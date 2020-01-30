Realme Fitness Band görüntülendi!

Realme Fitness Band akıllı bilekliğine ait olduğu belirtilen görüntü ortaya çıktı. Şirketin önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı fitness bilekliği, ilk kez görüntülendi.

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Realme, giyilebilir teknoloji pazarına son derece şık ve iyi kalitede yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Çinli şirket, aylar önce bir fitness bilekliği piyasaya süreceğini duyurmuştu. Son olarak Realme CEO’su Madhav Sheth, net bir tarih vermese de bilekliğin önümüzdeki ay çıkacağını açıklamıştı.

Paylaşılan bilgiye göre Realme’nin fitness bilekliği, Yeni Delhi, Hindistan’daki İspanyol Vize ofisinde görüldü. Realme Hindistan’ın CEO’su Madhav Sheth tarafından giyilen yeni fitness bileklik dikkat çekti. Böylece cihazın tanıtımı gerçekleşmeden kısa süre önce canlı bir şekilde görüntülendi.

Realme Fitness Band, spor bandı daha önce söylenilen benzer sarı bir kayışa ve kavisli bir ekran sahip olduğu görünüyor. Fotoğrafı paylaşılan akıllı bilekliğin ekranı kapalı olarak görünüyor. Bu yüzden bilekliğin renkli bir AMOLED ekranı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Realme Fitness Band rakiplerini zorlayacak

Realme’nin bilekliği fiyat aralığı ve tasarımı açısından, Honor Band serisi veya Mi Band serisi gibi fitness grubu rakip alternatifleri olarak görünüyor. Ayrıca Realme’nin spor bandının tasarımı, Honor Band ve Fitbit Inspire modellerini andırırken, kayış Mi Band serisinin aksine ekranın etrafına sarılmadığını görüyoruz. Bunun yerine, kayış ekran gövdesine tutturulmuş.