Akıllı Telefonlar
Realme Flash ve MagDart Cüzdan lansman öncesi ortaya çıktı!
Daha öncesinde MagDart adı altında bir teknolojiyi tüketicilere sunacağını attığı bir tweet ile herkese açıklayan realme haberini daha öncesinde yapmıştık. Şimdi ise bu teknolojiye ait yüksek çözünürlüklü render fotoğrafları ortaya çıktı.
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Realme MagDart Cüzdan neler sunuyor?
Twitter’da @OnLeaks adıyla akıllı telefonlar üzerinde sızıntılar yapmasıyla bilinen Steve H.McFly, Realme Flash hakkındaki tüm detayları ortaya çıkardı. 91mobile’ın yaptığı habere göre MagDart Cüzdan deri kaplamaya, alüminyum standa ve üç kartlı bir cebe sahip olacak. Realme MagDart cüzdan telefona manyetik olarak bağlanacak. Bu akıllı telefon şirketin MagDart kablosuz şarjı destekleyen ilk telefonu olacak.
Realme MagDart manyetik kablosuz şarj teknolojisi, 3 Ağustos’ta yani yarın açıklanacak. Sızan görseller sayesinde, kablosuz şarj pedinin Apple MagSafe şarjına benzer görüneceğini anlaşılıyor. Ayırca markadan yayınlanan yeni bir teaser, 66W çıkışa sahip olacağını gösteriyor. Apple’dan ilham alarak bu konuda ekstra yol kat eden Realme, aynı zamanda bir MagDart Cüzdan aksesuarı hazırlıyor. Ek olarak, şirketin daha önce ortaya çıkarttığı Realme Flash telefonunu da görüyoruz.
MagDart Cüzdan beyaz renk seçeneğiyle sunulacak ve telefona manyetik olarak bağlanacak. Apple MagSafe cüzdanına benzer şekilde, 3 adede kadar kredi/banka kartı yerleştirilebiliyor ve deri kaplamaya sahip gibi görünüyor, bu da şirketin kaliteden ödün vermediğini gösteriyor. Ayrıca sol kenarda alüminyum ayak görülmekte ve telefonu dik konumda tutmaya yarıyor. MagDart Cüzdanının diğer renk seçeneklerinde de ileriki günlerde veya tanıtım sırasında gösterilebilir. Daha önce böyle bir aksesuarın bir telefon üretici tarafından üretilmediği için marka için ilginç bir strateji olmalı.
Realme Flash tasarımı nasıl olacak?
Realme tarafında kablosuz şarjı destekleyen ilk telefon olacak ve sızdırılan görüntüler telefonun tasarımını da açıkça belli ediyor. Realme Flash, dikdörtgen bir alan içerisinde olan üçlü kameralara sahip ve Matrix AI özelliğine sahip olacağından söz ediliyor. Güç düğmesi sağda, ses tuşları ise sol tarafa yerleştirilmiş. Realme Flash, Gümüş/Gri renk seçeneğinde tanıtılması olası. Realme Flash hakkında daha detaylı bilgi için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz: Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!
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Akıllı Telefonlar
Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay
Mi 11 Lite modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtğimiz ay General Mobile GM 21 Pro cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Mi 11 Lite hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?
Mi 11 Lite Özellikleri;
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
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Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo 2’nin Fotoğrafları Sızdırıldı!
Surface Duo, 2020’nin hem en ilginç hem de en başarısız cihazlarından biriydi ancak Microsoft denemekten vazgeçmiyor. Şirket, piyasaya sürülmesine daha aylar varken sızdırılan yeni bir model üzerinde çalışıyor. İddiaya göre bu modelin adı ‘Microsoft Duo 2’. Microsoft Surface Duo 2’nin prototipi gibi görünen bir video çevrimiçi olarak yayınlandı ve Windows Central’ın söz konusu görüntülerinin meşru olduğuna inanmak için nedenleri var.
Surface Duo 2, orijinal ürünün çift ekranlı tasarımını koruduğu görünüyor, ancak bu sefer arkada yeni bir üçlü kamera kurulumu var. Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kameralarla eşleştirilmiş bir ana kamera da söylentilerden birisi . Önceki modelde, Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kamerası bulunmayan tekli kamera sistemi kullanması eleştirilmişti.
Kamera modülünün kendisi oldukça büyük ve seçilen renkten bağımsız olarak siyah camla kaplanmış. Her zamanki LED flaş ve bir lazer otomatik odaklama sistemi ile birleştirilmiş.
Diğer harici değişiklikler arasında, artık güç düğmesine gömülü olduğuna inanılan parmak izi okuyucunun konumlandırılması ve Surface Duo 2’nin sağ tarafındaki ortalanmış USB-C yuvası yer alıyor.
Surface Duo 2, Ekim Ayına Kadar Satışa Sunulacak
Microsoft Surface Duo 2’nin Eylül veya Ekim 2021’de üst düzey teknik özelliklerle (ve umarız daha iyi bir yazılımla) piyasaya sürülmesi planlanıyor. Liste Qualcomm’un Snapdragon 888’i, 5G ağ desteğini ve hatta temassız ödemeler için bir NFC desteğini içerecek.
Orijinal Microsoft Surface Duo, eski Snapdragon 855’i içeriyordu, bu nedenle dahili yükseltmeler hoş bir değişiklik olacak. Ekranlar muhtemelen biraz daha büyük ve çerçeveler daha ince olacak, ancak ürünün genel boyutu büyük ölçüde değişmeden aynı kalacak.
Microsoft’tan yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu, şirketin çift ekranlı form faktörüne kickstand benzeri bir özellik eklemeyi denediğini öne sürdü. Surface Duo 2 bu kickstand tasarımına sahip değil, bu yüzden cihaz bu yıl içerisinde piyasaya çıktığında kickstand tasarımını cihazda göremeyeceğiz.
Görüntülere bakıldığında, Microsoft’un Surface Duo 2’yi buzlu siyah ve buzlu beyaz renklerinde sunması muhtemel görünüyor. Cihazın fiyatının ne olacağı henüz belli değil, ancak Microsoft’un 1.399 dolardan perakende satış yaptığı önceki modelden daha rekabetçi bir fiyat hedefleyeceğini umuyoruz.
Genel olarak iyileştirmelerle Surface Duo 2, önceki modelden çok daha çekici olabilir. Her ne kadar Galaxy Z Fold 3 gibi yapım aşamasında olan cihazlar olsa da, muhtemelen 2021’in en iyi telefonlarından biri olmayacak.
Microsoft’un, Galaxy Z Fold 3 gibi gerçekten katlanabilir bir ekranı tercih etmek yerine Surface Duo 2’de ayrı ekran kullanması bunun nedenlerinden biri.
İlk cihazda çeşitli yazılım güncellemeleri yapıldı ancak Android 11 henüz yayınlanmadı. Ve bu Surface Duo’yu çoklu görev, dokunmatikle ilgili sorunlar, kitap okuma modunda ekran kapanması ve parmak izi okuyucusunun donması gibi sorunları olan bir cihaz olarak anılmasını sağladı.
Surface Duo 2’nin kamera donanımları muhtemelen, telefoto, ultra geniş açı ve standart lens olarak çıkacak gibi görünüyor.
Bir Önceki Model Microsoft Surface Duo
Geçtiğimiz sene çıkan Surface Duo’yu hatırlamak gerekirse, 5.6 inç büyüklüğünde 2700 x 1800 piksel AMOLED bir ekrana sahip. Açıldığında ise 8.1 inç boyutuna ulaşan Surface Duo, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini barındırıyor. 6GB RAM ve dahili 128 veya 256 GB UFS 3.0 depolama alanı mevcut. Kamera açısından ise Surface Duo, 11 megapiksel f/2.0 diyafram ve 4K video kaydı ile karşımıza çıkıyor.
3577 mAh batarya ve 18W hızlı şarj teknolojisine sahip. Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra cihaz parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliklerini de destekliyor. 145.2 mm x 93.3 mm x 9.9 mm boyutlarındaki Surface Duo, tam 250 gram ağırlığında.
Geçtiğimiz sene telefon geliştirmeye başlayan Microsoft, telefon geliştirmede diğer üreticilerin gerisinde kalıyor gibi görünüyor.
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