Realme Flash ve MagDart Cüzdan lansman öncesi ortaya çıktı!

Daha öncesinde MagDart adı altında bir teknolojiyi tüketicilere sunacağını attığı bir tweet ile herkese açıklayan realme haberini daha öncesinde yapmıştık. Şimdi ise bu teknolojiye ait yüksek çözünürlüklü render fotoğrafları ortaya çıktı.

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Realme MagDart Cüzdan neler sunuyor?

Twitter’da @OnLeaks adıyla akıllı telefonlar üzerinde sızıntılar yapmasıyla bilinen Steve H.McFly, Realme Flash hakkındaki tüm detayları ortaya çıkardı. 91mobile’ın yaptığı habere göre MagDart Cüzdan deri kaplamaya, alüminyum standa ve üç kartlı bir cebe sahip olacak. Realme MagDart cüzdan telefona manyetik olarak bağlanacak. Bu akıllı telefon şirketin MagDart kablosuz şarjı destekleyen ilk telefonu olacak.

Realme MagDart manyetik kablosuz şarj teknolojisi, 3 Ağustos’ta yani yarın açıklanacak. Sızan görseller sayesinde, kablosuz şarj pedinin Apple MagSafe şarjına benzer görüneceğini anlaşılıyor. Ayırca markadan yayınlanan yeni bir teaser, 66W çıkışa sahip olacağını gösteriyor. Apple’dan ilham alarak bu konuda ekstra yol kat eden Realme, aynı zamanda bir MagDart Cüzdan aksesuarı hazırlıyor. Ek olarak, şirketin daha önce ortaya çıkarttığı Realme Flash telefonunu da görüyoruz.

MagDart Cüzdan beyaz renk seçeneğiyle sunulacak ve telefona manyetik olarak bağlanacak. Apple MagSafe cüzdanına benzer şekilde, 3 adede kadar kredi/banka kartı yerleştirilebiliyor ve deri kaplamaya sahip gibi görünüyor, bu da şirketin kaliteden ödün vermediğini gösteriyor. Ayrıca sol kenarda alüminyum ayak görülmekte ve telefonu dik konumda tutmaya yarıyor. MagDart Cüzdanının diğer renk seçeneklerinde de ileriki günlerde veya tanıtım sırasında gösterilebilir. Daha önce böyle bir aksesuarın bir telefon üretici tarafından üretilmediği için marka için ilginç bir strateji olmalı.

Realme Flash tasarımı nasıl olacak?

Realme tarafında kablosuz şarjı destekleyen ilk telefon olacak ve sızdırılan görüntüler telefonun tasarımını da açıkça belli ediyor. Realme Flash, dikdörtgen bir alan içerisinde olan üçlü kameralara sahip ve Matrix AI özelliğine sahip olacağından söz ediliyor. Güç düğmesi sağda, ses tuşları ise sol tarafa yerleştirilmiş. Realme Flash, Gümüş/Gri renk seçeneğinde tanıtılması olası. Realme Flash hakkında daha detaylı bilgi için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz: Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!