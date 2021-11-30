ETS2’ye TAŞ ÇIKARTAN “YERLİ” MOBİL OYUN! | Truckers of Europe 3

Truckers of Europe 3 mobil oyunu yakında Google Play Store ve App Store’da yayınlanacak. Wanda Studios tarafından yayınlanacak olan yerli yapım tır simülasyonuna beta testinde ilk bakış yapıyoruz.

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Beta’ya katılmak için Wanda Software Discord kanalı: https://dsc.gg/wanda