve Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile kutudan çıkacağı söyleniyor. Fiyat kısmında net bir bilgi bulunmasa da GT 2 Pro’nun 800 dolar seviyesinde olması bekleniyor. CEO’nun yaptığı açıklamadan anlaşılacağı gibi de cihazın realme GT’den sonra ülkemize gelen en güçlü realme cihaz olacak.